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В Пермском крае загорелся трансформатор на промпредприятии - РИА Новости, 03.04.2025
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22:13 03.04.2025 (обновлено: 22:30 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/pozhar-2009217469.html
В Пермском крае загорелся трансформатор на промпредприятии
В Пермском крае загорелся трансформатор на промпредприятии - РИА Новости, 03.04.2025
В Пермском крае загорелся трансформатор на промпредприятии
Трансформатор горит на промпредприятии в Пермском крае, частично обрушилась кровля, предварительно, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T22:13:00+03:00
2025-04-03T22:30:00+03:00
происшествия
пермский край
россия
березники
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Трансформатор горит на промпредприятии в Пермском крае, частично обрушилась кровля, предварительно, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России. "Поступило сообщение о пожаре по адресу: Пермский край, город Березники, улица Содовая. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание трансформатора на промышленном предприятии. Произошло частичное обрушение кровли", - говорится в сообщении. Отмечается, что, по предварительным данным, пострадавших нет. Пожар ликвидируют более 40 человек и 16 единиц техники.Глава Березниковского городского округа Алексей Казаченко проинформировал, что возгорание электроподстанции случилось в районе "Соды"."В 21.36 (19.36 мск) из-за технологического нарушения возник пожар. На данный момент без электричества – "Березниковский содовый завод" и "Сода-хлорат". Угрозы по отключению электроэнергии в жилом секторе нет. Держу ситуацию на контроле", - написал он в своем Telegram-канале. Руководитель территории уточнил, что власти организовали оперштаб с представителями предприятий, МЧС и сетевых организаций.
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пермский край
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происшествия, пермский край, россия, березники, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пермский край, Россия, Березники, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Пермском крае загорелся трансформатор на промпредприятии

В Пермском крае загорелся трансформатор на предприятии, обрушилась кровля

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Трансформатор горит на промпредприятии в Пермском крае, частично обрушилась кровля, предварительно, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России.
"Поступило сообщение о пожаре по адресу: Пермский край, город Березники, улица Содовая. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание трансформатора на промышленном предприятии. Произошло частичное обрушение кровли", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, по предварительным данным, пострадавших нет. Пожар ликвидируют более 40 человек и 16 единиц техники.
Глава Березниковского городского округа Алексей Казаченко проинформировал, что возгорание электроподстанции случилось в районе "Соды".
"В 21.36 (19.36 мск) из-за технологического нарушения возник пожар. На данный момент без электричества – "Березниковский содовый завод" и "Сода-хлорат". Угрозы по отключению электроэнергии в жилом секторе нет. Держу ситуацию на контроле", - написал он в своем Telegram-канале. Руководитель территории уточнил, что власти организовали оперштаб с представителями предприятий, МЧС и сетевых организаций.
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ПроисшествияПермский крайРоссияБерезникиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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