https://ria.ru/20250403/poshliny-2009196033.html

Пошлины в США вернулись к уровню 1909 года

Пошлины в США вернулись к уровню 1909 года - РИА Новости, 03.04.2025

Пошлины в США вернулись к уровню 1909 года

Пошлины в США вернулись к уровню 1909 года, это замедлит темпы роста ВВП страны, приведет к ускорению инфляции и снижению прибылей компаний, в результате... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T19:21:00+03:00

2025-04-03T19:21:00+03:00

2025-04-03T19:21:00+03:00

сша

дональд трамп

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geo

федеральная резервная система сша

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Пошлины в США вернулись к уровню 1909 года, это замедлит темпы роста ВВП страны, приведет к ускорению инфляции и снижению прибылей компаний, в результате негативные эффекты для экономики перевесят любые выгоды, которые американские компании могут получить от усиления протекционизма, следует из сообщения международного рейтингового агентства Fitch Ratings. Президент США Дональд Трамп накануне подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, назвав этот день, 2 апреля, "Днем освобождения". Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. "По нашей оценке, изменения повысят общую эффективную тарифную ставку США примерно до 25%, что будет значительно выше 18%, которые мы предполагали на 2025 год в мартовском GEO, и самой высокой ставкой за более чем 115 лет", - сообщается в релизе. Аналитики Fitch выражают уверенность в том, что пошлины США достигли уровней, которые трансформируют глобальные экономические прогнозы, значительно повышая риски рецессии в Штатах и ограничивая способность Федеральной резервной системы продолжить снижение процентных ставок. Вероятно, рост ВВП США в текущем году будет слабее 1,7%, которые ожидались в мартовском прогнозе, учитывая более высокие по сравнению с ожиданиями пошлинами. Увеличение пошлин приведет к росту потребительских цен и снижению показателей корпоративной прибыли в США, говорится в релизе. Рост цен приведет к снижению реальной заработной платы, что негативно скажется на потребительских расходах, а снижение прибыли и неопределенность политики будут сдерживать инвестиции в бизнес, уточняют аналитики Fitch. Факторы поддержки роста цен на товары со стороны пошлин означают, что ФРС, вероятно, будет более осторожна в отношении дальнейшего снижения ставок в краткосрочной перспективе. "Мы полагаем, что эти последствия, скорее всего, перевесят выгоды, которые американские компании могут получить от усиления защиты от иностранной конкуренции", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250403/trump-2009124106.html

https://ria.ru/20250403/trump-2009136451.html

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сша, дональд трамп, fitch ratings, geo, федеральная резервная система сша, введение трампом пошлин на импорт, в мире