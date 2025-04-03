В ЛНР вынесли приговор украинской шпионке
ВС ЛНР приговорил шпионившую для Киева гражданку Украины к 17 годам колонии
© Верховный Суд Луганской Народной РеспубликиВерховный Суд ЛНР приговорил гражданку Украины к 17 годам лишения свободы за шпионаж
Верховный Суд ЛНР приговорил гражданку Украины к 17 годам лишения свободы за шпионаж
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 3 апр – РИА Новости. Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил шпионившую для Киева женщину к 17 годам колонии, сообщается в Telegram-канале Верховного суда Республики.
"Судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда Луганской Народной Республики рассмотрено уголовное дело по обвинению гражданки Украины И. в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ – шпионаж", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в начале октября 2022 года женщина согласилась на предложение своего знакомого – гражданина Украины выполнить задание по сбору и передаче сведений о деятельности Вооруженных сил Российской Федерации, задействованных в проведении СВО на территории ЛНР. Согласно данным следствия, женщина с 14 по 25 октября 2022 года передавала через мессенджер данные, которые в период проведения СВО могли быть использованы против ВС РФ.
"По результатам судебного разбирательства по уголовному делу Верховным судом Луганской Народной Республики постановлен обвинительный приговор, которым И. признана виновной в совершении шпионажа и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
В ДНР осудили гражданина Украины за шпионаж
16 декабря 2024, 16:57