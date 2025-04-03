https://ria.ru/20250403/prokuratura-2009211687.html

Прокуратура начала проверку после пожара на складе в Пензе

Прокуратура начала проверку после пожара на складе в Пензе - РИА Новости, 03.04.2025

Прокуратура начала проверку после пожара на складе в Пензе

Прокуратура начала проверку исполнения требований пожарной безопасности в связи с крупным возгоранием в производственно-складском здании в Пензе, где огонь... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T20:58:00+03:00

2025-04-03T20:58:00+03:00

2025-04-03T20:56:00+03:00

происшествия

пенза

пензенская область

октябрьский район

дмитрий горшков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009095735_0:1:1270:715_1920x0_80_0_0_f86d35efa40b57f4f44a0221faf8b74e.jpg

САРАТОВ, 3 апр - РИА Новости. Прокуратура начала проверку исполнения требований пожарной безопасности в связи с крупным возгоранием в производственно-складском здании в Пензе, где огонь охватил 900 квадратных метров, сообщило надзорное ведомство региона в Telegram-канале. Ранее в МЧС РФ сообщили РИА Новости, что в четверг около 12.00 мск произошел пожар в производственно-складском здании по адресу: Пенза, улица Аустрина, 100. В 14.56 мск пожар локализовали на площади 900 квадратных метров. По данным областного главка МЧС, по предварительным данным, горит мебельный склад, никто не пострадал. Прокуратура поставила на контроль процессуальную проверку по факту пожара. "На место происшествия в целях координации действий правоохранительных органов и экстренных служб выезжал прокурор Пензенской области Дмитрий Горшков. По его поручению работники прокуратуры Октябрьского района Пензы организовали проверку исполнения ответственными лицами требований действующего законодательства, в том числе о пожарной безопасности. При наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250403/petrozavodsk-2009127674.html

пенза

пензенская область

октябрьский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, пенза, пензенская область, октябрьский район, дмитрий горшков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)