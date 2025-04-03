Рейтинг@Mail.ru
В России упали продажи новых электромобилей - РИА Новости, 03.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:21 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/prodazhi-2009129729.html
В России упали продажи новых электромобилей
В России упали продажи новых электромобилей - РИА Новости, 03.04.2025
В России упали продажи новых электромобилей
Продажи новых автомобилей с электродвигателем в России по итогам первого квартала 2025 года снизились на 77%, или на 4,1 тысячи штук в годовом выражении,... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T15:21:00+03:00
2025-04-03T15:21:00+03:00
экономика
россия
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759767038_0:27:3069:1753_1920x0_80_0_0_f47f9f1504ec9f56f2511e607ec60ea4.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Продажи новых автомобилей с электродвигателем в России по итогам первого квартала 2025 года снизились на 77%, или на 4,1 тысячи штук в годовом выражении, сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) со ссылкой на данные аналитической компании ППК (опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств). "Динамика январь-март 2025/2024... Электрический: -4 072 (-77%)", - указано в отчете о динамике продаж новых автомобилей с разными типами двигателей за первый квартал 2025 года. При этом доля таких автомобилей от общего количества проданных машин за год увеличилась 1 процентный пункт и составила 1,5%.
https://ria.ru/20250403/avtovaz-2009064187.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759767038_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_32f593cbf10dd9265896c54100409829.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, авто
Экономика, Россия, Авто
В России упали продажи новых электромобилей

АЕБ: продажи новых автомобилей с электродвигателем в России снизились на 77%

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЭлектромобиль во время подзарядки
Электромобиль во время подзарядки - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Электромобиль во время подзарядки . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Продажи новых автомобилей с электродвигателем в России по итогам первого квартала 2025 года снизились на 77%, или на 4,1 тысячи штук в годовом выражении, сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) со ссылкой на данные аналитической компании ППК (опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств).
"Динамика январь-март 2025/2024... Электрический: -4 072 (-77%)", - указано в отчете о динамике продаж новых автомобилей с разными типами двигателей за первый квартал 2025 года.
При этом доля таких автомобилей от общего количества проданных машин за год увеличилась 1 процентный пункт и составила 1,5%.
Двухтопливный автомобиль Lada Largus CNG - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
"АвтоВАЗ" начал продажи модернизированной Lada Largus CNG
Вчера, 11:27
 
ЭкономикаРоссияАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала