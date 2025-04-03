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Суд вынес приговор блогеру из Москвы, выбросившему кота с четвертого этажа - РИА Новости, 03.04.2025
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16:26 03.04.2025 (обновлено: 16:50 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/prigovor-2009145140.html
Суд вынес приговор блогеру из Москвы, выбросившему кота с четвертого этажа
Суд вынес приговор блогеру из Москвы, выбросившему кота с четвертого этажа - РИА Новости, 03.04.2025
Суд вынес приговор блогеру из Москвы, выбросившему кота с четвертого этажа
Останкинский суд Москвы избрал меру пресечения блогеру, выбросившему кота с четвертого этажа, в виде запрета определённых действий, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T16:26:00+03:00
2025-04-03T16:50:00+03:00
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Останкинский суд Москвы избрал меру пресечения блогеру, выбросившему кота с четвертого этажа, в виде запрета определённых действий, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении Лебедева Ивана Владимировича меры пресечения в виде запрета определённых действий", - сказали в суде. О предъявлении 40-летнему мужчине обвинения по пункту "г" части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным из хулиганских побуждений, повлекшее его увечье, с демонстрацией в интернете) столичная прокуратура сообщила 1 апреля. Вину он признал. По предварительным данным, 30 марта мужчина выбросил кота из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже жилого дома на 2-й улице Марьиной Рощи, причинив животному увечья. Свои действия он снял на видео, а затем выложил его в соцсеть.
https://ria.ru/20241129/kot-1986403772.html
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происшествия, москва, россия, марьина роща
Происшествия, Москва, Россия, Марьина роща
Суд вынес приговор блогеру из Москвы, выбросившему кота с четвертого этажа

Суд в Москве избрал меру пресечения выбросившему кота с четвертого этажа блогеру

© Фото : прокуратура МосквыМужчина выбросил кота из окна квартиры, расположенном на 4-м этаже жилого дома в Марьиной Роще
Мужчина выбросил кота из окна квартиры, расположенном на 4-м этаже жилого дома в Марьиной Роще - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Фото : прокуратура Москвы
Мужчина выбросил кота из окна квартиры, расположенном на 4-м этаже жилого дома в Марьиной Роще
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Останкинский суд Москвы избрал меру пресечения блогеру, выбросившему кота с четвертого этажа, в виде запрета определённых действий, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении Лебедева Ивана Владимировича меры пресечения в виде запрета определённых действий", - сказали в суде.
О предъявлении 40-летнему мужчине обвинения по пункту "г" части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным из хулиганских побуждений, повлекшее его увечье, с демонстрацией в интернете) столичная прокуратура сообщила 1 апреля. Вину он признал.
По предварительным данным, 30 марта мужчина выбросил кота из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже жилого дома на 2-й улице Марьиной Рощи, причинив животному увечья. Свои действия он снял на видео, а затем выложил его в соцсеть.
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