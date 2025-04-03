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В Петрозаводске потушили пожар на судостроительном заводе

В Петрозаводске потушили пожар на судостроительном заводе - РИА Новости, 03.04.2025

В Петрозаводске потушили пожар на судостроительном заводе

Пожар, который произошел на Онежском судостроительном заводе в Петрозаводске, ликвидирован, сообщил вице-премьер правительства Карелии Олег Ермолаев. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T11:47:00+03:00

2025-04-03T11:47:00+03:00

2025-04-03T11:59:00+03:00

происшествия

петрозаводск

республика карелия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр – РИА Новости. Пожар, который произошел на Онежском судостроительном заводе в Петрозаводске, ликвидирован, сообщил вице-премьер правительства Карелии Олег Ермолаев.Как сообщал республиканский главк МЧС, пожар произошел в боксе Онежского судостроительного завода. Глава Карелии Артур Парфенчиков, прервавший из-за инцидента свою рабочую поездку по региону, сообщал, что пострадали три человека. Одного из них отпустили после оказания медпомощи на месте, уточнял председатель регионального комитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Олег Поляков. Позднее в телеграм-канале комитета сообщалось о локализации возгорания на площади 1 тысяча квадратных метров по состоянию на 11.10 мск."На текущий момент пожар полностью ликвидирован. Идет проливка конструкций", – написал Ермолаев в своем Telegram-канале.По его словам, в ликвидации пожара участвовали 17 единиц техники и порядка 50 пожарных.В рамках модернизации Онежского судозавода создается первая в России цифровая верфь.

https://ria.ru/20250110/pozhary-1993061978.html

петрозаводск

республика карелия

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Ликвидация пожара в здании Онежского судостроительного завода в Петрозаводске Ликвидация пожара в здании Онежского судостроительного завода в Петрозаводске 2025-04-03T11:47 true PT0M17S

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Ольга Фомченкова

происшествия, петрозаводск, республика карелия