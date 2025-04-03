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В Приморье вандалы осквернили могилы участников СВО
В Приморье вандалы осквернили могилы участников СВО - РИА Новости, 03.04.2025
В Приморье вандалы осквернили могилы участников СВО
Неизвестные осквернили захоронения участников СВО и гражданских местных жителей на кладбище в селе Хороль Приморского края, сообщил глава Хорольского... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T04:14:00+03:00
2025-04-03T04:14:00+03:00
2025-04-03T04:14:00+03:00
происшествия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 3 апр – РИА Новости. Неизвестные осквернили захоронения участников СВО и гражданских местных жителей на кладбище в селе Хороль Приморского края, сообщил глава Хорольского муниципального округа Алексей Губайдуллин в своем Telegram-канале. "К сожалению, мы стали свидетелями ненавистного акта осквернения захоронений наших земляков на кладбище села Хороль. Мы хотим вас заверить, что по данному факту заведено уголовное дело, и правоохранительные органы прилагают все усилия для выяснения обстоятельств произошедшего", - сообщил Губайдуллин. Там же на видео он рассказал, что осквернению подверглись могилы участников СВО и гражданских. "Много памятников завалено, разбиты портреты", - сказал глава округа.
https://ria.ru/20250331/kaliningrad-2008475044.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, приморский край
Происшествия, Приморский край
В Приморье вандалы осквернили могилы участников СВО
В селе Хороль в Приморье вандалы осквернили могилы участников СВО и гражданских