Житель Крыма получил пять лет колонии за сотрудничество с Киевом
Делавшему зарисовки военных объектов для Киева жителю Ялты дали 5 лет колонии
Скульптура богини Фемиды . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости. Верховный суд Крыма приговорил жителя Ялты к пяти годам колонии за сотрудничество с иностранным государством, выразившееся в фото- и видеосъемке, а также зарисовке объектов Минобороны в пригороде Ялты и в Севастополе в интересах Киева, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.
Как установил суд, ялтинец с июля 2023 по март 2024 года переписывался в мессенджерах с представителями министерства обороны Украины, сообщив о готовности оказывать содействие в деятельности, заведомо направленной против безопасности России. В конце 2023 года он осуществил фотографирование, видеосъемку и зарисовку схемы мест дислокации ВС РФ в пригороде Ялты и кораблей Черноморского флота в Севастополе, отправив материалы куратору.
"Суд квалифицировал действия подсудимого по ст. 275.1 УК РФ - сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, то есть установление и поддержание гражданином РФ отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ. С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к 5 годам 25 суткам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", – сообщили в прокуратуре.
Действия ялтинца были пресечены сотрудниками управления ФСБ России по республике Крым и Севастополю.
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