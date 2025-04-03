В Петрозаводске потушили пожар на судостроительном заводе
Пожар на Онежском судостроительном заводе потушили, идёт проливка конструкций
© ГУ МЧС России по Республике КарелияПожар в здании Онежского судостроительного - судоремонтного завода в Петрозаводске. Кадр видео
Пожар в здании Онежского судостроительного - судоремонтного завода в Петрозаводске. Кадр видео
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр – РИА Новости. Пожар, который произошел на Онежском судостроительном заводе в Петрозаводске, ликвидирован, сообщил вице-премьер правительства Карелии Олег Ермолаев.
Как сообщал республиканский главк МЧС, пожар произошел в боксе Онежского судостроительного завода. Глава Карелии Артур Парфенчиков, прервавший из-за инцидента свою рабочую поездку по региону, сообщал, что пострадали три человека. Одного из них отпустили после оказания медпомощи на месте, уточнял председатель регионального комитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Олег Поляков. Позднее в телеграм-канале комитета сообщалось о локализации возгорания на площади 1 тысяча квадратных метров по состоянию на 11.10 мск.
"На текущий момент пожар полностью ликвидирован. Идет проливка конструкций", – написал Ермолаев в своем Telegram-канале.
По его словам, в ликвидации пожара участвовали 17 единиц техники и порядка 50 пожарных.
В рамках модернизации Онежского судозавода создается первая в России цифровая верфь.