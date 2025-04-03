https://ria.ru/20250403/prodazhi-2009129729.html
В России упали продажи новых электромобилей
В России упали продажи новых электромобилей - РИА Новости, 03.04.2025
В России упали продажи новых электромобилей
Продажи новых автомобилей с электродвигателем в России по итогам первого квартала 2025 года снизились на 77%, или на 4,1 тысячи штук в годовом выражении,... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T15:21:00+03:00
2025-04-03T15:21:00+03:00
2025-04-03T15:21:00+03:00
экономика
россия
авто
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Продажи новых автомобилей с электродвигателем в России по итогам первого квартала 2025 года снизились на 77%, или на 4,1 тысячи штук в годовом выражении, сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) со ссылкой на данные аналитической компании ППК (опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств). "Динамика январь-март 2025/2024... Электрический: -4 072 (-77%)", - указано в отчете о динамике продаж новых автомобилей с разными типами двигателей за первый квартал 2025 года. При этом доля таких автомобилей от общего количества проданных машин за год увеличилась 1 процентный пункт и составила 1,5%.
https://ria.ru/20250403/avtovaz-2009064187.html
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экономика, россия, авто
В России упали продажи новых электромобилей
АЕБ: продажи новых автомобилей с электродвигателем в России снизились на 77%
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Продажи новых автомобилей с электродвигателем в России по итогам первого квартала 2025 года снизились на 77%, или на 4,1 тысячи штук в годовом выражении, сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) со ссылкой на данные аналитической компании ППК (опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств).
"Динамика январь-март 2025/2024... Электрический: -4 072 (-77%)", - указано в отчете о динамике продаж новых автомобилей с разными типами двигателей за первый квартал 2025 года.
При этом доля таких автомобилей от общего количества проданных машин за год увеличилась 1 процентный пункт и составила 1,5%.