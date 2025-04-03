https://ria.ru/20250403/prigovor-2009125354.html

В ЛНР вынесли приговор украинской шпионке

В ЛНР вынесли приговор украинской шпионке - РИА Новости, 03.04.2025

В ЛНР вынесли приговор украинской шпионке

Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил шпионившую для Киева женщину к 17 годам колонии, сообщается в Telegram-канале Верховного суда Республики. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T15:00:00+03:00

2025-04-03T15:00:00+03:00

2025-04-03T16:35:00+03:00

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ЛУГАНСК, 3 апр – РИА Новости. Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил шпионившую для Киева женщину к 17 годам колонии, сообщается в Telegram-канале Верховного суда Республики. "Судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда Луганской Народной Республики рассмотрено уголовное дело по обвинению гражданки Украины И. в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ – шпионаж", - говорится в сообщении. Уточняется, что в начале октября 2022 года женщина согласилась на предложение своего знакомого – гражданина Украины выполнить задание по сбору и передаче сведений о деятельности Вооруженных сил Российской Федерации, задействованных в проведении СВО на территории ЛНР. Согласно данным следствия, женщина с 14 по 25 октября 2022 года передавала через мессенджер данные, которые в период проведения СВО могли быть использованы против ВС РФ. "По результатам судебного разбирательства по уголовному делу Верховным судом Луганской Народной Республики постановлен обвинительный приговор, которым И. признана виновной в совершении шпионажа и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241216/dnr-1989501627.html

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Ольга Фомченкова

луганская народная республика, украина, россия, происшествия