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Премьер Франции назвал американские пошлины катастрофой - РИА Новости, 03.04.2025
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12:30 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/premer-2009080108.html
Премьер Франции назвал американские пошлины катастрофой
Премьер Франции назвал американские пошлины катастрофой - РИА Новости, 03.04.2025
Премьер Франции назвал американские пошлины катастрофой
Введенные США пошлины на импорт являются "катастрофой" для всего экономического мира, заявил в четверг премьер-министр Франции Франсуа Байру. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T12:30:00+03:00
2025-04-03T12:30:00+03:00
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франсуа байру
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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ПАРИЖ, 3 апр – РИА Новости. Введенные США пошлины на импорт являются "катастрофой" для всего экономического мира, заявил в четверг премьер-министр Франции Франсуа Байру. "Это решение является катастрофой для мира экономики. Это представляет для Европы огромную трудность. Я считаю, что это также катастрофа для США и американских граждан", - сказал Байру, выступая в Сенате (верхняя палата парламента). Его слова приводит агентство Франс Пресс. Президент США Дональд Трамп в среду объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако, как следует из его слов во время церемонии объявления решения, тарифы будут индивидуальными и составят половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, новые пошлины станут "декларацией экономической независимости" Соединенных Штатов и помогут использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
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сша, франция, европа, франсуа байру, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Франция, Европа, Франсуа Байру, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Премьер Франции назвал американские пошлины катастрофой

Премьер Франции Байру назвал пошлины США катастрофой для мировой экономики

© AP Photo / Ludovic MarinПремьер-министр Франции Франсуа Байру
Премьер-министр Франции Франсуа Байру - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Премьер-министр Франции Франсуа Байру. Архивное фото
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ПАРИЖ, 3 апр – РИА Новости. Введенные США пошлины на импорт являются "катастрофой" для всего экономического мира, заявил в четверг премьер-министр Франции Франсуа Байру.
"Это решение является катастрофой для мира экономики. Это представляет для Европы огромную трудность. Я считаю, что это также катастрофа для США и американских граждан", - сказал Байру, выступая в Сенате (верхняя палата парламента). Его слова приводит агентство Франс Пресс.
Президент США Дональд Трамп в среду объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако, как следует из его слов во время церемонии объявления решения, тарифы будут индивидуальными и составят половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, новые пошлины станут "декларацией экономической независимости" Соединенных Штатов и помогут использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
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СШАФранцияЕвропаФрансуа БайруДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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