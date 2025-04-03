https://ria.ru/20250403/pozhar-2009212632.html

В центре Москвы потушили пожар в ресторане

В центре Москвы потушили пожар в ресторане - РИА Новости, 03.04.2025

В центре Москвы потушили пожар в ресторане

Вентиляция горела в центре Москвы в ресторане "Фергана", люди самостоятельно покинули здание, пожар ликвидирован на площади 20 квадратных метров, сообщает... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T21:09:00+03:00

2025-04-03T21:09:00+03:00

2025-04-03T21:59:00+03:00

происшествия

москва

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Вентиляция горела в центре Москвы в ресторане "Фергана", люди самостоятельно покинули здание, пожар ликвидирован на площади 20 квадратных метров, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС. "Столичные огнеборцы ликвидировали возгорание в центре города. В Главное управление МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре в доме 1 на Павелецкой площади. По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходило загорание вентиляционных коробов ресторана "Фергана". До прибытия подразделений на месте люди самостоятельно покинули здание", - говорится в сообщении. Уточняется, что пожарные незамедлительно приступили к работам по тушению. Принятыми мерами пожар был оперативно ликвидирован на площади 20 квадратных метров. Также ведомство отметило, что пострадавших нет. Кроме того, в работах по тушению было задействовано 29 человек личного состава, семь единиц техники.Как в свою очередь передает корреспондент РИА Новости с места событий, из дома, где расположен ресторан, эвакуировали людей. На месте сейчас находятся сразу несколько автомобилей МЧС, "скорой", а также Росгвардии и полиции.

https://ria.ru/20250403/pozhar-2009113084.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обстановка у ресторана "Фергана" в Москве, где произошел пожар В центре Москвы горела вентиляция в ресторане "Фергана", люди самостоятельно покинули здание, пожар ликвидирован, сообщили в МЧС. 2025-04-03T21:09 true PT0M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)