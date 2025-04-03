https://ria.ru/20250403/programma-2009078487.html

Более 1600 заявок подано на программу "Герои. Нижегородская область"

Более 1600 заявок подано на программу "Герои. Нижегородская область" - РИА Новости, 03.04.2025

Более 1600 заявок подано на программу "Герои. Нижегородская область"

Более 1600 заявок подано на программу "Герои. Нижегородская область", направленную на интеграцию и трудоустройство участников и ветеранов специальной военной... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T12:25:00+03:00

2025-04-03T12:25:00+03:00

2025-04-03T12:25:00+03:00

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 апр - РИА Новости. Более 1600 заявок подано на программу "Герои. Нижегородская область", направленную на интеграцию и трудоустройство участников и ветеранов специальной военной операции в систему государственного управления, сообщает пресс-служба правительства региона. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил результаты регистрации на региональную программу ректору РАНХиГС Алексею Комиссарову. В марте было подписано соглашение между правительством Нижегородской области, РАНХиГС и Корпоративным университетом правительства региона о сотрудничестве по ее реализации. "Один из важнейших проектов, который реализует сейчас Президентская академия, это кадровая программа "Время героев". На нижегородской земле этот уникальный проект нашёл своё продолжение. У нас запущена программа "Герои. Нижегородская область", которая реализуется силами правительства региона, Нижегородского института управления Президентской академии и Корпоративного университета правительства Нижегородской области. Это важнейшее направление – привлечение в сферу управления активных, пассионарных людей, которые в свое время выбрали своей миссией служение стране на СВО", - цитирует пресс-служба слова Никитина. Регистрация на участие в программе "Герои. Нижегородская область" завершилась 31 марта. Как рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, отборочная кампания на участие в программе вызвала большой интерес: колл-центр обработал примерно 3500 звонков с уточняющими вопросами. "Всего на участие в программе подали заявки 1613 нижегородцев. 60 процентов зарегистрировавшихся в настоящее время принимают участие в боевых действиях, находясь в зоне СВО. Из их числа предстоит выбрать тех, кого зачислят в резерв программы", - рассказал Гнеушев. Еще 40% подавших заявки закончили службу в рядах Вооруженных сил РФ, именно из них будут выбраны финалисты, которые приступят к обучению. 56% участников программы имеют высшее образование, 27% - среднее профессиональное образование. Полностью прошли этап регистрации и 14 женщин: шесть из них имеют статус ветерана боевых действий, восемь сейчас находятся в зоне СВО. Следующий этап отбора на программу – дистанционное тестирование участников – пройдет с 3 по 6 апреля 2025 года. Тестирование состоится на платформе АНО "Россия – страна возможностей". По результатам тестирования и оценки анкет планируется пригласить кандидатов в следующий этап – на собеседование. Результаты оценки анкет и итоги тестирования участников планируется рассмотреть на заседании общественного совета программы "Герои. Нижегородская область" в мае. "Отличительная особенность программы "Герои. Нижегородская область" - семейный образовательный трек, который предлагает участникам возможность обучаться вместе с семьями. Программа семейного трека включает профориентационные сессии и консультации для детей, организованные молодежным центром карьеры Нижегородской области, а также мастер-классы по семейной психологии, культурную и спортивную программы для всей семьи. Члены семей участников программы также будут вовлечены в экосистему лидерских проектов Корпоративного университета правительства Нижегородской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что принять участие в семейном треке смогут и те зарегистрировавшиеся на программу участники, которые не войдут в число финалистов. Кроме того, у всех участников отбора будет возможность стать слушателями иных образовательных курсов Корпоративного университета правительства Нижегородской области.

https://ria.ru/20250331/promokompaniya-2008444539.html

https://ria.ru/20250326/sotssirotstvo-2007503619.html

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нижегородская область, россия, глеб никитин, сво