Суд вынес приговор блогеру из Москвы, выбросившему кота с четвертого этажа
Суд в Москве избрал меру пресечения выбросившему кота с четвертого этажа блогеру
© Фото : прокуратура МосквыМужчина выбросил кота из окна квартиры, расположенном на 4-м этаже жилого дома в Марьиной Роще
Мужчина выбросил кота из окна квартиры, расположенном на 4-м этаже жилого дома в Марьиной Роще
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Останкинский суд Москвы избрал меру пресечения блогеру, выбросившему кота с четвертого этажа, в виде запрета определённых действий, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении Лебедева Ивана Владимировича меры пресечения в виде запрета определённых действий", - сказали в суде.
О предъявлении 40-летнему мужчине обвинения по пункту "г" части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным из хулиганских побуждений, повлекшее его увечье, с демонстрацией в интернете) столичная прокуратура сообщила 1 апреля. Вину он признал.
По предварительным данным, 30 марта мужчина выбросил кота из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже жилого дома на 2-й улице Марьиной Рощи, причинив животному увечья. Свои действия он снял на видео, а затем выложил его в соцсеть.
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