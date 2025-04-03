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Прокуратура начала проверку после пожара на складе в Пензе - РИА Новости, 03.04.2025
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20:58 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/prokuratura-2009211687.html
Прокуратура начала проверку после пожара на складе в Пензе
Прокуратура начала проверку после пожара на складе в Пензе - РИА Новости, 03.04.2025
Прокуратура начала проверку после пожара на складе в Пензе
Прокуратура начала проверку исполнения требований пожарной безопасности в связи с крупным возгоранием в производственно-складском здании в Пензе, где огонь... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T20:58:00+03:00
2025-04-03T20:56:00+03:00
происшествия
пенза
пензенская область
октябрьский район
дмитрий горшков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 3 апр - РИА Новости. Прокуратура начала проверку исполнения требований пожарной безопасности в связи с крупным возгоранием в производственно-складском здании в Пензе, где огонь охватил 900 квадратных метров, сообщило надзорное ведомство региона в Telegram-канале. Ранее в МЧС РФ сообщили РИА Новости, что в четверг около 12.00 мск произошел пожар в производственно-складском здании по адресу: Пенза, улица Аустрина, 100. В 14.56 мск пожар локализовали на площади 900 квадратных метров. По данным областного главка МЧС, по предварительным данным, горит мебельный склад, никто не пострадал. Прокуратура поставила на контроль процессуальную проверку по факту пожара. "На место происшествия в целях координации действий правоохранительных органов и экстренных служб выезжал прокурор Пензенской области Дмитрий Горшков. По его поручению работники прокуратуры Октябрьского района Пензы организовали проверку исполнения ответственными лицами требований действующего законодательства, в том числе о пожарной безопасности. При наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250403/petrozavodsk-2009127674.html
пенза
пензенская область
октябрьский район
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происшествия, пенза, пензенская область, октябрьский район, дмитрий горшков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пенза, Пензенская область, Октябрьский район, Дмитрий Горшков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Прокуратура начала проверку после пожара на складе в Пензе

Прокуратура начала проверку в связи с крупным пожаром на складе в Пензе

© МЧС РоссииСотрудники МЧС во время ликвидации пожара на складе в Пензе. Кадр видео
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара на складе в Пензе. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© МЧС России
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара на складе в Пензе. Кадр видео
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САРАТОВ, 3 апр - РИА Новости. Прокуратура начала проверку исполнения требований пожарной безопасности в связи с крупным возгоранием в производственно-складском здании в Пензе, где огонь охватил 900 квадратных метров, сообщило надзорное ведомство региона в Telegram-канале.
Ранее в МЧС РФ сообщили РИА Новости, что в четверг около 12.00 мск произошел пожар в производственно-складском здании по адресу: Пенза, улица Аустрина, 100. В 14.56 мск пожар локализовали на площади 900 квадратных метров. По данным областного главка МЧС, по предварительным данным, горит мебельный склад, никто не пострадал. Прокуратура поставила на контроль процессуальную проверку по факту пожара.
"На место происшествия в целях координации действий правоохранительных органов и экстренных служб выезжал прокурор Пензенской области Дмитрий Горшков. По его поручению работники прокуратуры Октябрьского района Пензы организовали проверку исполнения ответственными лицами требований действующего законодательства, в том числе о пожарной безопасности. При наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияПензаПензенская областьОктябрьский районДмитрий ГоршковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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