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При пожаре на предприятии под Костромой погиб рабочий - РИА Новости, 03.04.2025
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22:24 03.04.2025 (обновлено: 22:36 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/pozhar-2009218042.html
При пожаре на предприятии под Костромой погиб рабочий
При пожаре на предприятии под Костромой погиб рабочий - РИА Новости, 03.04.2025
При пожаре на предприятии под Костромой погиб рабочий
Пожар произошел на предприятии по производству шпона в Костромской области, погиб один рабочий, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T22:24:00+03:00
2025-04-03T22:36:00+03:00
происшествия
костромская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Пожар произошел на предприятии по производству шпона в Костромской области, погиб один рабочий, сообщает прокуратура региона. "Сегодня, в районе 14 часов в поселке Зебляки Шарьинского района на предприятии по производству шпона произошел пожар, в процессе тушения которого обнаружено тело одного работника, 1985 года рождения. Полное возгорание ликвидировано в районе 18 часов", - говорится в сообщении. Представитель прокуратуры уточнила РИА Новости, что площадь горения составила 2475 квадратных метров. Точная причина пожара будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы, уточняет прокуратура. "Организована проверка соблюдения на производстве требований федерального законодательства, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении. Источник в силовых структурах региона уточнил РИА Новости, что на предприятии трудится 51 человек, из них 12 граждан Китая. Собеседник уточнил, что погибший – китаец.
https://ria.ru/20250403/pozhar-2009060568.html
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происшествия, костромская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Костромская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре на предприятии под Костромой погиб рабочий

При пожаре на заводе по производству шпона в костромских Зебляках погиб рабочий

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Пожар произошел на предприятии по производству шпона в Костромской области, погиб один рабочий, сообщает прокуратура региона.
"Сегодня, в районе 14 часов в поселке Зебляки Шарьинского района на предприятии по производству шпона произошел пожар, в процессе тушения которого обнаружено тело одного работника, 1985 года рождения. Полное возгорание ликвидировано в районе 18 часов", - говорится в сообщении.
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Представитель прокуратуры уточнила РИА Новости, что площадь горения составила 2475 квадратных метров.
Точная причина пожара будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы, уточняет прокуратура.
"Организована проверка соблюдения на производстве требований федерального законодательства, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
Источник в силовых структурах региона уточнил РИА Новости, что на предприятии трудится 51 человек, из них 12 граждан Китая. Собеседник уточнил, что погибший – китаец.
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ПроисшествияКостромская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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