https://ria.ru/20250403/poshliny-2009161275.html

Вайдель призвала Германию показать США необходимость отмены пошлин

Вайдель призвала Германию показать США необходимость отмены пошлин - РИА Новости, 03.04.2025

Вайдель призвала Германию показать США необходимость отмены пошлин

Лидер правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель заявила в четверг, что пошлины наносят ущерб торговле, и ЕС вместе с Германией необходимо... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T17:08:00+03:00

2025-04-03T17:08:00+03:00

2025-04-03T19:54:00+03:00

германия

сша

европа

дональд трамп

алиса вайдель

илон маск

евросоюз

введение трампом пошлин на импорт

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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Лидер правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель заявила в четверг, что пошлины наносят ущерб торговле, и ЕС вместе с Германией необходимо показать США, что соглашение для их отмены – лучший вариант. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. При этом на товары из ЕС пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. "Тарифы наносят ущерб свободной торговле. Германия и Европа должны сделать все возможное, чтобы это предотвратить. Вопрос об их обоснованности второстепенный. Главное - показать Соединенным Штатам, что соглашение - это лучший путь вперед для обеих сторон!" - написала Вайдель в социальной сети Х. В ходе недавней предвыборной кампании в Германии близкий к Трампу миллиардер Илон Маск открыто поддержал АдГ, призывая граждан Германии голосовать за эту партию.

https://ria.ru/20250403/germanija-2009131850.html

германия

сша

европа

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