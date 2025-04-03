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В Приморье вандалы осквернили могилы участников СВО - РИА Новости, 03.04.2025
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04:14 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/primore-2009015183.html
В Приморье вандалы осквернили могилы участников СВО
В Приморье вандалы осквернили могилы участников СВО - РИА Новости, 03.04.2025
В Приморье вандалы осквернили могилы участников СВО
Неизвестные осквернили захоронения участников СВО и гражданских местных жителей на кладбище в селе Хороль Приморского края, сообщил глава Хорольского... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T04:14:00+03:00
2025-04-03T04:14:00+03:00
происшествия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 3 апр – РИА Новости. Неизвестные осквернили захоронения участников СВО и гражданских местных жителей на кладбище в селе Хороль Приморского края, сообщил глава Хорольского муниципального округа Алексей Губайдуллин в своем Telegram-канале. "К сожалению, мы стали свидетелями ненавистного акта осквернения захоронений наших земляков на кладбище села Хороль. Мы хотим вас заверить, что по данному факту заведено уголовное дело, и правоохранительные органы прилагают все усилия для выяснения обстоятельств произошедшего", - сообщил Губайдуллин. Там же на видео он рассказал, что осквернению подверглись могилы участников СВО и гражданских. "Много памятников завалено, разбиты портреты", - сказал глава округа.
https://ria.ru/20250331/kaliningrad-2008475044.html
https://ria.ru/20250331/vandalizm-2008336037.html
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происшествия, приморский край
Происшествия, Приморский край
В Приморье вандалы осквернили могилы участников СВО

В селе Хороль в Приморье вандалы осквернили могилы участников СВО и гражданских

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВЛАДИВОСТОК, 3 апр – РИА Новости. Неизвестные осквернили захоронения участников СВО и гражданских местных жителей на кладбище в селе Хороль Приморского края, сообщил глава Хорольского муниципального округа Алексей Губайдуллин
в своем Telegram-канале.
"К сожалению, мы стали свидетелями ненавистного акта осквернения захоронений наших земляков на кладбище села Хороль. Мы хотим вас заверить, что по данному факту заведено уголовное дело, и правоохранительные органы прилагают все усилия для выяснения обстоятельств произошедшего", - сообщил Губайдуллин.
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Житель Гвардейска под Калининградом поджег цветы на могилах участников СВО
31 марта, 17:57
Там же на видео он рассказал, что осквернению подверглись могилы участников СВО и гражданских.
"Много памятников завалено, разбиты портреты", - сказал глава округа.
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ПроисшествияПриморский край
 
 
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