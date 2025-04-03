https://ria.ru/20250403/prezident-2009072476.html

Президент Мали приедет в Москву в июне

Президент Мали приедет в Москву в июне - РИА Новости, 03.04.2025

Президент Мали приедет в Москву в июне

Президент Мали Ассими Гойта ожидается с визитом в Москву в июне, заявил глава малийского МИД Абдулай Диоп. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T11:59:00+03:00

2025-04-03T11:59:00+03:00

2025-04-03T12:00:00+03:00

москва

мали

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абдулай диоп

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент Мали Ассими Гойта ожидается с визитом в Москву в июне, заявил глава малийского МИД Абдулай Диоп. "Мы, естественно, с нетерпением ждем официального визита нашего президента Ассими Гойты в июне в Москву", - сказал Диоп на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По его словам, визит позволит укрепить отношения между Бамако и Москвой."Контакты регулярные. Сотрудничество "на земле" развивается хорошо… Хочу поблагодарить от имени Мали Российскую Федерацию за неизменную и постоянную поддержку, которую вы нам оказываете", - подчеркнул Диоп.

https://ria.ru/20250403/lavrov-2009070875.html

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