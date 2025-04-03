МИД Венгрии обвинил Брюссель в некомпетентности из-за пошлин США
Сийярто: народ в ЕС пожинает плоды некомпетентности Брюсселя из-за пошлин США
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 3 апр - РИА Новости. В результате введения американских пошлин на товары из стран ЕС европейский народ снова пожнёт плоды некомпетентности Брюсселя, поскольку у Еврокомиссии было больше двух месяцев для переговоров с администрацией президента США Дональда Трампа и предотвращения этой меры, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Европейская экономика и, в конечном итоге, европейский народ снова пожинают плоды некомпетентности брюссельских политиков. Ситуация после вчерашних таможенных заявлений президента США ясна: Еврокомиссия должна была вести переговоры! На все это у них было (бы) два с половиной месяца", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
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По его словам, Еврокомиссии надо было договариваться о таможенном сотрудничестве с американским правительством и снижать пошлины на автомобили с европейских 10% до американских 2,5%.
"Но Еврокомиссия и это не смогла сделать. Они не вели переговоров, вместо этого превратили экономический вопрос в идеологический. И все это за ежемесячную зарплату в несколько тысяч евро...", - отметил глава венгерского МИД.
Президент США Дональд Трамп в среду объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако, как следует из его слов во время церемонии объявления решения, тарифы будут индивидуальными и составят половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, новые пошлины станут "декларацией экономической независимости" Соединенных Штатов и помогут использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
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