https://ria.ru/20250403/programma-2009078487.html
Более 1600 заявок подано на программу "Герои. Нижегородская область"
Более 1600 заявок подано на программу "Герои. Нижегородская область" - РИА Новости, 03.04.2025
Более 1600 заявок подано на программу "Герои. Нижегородская область"
Более 1600 заявок подано на программу "Герои. Нижегородская область", направленную на интеграцию и трудоустройство участников и ветеранов специальной военной... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T12:25:00+03:00
2025-04-03T12:25:00+03:00
2025-04-03T12:25:00+03:00
нижегородская область
нижегородская область
россия
глеб никитин
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992647817_0:164:3076:1894_1920x0_80_0_0_b4ea45b7a3850fd1afccb8f413c7e731.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 апр - РИА Новости. Более 1600 заявок подано на программу "Герои. Нижегородская область", направленную на интеграцию и трудоустройство участников и ветеранов специальной военной операции в систему государственного управления, сообщает пресс-служба правительства региона. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил результаты регистрации на региональную программу ректору РАНХиГС Алексею Комиссарову. В марте было подписано соглашение между правительством Нижегородской области, РАНХиГС и Корпоративным университетом правительства региона о сотрудничестве по ее реализации. "Один из важнейших проектов, который реализует сейчас Президентская академия, это кадровая программа "Время героев". На нижегородской земле этот уникальный проект нашёл своё продолжение. У нас запущена программа "Герои. Нижегородская область", которая реализуется силами правительства региона, Нижегородского института управления Президентской академии и Корпоративного университета правительства Нижегородской области. Это важнейшее направление – привлечение в сферу управления активных, пассионарных людей, которые в свое время выбрали своей миссией служение стране на СВО", - цитирует пресс-служба слова Никитина. Регистрация на участие в программе "Герои. Нижегородская область" завершилась 31 марта. Как рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, отборочная кампания на участие в программе вызвала большой интерес: колл-центр обработал примерно 3500 звонков с уточняющими вопросами. "Всего на участие в программе подали заявки 1613 нижегородцев. 60 процентов зарегистрировавшихся в настоящее время принимают участие в боевых действиях, находясь в зоне СВО. Из их числа предстоит выбрать тех, кого зачислят в резерв программы", - рассказал Гнеушев. Еще 40% подавших заявки закончили службу в рядах Вооруженных сил РФ, именно из них будут выбраны финалисты, которые приступят к обучению. 56% участников программы имеют высшее образование, 27% - среднее профессиональное образование. Полностью прошли этап регистрации и 14 женщин: шесть из них имеют статус ветерана боевых действий, восемь сейчас находятся в зоне СВО. Следующий этап отбора на программу – дистанционное тестирование участников – пройдет с 3 по 6 апреля 2025 года. Тестирование состоится на платформе АНО "Россия – страна возможностей". По результатам тестирования и оценки анкет планируется пригласить кандидатов в следующий этап – на собеседование. Результаты оценки анкет и итоги тестирования участников планируется рассмотреть на заседании общественного совета программы "Герои. Нижегородская область" в мае. "Отличительная особенность программы "Герои. Нижегородская область" - семейный образовательный трек, который предлагает участникам возможность обучаться вместе с семьями. Программа семейного трека включает профориентационные сессии и консультации для детей, организованные молодежным центром карьеры Нижегородской области, а также мастер-классы по семейной психологии, культурную и спортивную программы для всей семьи. Члены семей участников программы также будут вовлечены в экосистему лидерских проектов Корпоративного университета правительства Нижегородской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что принять участие в семейном треке смогут и те зарегистрировавшиеся на программу участники, которые не войдут в число финалистов. Кроме того, у всех участников отбора будет возможность стать слушателями иных образовательных курсов Корпоративного университета правительства Нижегородской области.
https://ria.ru/20250331/promokompaniya-2008444539.html
https://ria.ru/20250326/sotssirotstvo-2007503619.html
нижегородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992647817_10:0:2741:2048_1920x0_80_0_0_c15cb027d2c50057c3c929ab1b714526.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижегородская область, россия, глеб никитин, сво
Нижегородская область, Нижегородская область, Россия, Глеб Никитин, СВО
Более 1600 заявок подано на программу "Герои. Нижегородская область"
На региональную программу Герои. Нижегородская область подано более 1600 заявок
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 апр - РИА Новости. Более 1600 заявок подано на программу "Герои. Нижегородская область", направленную на интеграцию и трудоустройство участников и ветеранов специальной военной операции в систему государственного управления, сообщает пресс-служба правительства региона.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил результаты регистрации на региональную программу ректору РАНХиГС Алексею Комиссарову. В марте было подписано соглашение между правительством Нижегородской области, РАНХиГС и Корпоративным университетом правительства региона о сотрудничестве по ее реализации.
"Один из важнейших проектов, который реализует сейчас Президентская академия, это кадровая программа "Время героев". На нижегородской земле этот уникальный проект нашёл своё продолжение. У нас запущена программа "Герои. Нижегородская область", которая реализуется силами правительства региона, Нижегородского института управления Президентской академии и Корпоративного университета правительства Нижегородской области. Это важнейшее направление – привлечение в сферу управления активных, пассионарных людей, которые в свое время выбрали своей миссией служение стране на СВО", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Регистрация на участие в программе "Герои. Нижегородская область" завершилась 31 марта. Как рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, отборочная кампания на участие в программе вызвала большой интерес: колл-центр обработал примерно 3500 звонков с уточняющими вопросами. "Всего на участие в программе подали заявки 1613 нижегородцев. 60 процентов зарегистрировавшихся в настоящее время принимают участие в боевых действиях, находясь в зоне СВО. Из их числа предстоит выбрать тех, кого зачислят в резерв программы", - рассказал Гнеушев.
Еще 40% подавших заявки закончили службу в рядах Вооруженных сил РФ, именно из них будут выбраны финалисты, которые приступят к обучению. 56% участников программы имеют высшее образование, 27% - среднее профессиональное образование. Полностью прошли этап регистрации и 14 женщин: шесть из них имеют статус ветерана боевых действий, восемь сейчас находятся в зоне СВО.
Следующий этап отбора на программу – дистанционное тестирование участников – пройдет с 3 по 6 апреля 2025 года. Тестирование состоится на платформе АНО "Россия – страна возможностей". По результатам тестирования и оценки анкет планируется пригласить кандидатов в следующий этап – на собеседование. Результаты оценки анкет и итоги тестирования участников планируется рассмотреть на заседании общественного совета программы "Герои. Нижегородская область" в мае.
"Отличительная особенность программы "Герои. Нижегородская область" - семейный образовательный трек, который предлагает участникам возможность обучаться вместе с семьями. Программа семейного трека включает профориентационные сессии и консультации для детей, организованные молодежным центром карьеры Нижегородской области, а также мастер-классы по семейной психологии, культурную и спортивную программы для всей семьи. Члены семей участников программы также будут вовлечены в экосистему лидерских проектов Корпоративного университета правительства Нижегородской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что принять участие в семейном треке смогут и те зарегистрировавшиеся на программу участники, которые не войдут в число финалистов. Кроме того, у всех участников отбора будет возможность стать слушателями иных образовательных курсов Корпоративного университета правительства Нижегородской области.