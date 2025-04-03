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Пострадавшие при утечке аммиака в Саратовской области остаются в больнице - РИА Новости, 03.04.2025
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23:48 03.04.2025 (обновлено: 23:53 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/postradavshie-2009223671.html
Пострадавшие при утечке аммиака в Саратовской области остаются в больнице
Пострадавшие при утечке аммиака в Саратовской области остаются в больнице - РИА Новости, 03.04.2025
Пострадавшие при утечке аммиака в Саратовской области остаются в больнице
Двое пострадавших при локальной утечке аммиака в Балаковском филиале АО "Апатит" (входит в группу "Фосагро") в Саратовской области остаются под наблюдением... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T23:48:00+03:00
2025-04-03T23:53:00+03:00
происшествия
саратовская область
апатит
россия
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САРАТОВ, 3 апр - РИА Новости. Двое пострадавших при локальной утечке аммиака в Балаковском филиале АО "Апатит" (входит в группу "Фосагро") в Саратовской области остаются под наблюдением врачей, еще одного медики отпустили домой, сообщили РИА Новости в пресс-службе филиала.Ранее СУСК по региону сообщило, что следователи начали проверку по факту нарушения требований охраны труда на предприятии в Балаково, где, по предварительным данным, в четверг при производстве работ произошел выброс химического вещества, в результате чего травмировались сотрудники, которым оказывается медицинская помощь. В силовых структурах сообщили РИА Новости, что, предварительно, пострадали пять человек. В пресс-службе Балаковского филиала АО "Апатит" ранее сообщили агентству, что около 22.00 (21.00 мск) на установке испарения аммиака произошла локальная утечка, которая устранена, предварительно, три человека находятся на медобследовании."Один из них (пострадавших) уже отправлен домой", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что, по уточненной информации, остальные двое пострадавших "пока под наблюдением врачей".
https://ria.ru/20250403/utechka-2009220733.html
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происшествия, саратовская область, апатит, россия
Происшествия, Саратовская область, Апатит, Россия
Пострадавшие при утечке аммиака в Саратовской области остаются в больнице

Двое пострадавших при утечке аммиака на саратовском заводе остаются в больнице

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик
Медик - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик. Архивное фото
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САРАТОВ, 3 апр - РИА Новости. Двое пострадавших при локальной утечке аммиака в Балаковском филиале АО "Апатит" (входит в группу "Фосагро") в Саратовской области остаются под наблюдением врачей, еще одного медики отпустили домой, сообщили РИА Новости в пресс-службе филиала.
Ранее СУСК по региону сообщило, что следователи начали проверку по факту нарушения требований охраны труда на предприятии в Балаково, где, по предварительным данным, в четверг при производстве работ произошел выброс химического вещества, в результате чего травмировались сотрудники, которым оказывается медицинская помощь. В силовых структурах сообщили РИА Новости, что, предварительно, пострадали пять человек. В пресс-службе Балаковского филиала АО "Апатит" ранее сообщили агентству, что около 22.00 (21.00 мск) на установке испарения аммиака произошла локальная утечка, которая устранена, предварительно, три человека находятся на медобследовании.
"Один из них (пострадавших) уже отправлен домой", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что, по уточненной информации, остальные двое пострадавших "пока под наблюдением врачей".
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ПроисшествияСаратовская областьАпатитРоссия
 
 
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