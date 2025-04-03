https://ria.ru/20250403/premer-2009080108.html

Премьер Франции назвал американские пошлины катастрофой

Премьер Франции назвал американские пошлины катастрофой - РИА Новости, 03.04.2025

Премьер Франции назвал американские пошлины катастрофой

Введенные США пошлины на импорт являются "катастрофой" для всего экономического мира, заявил в четверг премьер-министр Франции Франсуа Байру. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T12:30:00+03:00

2025-04-03T12:30:00+03:00

2025-04-03T12:30:00+03:00

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франция

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франсуа байру

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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ПАРИЖ, 3 апр – РИА Новости. Введенные США пошлины на импорт являются "катастрофой" для всего экономического мира, заявил в четверг премьер-министр Франции Франсуа Байру. "Это решение является катастрофой для мира экономики. Это представляет для Европы огромную трудность. Я считаю, что это также катастрофа для США и американских граждан", - сказал Байру, выступая в Сенате (верхняя палата парламента). Его слова приводит агентство Франс Пресс. Президент США Дональд Трамп в среду объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако, как следует из его слов во время церемонии объявления решения, тарифы будут индивидуальными и составят половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, новые пошлины станут "декларацией экономической независимости" Соединенных Штатов и помогут использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.

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сша, франция, европа, франсуа байру, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире