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Минздрав Карелии рассказал о пострадавших при пожаре в Петрозаводске
Минздрав Карелии рассказал о пострадавших при пожаре в Петрозаводске - РИА Новости, 03.04.2025
Минздрав Карелии рассказал о пострадавших при пожаре в Петрозаводске
Двое пострадавших при пожаре, который произошел на Онежском судостроительном заводе в Петрозаводске, находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил глава... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T11:57:00+03:00
2025-04-03T11:57:00+03:00
2025-04-03T11:57:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
петрозаводск
россия
артур парфенчиков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр – РИА Новости. Двое пострадавших при пожаре, который произошел на Онежском судостроительном заводе в Петрозаводске, находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил глава минздрава Карелии Михаил Охлопков. Как сообщало республиканское управление МЧС, пожар произошел в боксе Онежского судостроительного завода на улице Ригачина, 25. Глава Карелии Артур Парфенчиков, прервавший из-за инцидента свою рабочую поездку по региону, сообщал, что пострадали три человека. Одного из них отпустили после оказания медпомощи на месте, уточнял председатель регионального комитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Олег Поляков. "Состояние двоих пациентов, находящихся в отделении реанимации, тяжелое. Серьезные ожоги верхних дыхательных путей, отравление продуктами горения", – написал Охлопков в своем Telegram-канале. В рамках модернизации Онежского судозавода создается первая в России цифровая верфь.
https://ria.ru/20250110/pozhary-1993061978.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Ликвидация пожара в здании Онежского судостроительного завода в Петрозаводске
Ликвидация пожара в здании Онежского судостроительного завода в Петрозаводске
2025-04-03T11:57
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PT0M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, здоровье - общество, петрозаводск, россия, артур парфенчиков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Здоровье - Общество, Петрозаводск, Россия, Артур Парфенчиков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Минздрав Карелии рассказал о пострадавших при пожаре в Петрозаводске
Охлопков: двое пострадавших при пожаре в Петрозаводске находятся в реанимации