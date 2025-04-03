https://ria.ru/20250403/predprinimateli-2009085198.html

Конкурс для начинающих предпринимателей стартовал на Ставрополье

Конкурс для начинающих предпринимателей стартовал на Ставрополье - РИА Новости, 03.04.2025

Конкурс для начинающих предпринимателей стартовал на Ставрополье

В Ставропольском крае запустили проект "Бизнес Баттл", конкурс направлен на поддержку малого и среднего бизнеса (МСБ), поиск перспективных стартапов и... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T13:00:00+03:00

2025-04-03T13:00:00+03:00

2025-04-03T13:01:00+03:00

ставропольский край

поддержка бизнеса

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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. В Ставропольском крае запустили проект "Бизнес Баттл", конкурс направлен на поддержку малого и среднего бизнеса (МСБ), поиск перспективных стартапов и привлечение внимания к развитию предпринимательства, сообщили в банке ВТБ, при поддержке которого проходит конкурс.О запуске конкурса стартапов в регионе объявили губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников во время пленарной сессии "Дня бизнеса" в Ставрополе. В нем приняли участие наставники "Бизнес Баттла" и более 150 предпринимателей региона."За шесть лет, которые “Бизнес Баттл” проходил в Калининградской области, конкурс объединил более 600 стартапов, а некоторые проекты выросли до федерального и даже международного уровня. В этом году он расширяет свою географию, благодаря чему еще больше предпринимателей смогут получить профессиональную экспертизу в самом начале своего пути. Ставрополье активно развивается, и мы видим рост числа предпринимателей среднего и малого бизнеса в крае. Это свидетельствует о том, что регион становится все более привлекательным для новых идей и инициатив. “Бизнес Баттл” помогает решать важные задачи по поддержке МСП, стимулированию активности в бизнесе. Для нас это один из приоритетов, и мы приглашаем ставропольских предпринимателей побороться за главный приз на развитие своего бизнеса в масштабах региона и всей страны", − приводит пресс-служба банка слова Бортникова.Глава Ставропольского края подчеркнул, что малый и средний бизнес – основа экономики любого региона, новые рабочие места и драйвер развития. Поддержка предпринимателей, отметил губернатор, всегда была приоритетом краевой власти, ведь они создают новые возможности для жителей края, двигают экономику вперед и формируют конкурентную среду."На Ставрополье действует целый ряд мер поддержки для бизнеса, которые упрощают административные процедуры и способствуют росту деловой активности, чтобы каждый, кто хочет развивать свое дело, чувствовал поддержку государства. Такие инициативы, как “Бизнес Баттл”, – это еще один инструмент, помогающий успешно запустить свой проект, в том числе начинающим предпринимателям, получить поддержку от опытных наставников и, в конце концов, довести свою идею до успешной реализации", – прокомментировал Владимиров, его слова приводит пресс-служба правительства региона.Во время конкурса, организованного Русской медиагруппой "Западная пресса", проекты участников проходят отбор, а предприниматели учатся анализу рынка, составлению маркетинговых стратегий, бизнес-планов и финансовых моделей под руководством наставников. Финалисты презентуют свои проекты перед потенциальными инвесторами, после чего жюри выберет победителей общим голосованием.Заявить об участии в конкурсе могут все желающие предприниматели старше 18 лет, начинающие или развивающие свой молодой бизнес на территории Ставропольского края. Заявку можно подать до 3 мая.Наставниками команд "Бизнес Баттла" на Ставрополье выступят управляющий ВТБ в СКФО – вице-президент Александр Дыренко; сооснователь ГК "Снекмания" Евгений Осиновский; основатель благотворительного фонда "Жить с мечтой", президент бизнес-клуба "Южный Рубеж" Александр Резников; налоговый консультант, ресторатор, основатель и партнер российских и международной юридических компаний Алексей Слюсарев; генеральный директор ООО УК "Ипатово Инвест" Александр Кологривый. Для финалистов конкурса стартапов предусмотрены призы от спонсоров и партнеров "Бизнес Баттла". Победитель получит денежный приз от ВТБ в размере 1 миллиона рублей на развитие своего проекта. За второе место – бесплатное обучение по программе МВА от института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС. Обладатели третьего и пятого мест получат сертификаты на услуги инфраструктуры поддержки бизнеса от министерства экономического развития Ставропольского края. Проект, занявший четвертое место, получит 300 тысяч рублей от агрохолдинга АСБ.

https://ria.ru/20250320/vtb-2006237447.html

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ставропольский край

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ставропольский край, поддержка бизнеса