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Житель Крыма получил пять лет колонии за сотрудничество с Киевом - РИА Новости, 03.04.2025
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14:23 03.04.2025 (обновлено: 14:24 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/prigovor-2009111044.html
Житель Крыма получил пять лет колонии за сотрудничество с Киевом
Житель Крыма получил пять лет колонии за сотрудничество с Киевом - РИА Новости, 03.04.2025
Житель Крыма получил пять лет колонии за сотрудничество с Киевом
Верховный суд Крыма приговорил жителя Ялты к пяти годам колонии за сотрудничество с иностранным государством, выразившееся в фото- и видеосъемке, а также... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T14:23:00+03:00
2025-04-03T14:24:00+03:00
россия
ялта
севастополь
министерство обороны украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости. Верховный суд Крыма приговорил жителя Ялты к пяти годам колонии за сотрудничество с иностранным государством, выразившееся в фото- и видеосъемке, а также зарисовке объектов Минобороны в пригороде Ялты и в Севастополе в интересах Киева, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма. Как установил суд, ялтинец с июля 2023 по март 2024 года переписывался в мессенджерах с представителями министерства обороны Украины, сообщив о готовности оказывать содействие в деятельности, заведомо направленной против безопасности России. В конце 2023 года он осуществил фотографирование, видеосъемку и зарисовку схемы мест дислокации ВС РФ в пригороде Ялты и кораблей Черноморского флота в Севастополе, отправив материалы куратору. "Суд квалифицировал действия подсудимого по ст. 275.1 УК РФ - сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, то есть установление и поддержание гражданином РФ отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ. С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к 5 годам 25 суткам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", – сообщили в прокуратуре. Действия ялтинца были пресечены сотрудниками управления ФСБ России по республике Крым и Севастополю.
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россия, ялта, севастополь, министерство обороны украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Ялта, Севастополь, Министерство обороны Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Житель Крыма получил пять лет колонии за сотрудничество с Киевом

Делавшему зарисовки военных объектов для Киева жителю Ялты дали 5 лет колонии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости. Верховный суд Крыма приговорил жителя Ялты к пяти годам колонии за сотрудничество с иностранным государством, выразившееся в фото- и видеосъемке, а также зарисовке объектов Минобороны в пригороде Ялты и в Севастополе в интересах Киева, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.
Как установил суд, ялтинец с июля 2023 по март 2024 года переписывался в мессенджерах с представителями министерства обороны Украины, сообщив о готовности оказывать содействие в деятельности, заведомо направленной против безопасности России. В конце 2023 года он осуществил фотографирование, видеосъемку и зарисовку схемы мест дислокации ВС РФ в пригороде Ялты и кораблей Черноморского флота в Севастополе, отправив материалы куратору.
"Суд квалифицировал действия подсудимого по ст. 275.1 УК РФ - сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, то есть установление и поддержание гражданином РФ отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ. С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к 5 годам 25 суткам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", – сообщили в прокуратуре.
Действия ялтинца были пресечены сотрудниками управления ФСБ России по республике Крым и Севастополю.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Жителю Керчи, передавшему Украине данные о ПВО, вынесли приговор
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РоссияЯлтаСевастопольМинистерство обороны УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
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