https://ria.ru/20250403/prezident-2009072476.html
Президент Мали приедет в Москву в июне
Президент Мали приедет в Москву в июне - РИА Новости, 03.04.2025
Президент Мали приедет в Москву в июне
Президент Мали Ассими Гойта ожидается с визитом в Москву в июне, заявил глава малийского МИД Абдулай Диоп. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T11:59:00+03:00
2025-04-03T11:59:00+03:00
2025-04-03T12:00:00+03:00
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ассими гойта
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент Мали Ассими Гойта ожидается с визитом в Москву в июне, заявил глава малийского МИД Абдулай Диоп. "Мы, естественно, с нетерпением ждем официального визита нашего президента Ассими Гойты в июне в Москву", - сказал Диоп на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По его словам, визит позволит укрепить отношения между Бамако и Москвой."Контакты регулярные. Сотрудничество "на земле" развивается хорошо… Хочу поблагодарить от имени Мали Российскую Федерацию за неизменную и постоянную поддержку, которую вы нам оказываете", - подчеркнул Диоп.
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москва, мали, россия, ассими гойта, абдулай диоп, сергей лавров, в мире
Москва, Мали, Россия, Ассими Гойта, Абдулай Диоп, Сергей Лавров, В мире
Президент Мали приедет в Москву в июне
Президент Мали Гойта приедет с визитом в Москву в июне