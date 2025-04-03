https://ria.ru/20250403/primore-2009015183.html

В Приморье вандалы осквернили могилы участников СВО

В Приморье вандалы осквернили могилы участников СВО - РИА Новости, 03.04.2025

В Приморье вандалы осквернили могилы участников СВО

Неизвестные осквернили захоронения участников СВО и гражданских местных жителей на кладбище в селе Хороль Приморского края, сообщил глава Хорольского... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T04:14:00+03:00

2025-04-03T04:14:00+03:00

2025-04-03T04:14:00+03:00

происшествия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 3 апр – РИА Новости. Неизвестные осквернили захоронения участников СВО и гражданских местных жителей на кладбище в селе Хороль Приморского края, сообщил глава Хорольского муниципального округа Алексей Губайдуллин в своем Telegram-канале. "К сожалению, мы стали свидетелями ненавистного акта осквернения захоронений наших земляков на кладбище села Хороль. Мы хотим вас заверить, что по данному факту заведено уголовное дело, и правоохранительные органы прилагают все усилия для выяснения обстоятельств произошедшего", - сообщил Губайдуллин. Там же на видео он рассказал, что осквернению подверглись могилы участников СВО и гражданских. "Много памятников завалено, разбиты портреты", - сказал глава округа.

https://ria.ru/20250331/kaliningrad-2008475044.html

https://ria.ru/20250331/vandalizm-2008336037.html

приморский край

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, приморский край