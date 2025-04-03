https://ria.ru/20250403/prigovor-2009111044.html

Житель Крыма получил пять лет колонии за сотрудничество с Киевом

Житель Крыма получил пять лет колонии за сотрудничество с Киевом - РИА Новости, 03.04.2025

Житель Крыма получил пять лет колонии за сотрудничество с Киевом

Верховный суд Крыма приговорил жителя Ялты к пяти годам колонии за сотрудничество с иностранным государством, выразившееся в фото- и видеосъемке, а также... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T14:23:00+03:00

2025-04-03T14:23:00+03:00

2025-04-03T14:24:00+03:00

россия

ялта

севастополь

министерство обороны украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости. Верховный суд Крыма приговорил жителя Ялты к пяти годам колонии за сотрудничество с иностранным государством, выразившееся в фото- и видеосъемке, а также зарисовке объектов Минобороны в пригороде Ялты и в Севастополе в интересах Киева, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма. Как установил суд, ялтинец с июля 2023 по март 2024 года переписывался в мессенджерах с представителями министерства обороны Украины, сообщив о готовности оказывать содействие в деятельности, заведомо направленной против безопасности России. В конце 2023 года он осуществил фотографирование, видеосъемку и зарисовку схемы мест дислокации ВС РФ в пригороде Ялты и кораблей Черноморского флота в Севастополе, отправив материалы куратору. "Суд квалифицировал действия подсудимого по ст. 275.1 УК РФ - сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, то есть установление и поддержание гражданином РФ отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ. С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к 5 годам 25 суткам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", – сообщили в прокуратуре. Действия ялтинца были пресечены сотрудниками управления ФСБ России по республике Крым и Севастополю.

https://ria.ru/20241018/prigovor-1978719088.html

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ялта

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, ялта, севастополь, министерство обороны украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия