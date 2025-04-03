https://ria.ru/20250403/poshliny-2009172179.html

МИД Венгрии обвинил Брюссель в некомпетентности из-за пошлин США

МИД Венгрии обвинил Брюссель в некомпетентности из-за пошлин США - РИА Новости, 03.04.2025

МИД Венгрии обвинил Брюссель в некомпетентности из-за пошлин США

В результате введения американских пошлин на товары из стран ЕС европейский народ снова пожнёт плоды некомпетентности Брюсселя, поскольку у Еврокомиссии было... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T17:40:00+03:00

2025-04-03T17:40:00+03:00

2025-04-03T18:11:00+03:00

сша

брюссель

венгрия

дональд трамп

петер сийярто

еврокомиссия

евросоюз

введение трампом пошлин на импорт

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БУДАПЕШТ, 3 апр - РИА Новости. В результате введения американских пошлин на товары из стран ЕС европейский народ снова пожнёт плоды некомпетентности Брюсселя, поскольку у Еврокомиссии было больше двух месяцев для переговоров с администрацией президента США Дональда Трампа и предотвращения этой меры, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Европейская экономика и, в конечном итоге, европейский народ снова пожинают плоды некомпетентности брюссельских политиков. Ситуация после вчерашних таможенных заявлений президента США ясна: Еврокомиссия должна была вести переговоры! На все это у них было (бы) два с половиной месяца", - написал Сийярто в соцсети Facebook*. По его словам, Еврокомиссии надо было договариваться о таможенном сотрудничестве с американским правительством и снижать пошлины на автомобили с европейских 10% до американских 2,5%. "Но Еврокомиссия и это не смогла сделать. Они не вели переговоров, вместо этого превратили экономический вопрос в идеологический. И все это за ежемесячную зарплату в несколько тысяч евро...", - отметил глава венгерского МИД. Президент США Дональд Трамп в среду объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако, как следует из его слов во время церемонии объявления решения, тарифы будут индивидуальными и составят половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, новые пошлины станут "декларацией экономической независимости" Соединенных Штатов и помогут использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250329/tramp-2008046571.html

https://ria.ru/20250403/katastrofa-2009161460.html

сша

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венгрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, брюссель, венгрия, дональд трамп, петер сийярто, еврокомиссия, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, в мире