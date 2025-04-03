https://ria.ru/20250403/pozhar-2009071949.html

Минздрав Карелии рассказал о пострадавших при пожаре в Петрозаводске

Минздрав Карелии рассказал о пострадавших при пожаре в Петрозаводске - РИА Новости, 03.04.2025

Минздрав Карелии рассказал о пострадавших при пожаре в Петрозаводске

Двое пострадавших при пожаре, который произошел на Онежском судостроительном заводе в Петрозаводске, находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил глава... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T11:57:00+03:00

2025-04-03T11:57:00+03:00

2025-04-03T11:57:00+03:00

происшествия

здоровье - общество

петрозаводск

россия

артур парфенчиков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр – РИА Новости. Двое пострадавших при пожаре, который произошел на Онежском судостроительном заводе в Петрозаводске, находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил глава минздрава Карелии Михаил Охлопков. Как сообщало республиканское управление МЧС, пожар произошел в боксе Онежского судостроительного завода на улице Ригачина, 25. Глава Карелии Артур Парфенчиков, прервавший из-за инцидента свою рабочую поездку по региону, сообщал, что пострадали три человека. Одного из них отпустили после оказания медпомощи на месте, уточнял председатель регионального комитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Олег Поляков. "Состояние двоих пациентов, находящихся в отделении реанимации, тяжелое. Серьезные ожоги верхних дыхательных путей, отравление продуктами горения", – написал Охлопков в своем Telegram-канале. В рамках модернизации Онежского судозавода создается первая в России цифровая верфь.

https://ria.ru/20250110/pozhary-1993061978.html

петрозаводск

россия

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Ликвидация пожара в здании Онежского судостроительного завода в Петрозаводске Ликвидация пожара в здании Онежского судостроительного завода в Петрозаводске 2025-04-03T11:57 true PT0M17S

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Ольга Фомченкова

происшествия, здоровье - общество, петрозаводск, россия, артур парфенчиков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)