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В ЛНР вынесли приговор украинской шпионке - РИА Новости, 03.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:00 03.04.2025 (обновлено: 16:35 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/prigovor-2009125354.html
В ЛНР вынесли приговор украинской шпионке
В ЛНР вынесли приговор украинской шпионке - РИА Новости, 03.04.2025
В ЛНР вынесли приговор украинской шпионке
Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил шпионившую для Киева женщину к 17 годам колонии, сообщается в Telegram-канале Верховного суда Республики. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T15:00:00+03:00
2025-04-03T16:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
украина
россия
происшествия
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ЛУГАНСК, 3 апр – РИА Новости. Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил шпионившую для Киева женщину к 17 годам колонии, сообщается в Telegram-канале Верховного суда Республики. "Судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда Луганской Народной Республики рассмотрено уголовное дело по обвинению гражданки Украины И. в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ – шпионаж", - говорится в сообщении. Уточняется, что в начале октября 2022 года женщина согласилась на предложение своего знакомого – гражданина Украины выполнить задание по сбору и передаче сведений о деятельности Вооруженных сил Российской Федерации, задействованных в проведении СВО на территории ЛНР. Согласно данным следствия, женщина с 14 по 25 октября 2022 года передавала через мессенджер данные, которые в период проведения СВО могли быть использованы против ВС РФ. "По результатам судебного разбирательства по уголовному делу Верховным судом Луганской Народной Республики постановлен обвинительный приговор, которым И. признана виновной в совершении шпионажа и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241216/dnr-1989501627.html
луганская народная республика
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луганская народная республика, украина, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Украина, Россия, Происшествия
В ЛНР вынесли приговор украинской шпионке

ВС ЛНР приговорил шпионившую для Киева гражданку Украины к 17 годам колонии

© Верховный Суд Луганской Народной РеспубликиВерховный Суд ЛНР приговорил гражданку Украины к 17 годам лишения свободы за шпионаж
Верховный Суд ЛНР приговорил гражданку Украины к 17 годам лишения свободы за шпионаж - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Верховный Суд Луганской Народной Республики
Верховный Суд ЛНР приговорил гражданку Украины к 17 годам лишения свободы за шпионаж
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ЛУГАНСК, 3 апр – РИА Новости. Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил шпионившую для Киева женщину к 17 годам колонии, сообщается в Telegram-канале Верховного суда Республики.
"Судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда Луганской Народной Республики рассмотрено уголовное дело по обвинению гражданки Украины И. в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ – шпионаж", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в начале октября 2022 года женщина согласилась на предложение своего знакомого – гражданина Украины выполнить задание по сбору и передаче сведений о деятельности Вооруженных сил Российской Федерации, задействованных в проведении СВО на территории ЛНР. Согласно данным следствия, женщина с 14 по 25 октября 2022 года передавала через мессенджер данные, которые в период проведения СВО могли быть использованы против ВС РФ.
"По результатам судебного разбирательства по уголовному делу Верховным судом Луганской Народной Республики постановлен обвинительный приговор, которым И. признана виновной в совершении шпионажа и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
суд - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаУкраинаРоссияПроисшествия
 
 
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