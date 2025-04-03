https://ria.ru/20250403/pozhar-2009055307.html
Площадь пожара в Петрозаводске выросла до 1,5 тысячи "квадратов"
Площадь пожара в Петрозаводске выросла до 1,5 тысячи "квадратов" - РИА Новости, 03.04.2025
Площадь пожара в Петрозаводске выросла до 1,5 тысячи "квадратов"
Площадь пожара на Онежском судостроительном заводе в Петрозаводске достигла 1,5 тысяч квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T10:58:00+03:00
2025-04-03T10:58:00+03:00
2025-04-03T10:58:00+03:00
происшествия
петрозаводск
россия
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Площадь пожара на Онежском судостроительном заводе в Петрозаводске достигла 1,5 тысяч квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Площадь пожара на Онежском судостроительном заводе увеличилась до 1,5 тысяч квадратных метров", - сказал собеседник агентства. Ранее в региональном главке МЧС сообщили, что утром произошел пожар в производственном боксе Онежского судостроительного завода. В рамках модернизации завода создается первая в России цифровая верфь.
https://ria.ru/20250403/pozhar-2009054448.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, петрозаводск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Петрозаводск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь пожара в Петрозаводске выросла до 1,5 тысячи "квадратов"
Площадь пожара на Онежском судостроительном заводе выросла до 1,5 тыс квадратов