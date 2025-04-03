https://ria.ru/20250403/priangarja-2009016196.html
В Приангарье восстановили электроснабжение после крушения Ту-22М3
В Приангарье восстановили электроснабжение после крушения Ту-22М3 - РИА Новости, 03.04.2025
В Приангарье восстановили электроснабжение после крушения Ту-22М3
Иркутская электросетевая компания восстанавливает электроснабжение в Приангарье, где во время падения самолета была повреждена линия электропередачи,... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T04:40:00+03:00
2025-04-03T04:40:00+03:00
2025-04-03T04:40:00+03:00
происшествия
иркутская область
игорь кобзев
министерство обороны рф (минобороны рф)
ту-22м3
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ИРКУТСК, 3 апр - РИА Новости. Иркутская электросетевая компания восстанавливает электроснабжение в Приангарье, где во время падения самолета была повреждена линия электропередачи, ориентировочно подачу напряжения восстановят утром, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев в Telegram-канале. Как сообщало ранее Минобороны РФ, самолет Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области при выполнении планового полета, экипаж из четырех человек катапультировался, в результате приземления один летчик погиб. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность. Более 200 домов в Иркутской области остались без электричества после крушения самолета Ту-22М3, задевшего линию электропередачи, сообщал Кобзев. "Информация от Иркутской Электросетевой компании: в ближайший час напряжение подадут в дома Среднего и Новомальтинска подача электроэнергии в населенный пункт Буреть - ориентировочно утром", - написал Кобзев.
https://ria.ru/20250220/samolet-2000502369.html
иркутская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутская область, игорь кобзев, министерство обороны рф (минобороны рф), ту-22м3
Происшествия, Иркутская область, Игорь Кобзев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Ту-22М3
В Приангарье восстановили электроснабжение после крушения Ту-22М3
Иркутская электросетевая компания восстанавливает электроснабжение в Приангарье