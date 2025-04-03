https://ria.ru/20250403/priangarja-2009016196.html

В Приангарье восстановили электроснабжение после крушения Ту-22М3

В Приангарье восстановили электроснабжение после крушения Ту-22М3 - РИА Новости, 03.04.2025

В Приангарье восстановили электроснабжение после крушения Ту-22М3

Иркутская электросетевая компания восстанавливает электроснабжение в Приангарье, где во время падения самолета была повреждена линия электропередачи,... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T04:40:00+03:00

2025-04-03T04:40:00+03:00

2025-04-03T04:40:00+03:00

происшествия

иркутская область

игорь кобзев

министерство обороны рф (минобороны рф)

ту-22м3

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ИРКУТСК, 3 апр - РИА Новости. Иркутская электросетевая компания восстанавливает электроснабжение в Приангарье, где во время падения самолета была повреждена линия электропередачи, ориентировочно подачу напряжения восстановят утром, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев в Telegram-канале. Как сообщало ранее Минобороны РФ, самолет Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области при выполнении планового полета, экипаж из четырех человек катапультировался, в результате приземления один летчик погиб. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность. Более 200 домов в Иркутской области остались без электричества после крушения самолета Ту-22М3, задевшего линию электропередачи, сообщал Кобзев. "Информация от Иркутской Электросетевой компании: в ближайший час напряжение подадут в дома Среднего и Новомальтинска подача электроэнергии в населенный пункт Буреть - ориентировочно утром", - написал Кобзев.

https://ria.ru/20250220/samolet-2000502369.html

иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, иркутская область, игорь кобзев, министерство обороны рф (минобороны рф), ту-22м3