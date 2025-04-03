Рейтинг@Mail.ru
Президент Мали приедет в Москву в июне - РИА Новости, 03.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:59 03.04.2025 (обновлено: 12:00 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/prezident-2009072476.html
Президент Мали приедет в Москву в июне
Президент Мали приедет в Москву в июне - РИА Новости, 03.04.2025
Президент Мали приедет в Москву в июне
Президент Мали Ассими Гойта ожидается с визитом в Москву в июне, заявил глава малийского МИД Абдулай Диоп. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T11:59:00+03:00
2025-04-03T12:00:00+03:00
москва
мали
россия
ассими гойта
абдулай диоп
сергей лавров
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1d/1887091478_0:50:3204:1852_1920x0_80_0_0_78d3ff14ce9cb9821e20f23d8d70f52f.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент Мали Ассими Гойта ожидается с визитом в Москву в июне, заявил глава малийского МИД Абдулай Диоп. "Мы, естественно, с нетерпением ждем официального визита нашего президента Ассими Гойты в июне в Москву", - сказал Диоп на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По его словам, визит позволит укрепить отношения между Бамако и Москвой."Контакты регулярные. Сотрудничество "на земле" развивается хорошо… Хочу поблагодарить от имени Мали Российскую Федерацию за неизменную и постоянную поддержку, которую вы нам оказываете", - подчеркнул Диоп.
https://ria.ru/20250403/lavrov-2009070875.html
москва
мали
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1d/1887091478_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_18e3302ff99113cd7d3094de5bf7eb0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, мали, россия, ассими гойта, абдулай диоп, сергей лавров, в мире
Москва, Мали, Россия, Ассими Гойта, Абдулай Диоп, Сергей Лавров, В мире
Президент Мали приедет в Москву в июне

Президент Мали Гойта приедет с визитом в Москву в июне

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАссими Гойта
Ассими Гойта - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Ассими Гойта. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент Мали Ассими Гойта ожидается с визитом в Москву в июне, заявил глава малийского МИД Абдулай Диоп.
"Мы, естественно, с нетерпением ждем официального визита нашего президента Ассими Гойты в июне в Москву", - сказал Диоп на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
По его словам, визит позволит укрепить отношения между Бамако и Москвой.
"Контакты регулярные. Сотрудничество "на земле" развивается хорошо… Хочу поблагодарить от имени Мали Российскую Федерацию за неизменную и постоянную поддержку, которую вы нам оказываете", - подчеркнул Диоп.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министрами иностранных дел Буркина-Фасо Карамоко Жан-Мари Траоре, Мали Абдулайе Диопом и Нигера Бакари Яу Сангаре в Москве. 3 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Лавров проводит переговоры с главами МИД Мали, Буркина-Фасо и Нигера
Вчера, 11:54
 
МоскваМалиРоссияАссими ГойтаАбдулай ДиопСергей ЛавровВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала