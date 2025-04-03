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В Петрозаводске потушили пожар на судостроительном заводе - РИА Новости, 03.04.2025
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11:47 03.04.2025 (обновлено: 11:59 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/pozhar-2009068972.html
В Петрозаводске потушили пожар на судостроительном заводе
В Петрозаводске потушили пожар на судостроительном заводе - РИА Новости, 03.04.2025
В Петрозаводске потушили пожар на судостроительном заводе
Пожар, который произошел на Онежском судостроительном заводе в Петрозаводске, ликвидирован, сообщил вице-премьер правительства Карелии Олег Ермолаев. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T11:47:00+03:00
2025-04-03T11:59:00+03:00
происшествия
петрозаводск
республика карелия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр – РИА Новости. Пожар, который произошел на Онежском судостроительном заводе в Петрозаводске, ликвидирован, сообщил вице-премьер правительства Карелии Олег Ермолаев.Как сообщал республиканский главк МЧС, пожар произошел в боксе Онежского судостроительного завода. Глава Карелии Артур Парфенчиков, прервавший из-за инцидента свою рабочую поездку по региону, сообщал, что пострадали три человека. Одного из них отпустили после оказания медпомощи на месте, уточнял председатель регионального комитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Олег Поляков. Позднее в телеграм-канале комитета сообщалось о локализации возгорания на площади 1 тысяча квадратных метров по состоянию на 11.10 мск."На текущий момент пожар полностью ликвидирован. Идет проливка конструкций", – написал Ермолаев в своем Telegram-канале.По его словам, в ликвидации пожара участвовали 17 единиц техники и порядка 50 пожарных.В рамках модернизации Онежского судозавода создается первая в России цифровая верфь.
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петрозаводск
республика карелия
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353
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Ликвидация пожара в здании Онежского судостроительного завода в Петрозаводске
Ликвидация пожара в здании Онежского судостроительного завода в Петрозаводске
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происшествия, петрозаводск, республика карелия
Происшествия, Петрозаводск, Республика Карелия
В Петрозаводске потушили пожар на судостроительном заводе

Пожар на Онежском судостроительном заводе потушили, идёт проливка конструкций

© ГУ МЧС России по Республике КарелияПожар в здании Онежского судостроительного - судоремонтного завода в Петрозаводске. Кадр видео
Пожар в здании Онежского судостроительного - судоремонтного завода в Петрозаводске. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© ГУ МЧС России по Республике Карелия
Пожар в здании Онежского судостроительного - судоремонтного завода в Петрозаводске. Кадр видео
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр – РИА Новости. Пожар, который произошел на Онежском судостроительном заводе в Петрозаводске, ликвидирован, сообщил вице-премьер правительства Карелии Олег Ермолаев.
Как сообщал республиканский главк МЧС, пожар произошел в боксе Онежского судостроительного завода. Глава Карелии Артур Парфенчиков, прервавший из-за инцидента свою рабочую поездку по региону, сообщал, что пострадали три человека. Одного из них отпустили после оказания медпомощи на месте, уточнял председатель регионального комитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Олег Поляков. Позднее в телеграм-канале комитета сообщалось о локализации возгорания на площади 1 тысяча квадратных метров по состоянию на 11.10 мск.
"На текущий момент пожар полностью ликвидирован. Идет проливка конструкций", – написал Ермолаев в своем Telegram-канале.
По его словам, в ликвидации пожара участвовали 17 единиц техники и порядка 50 пожарных.
В рамках модернизации Онежского судозавода создается первая в России цифровая верфь.
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ПроисшествияПетрозаводскРеспублика Карелия
 
 
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