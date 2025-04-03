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Сингапур отказался вводить ответные пошлины против США - РИА Новости, 03.04.2025
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18:47 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/poshliny-2009188671.html
Сингапур отказался вводить ответные пошлины против США
Сингапур отказался вводить ответные пошлины против США - РИА Новости, 03.04.2025
Сингапур отказался вводить ответные пошлины против США
Сингапур не намерен вводить ответные пошлины в отношении США, поскольку это может привести к глобальной торговой войне, об этом заявил во время брифинга... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T18:47:00+03:00
2025-04-03T18:47:00+03:00
сингапур (город)
сша
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Сингапур не намерен вводить ответные пошлины в отношении США, поскольку это может привести к глобальной торговой войне, об этом заявил во время брифинга вице-премьер, также занимающий пост министра торговли и промышленности города-государства Ган Ким Ён. Президент США Дональд Трамп в среду объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако, как следует из его слов во время церемонии объявления решения, тарифы будут индивидуальными и составят половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, новые пошлины станут "декларацией экономической независимости" Соединенных Штатов и помогут использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга. Ставка в отношении Сингапура составила 10%, что является самым низким показателем среди стран АСЕАН. "В соответствии с соглашением о свободной торговле у нас есть возможность принимать контрмеры и обратиться к механизму разрешения споров. Но мы решили не делать этого, потому что введение ответных импортных пошлин только увеличит стоимость импорта, и это повлияет на наших потребителей и предприятия", - цитирует газета Straits Times Ган Ким Ёна. Он также сказал, что взаимные тарифные меры могут привести к глобальной торговой войне, что окажет значительное влияние на мировую экономику. По его словам, Сингапур разочарован введением торговых пошлин со стороны США, учитывая давние экономические отношения между двумя странами и существующее соглашение о свободной торговле. Вице-премьер отметил, что на протяжении двух десятилетий действовали нулевые тарифы на импорт из США в Сингапур, а торговый профицит составлял 30 миллиардов сингапурских долларов (22,5 миллиарда долларов США). "Мы обратимся к нашим американским коллегам и будем взаимодействовать с ними, чтобы лучше понять их опасения и посмотреть, как мы можем конструктивно сотрудничать для решения некоторых из этих проблем", - добавил вице-премьер Сингапура. Он также отметил, что Сингапур обсудит с другими государствами АСЕАН меры для дальнейшего экономического развития организации на фоне введения пошлин со стороны США.
https://ria.ru/20250403/poshliny-2009072137.html
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сингапур (город), сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Сингапур (город), США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Сингапур отказался вводить ответные пошлины против США

Ган Ким Ён: Сингапур не введет пошлины против США из-за угрозы торговой войны

© РИА Новости / Олеся ПеченкинаСингапур, залив Марина-Бэй
Сингапур, залив Марина-Бэй - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Олеся Печенкина
Сингапур, залив Марина-Бэй. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Сингапур не намерен вводить ответные пошлины в отношении США, поскольку это может привести к глобальной торговой войне, об этом заявил во время брифинга вице-премьер, также занимающий пост министра торговли и промышленности города-государства Ган Ким Ён.
Президент США Дональд Трамп в среду объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако, как следует из его слов во время церемонии объявления решения, тарифы будут индивидуальными и составят половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, новые пошлины станут "декларацией экономической независимости" Соединенных Штатов и помогут использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга. Ставка в отношении Сингапура составила 10%, что является самым низким показателем среди стран АСЕАН.
Президент США Дональд Трамп после подписания указа о введении пошлин на импортные товары - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Мировые лидеры возмутились новыми американскими пошлинами
Вчера, 11:58
"В соответствии с соглашением о свободной торговле у нас есть возможность принимать контрмеры и обратиться к механизму разрешения споров. Но мы решили не делать этого, потому что введение ответных импортных пошлин только увеличит стоимость импорта, и это повлияет на наших потребителей и предприятия", - цитирует газета Straits Times Ган Ким Ёна. Он также сказал, что взаимные тарифные меры могут привести к глобальной торговой войне, что окажет значительное влияние на мировую экономику.
По его словам, Сингапур разочарован введением торговых пошлин со стороны США, учитывая давние экономические отношения между двумя странами и существующее соглашение о свободной торговле. Вице-премьер отметил, что на протяжении двух десятилетий действовали нулевые тарифы на импорт из США в Сингапур, а торговый профицит составлял 30 миллиардов сингапурских долларов (22,5 миллиарда долларов США).
"Мы обратимся к нашим американским коллегам и будем взаимодействовать с ними, чтобы лучше понять их опасения и посмотреть, как мы можем конструктивно сотрудничать для решения некоторых из этих проблем", - добавил вице-премьер Сингапура.
Он также отметил, что Сингапур обсудит с другими государствами АСЕАН меры для дальнейшего экономического развития организации на фоне введения пошлин со стороны США.
Государственный флаг США на здании министерства торговли в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Американские пошлины затронули необитаемый архипелаг
Вчера, 09:07
 
Сингапур (город)СШАДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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