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Президент Буркина-Фасо приедет в Россию на празднование Дня Победы
Президент Буркина-Фасо приедет в Россию на празднование Дня Победы - РИА Новости, 03.04.2025
Президент Буркина-Фасо приедет в Россию на празднование Дня Победы
Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре приедет в РФ на празднование Дня Победы, Россия признательна ему за принятие приглашения президента РФ Владимира Путина,... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T18:29:00+03:00
2025-04-03T18:29:00+03:00
2025-04-03T19:08:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
владимир путин
сергей лавров
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре приедет в РФ на празднование Дня Победы, Россия признательна ему за принятие приглашения президента РФ Владимира Путина, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. "Признательны президенту Ибрагиму Траоре за его согласие принять приглашение президента Владимира Путина участвовать в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне", - сказал Лавров, его слова приводятся на сайте МИД РФ.В ведомстве также добавили, что Лавров обсудил с главой МИД Буркина-Фасо комплекс актуальных вопросов дальнейшего укрепления дружественных российско-буркинийских отношений, включая наращивание взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной, культурной и иных сферах, при этом констатирован настрой Москвы и Уагадугу на углубление политического диалога и уплотнение внешнеполитической координации.С российской стороны была подтверждена готовность и впредь оказывать многоплановое содействие Буркина-Фасо, в том числе в обеспечении национальной безопасности и решении социально-экономических проблем, подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.
https://ria.ru/20240924/burkina-faso-1974364129.html
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россия, владимир путин, сергей лавров, 80-летие победы в великой отечественной войне, в мире
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Владимир Путин, Сергей Лавров, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире
Президент Буркина-Фасо приедет в Россию на празднование Дня Победы
Лидер Буркина-Фасо Ибрагим Траоре приедет в Москву на празднование Дня Победы