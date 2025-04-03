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Вайдель призвала Германию показать США необходимость отмены пошлин
Вайдель призвала Германию показать США необходимость отмены пошлин - РИА Новости, 03.04.2025
Вайдель призвала Германию показать США необходимость отмены пошлин
Лидер правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель заявила в четверг, что пошлины наносят ущерб торговле, и ЕС вместе с Германией необходимо... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T17:08:00+03:00
2025-04-03T17:08:00+03:00
2025-04-03T19:54:00+03:00
германия
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дональд трамп
алиса вайдель
илон маск
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введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Лидер правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель заявила в четверг, что пошлины наносят ущерб торговле, и ЕС вместе с Германией необходимо показать США, что соглашение для их отмены – лучший вариант. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. При этом на товары из ЕС пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. "Тарифы наносят ущерб свободной торговле. Германия и Европа должны сделать все возможное, чтобы это предотвратить. Вопрос об их обоснованности второстепенный. Главное - показать Соединенным Штатам, что соглашение - это лучший путь вперед для обеих сторон!" - написала Вайдель в социальной сети Х. В ходе недавней предвыборной кампании в Германии близкий к Трампу миллиардер Илон Маск открыто поддержал АдГ, призывая граждан Германии голосовать за эту партию.
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германия, сша, европа, дональд трамп, алиса вайдель, илон маск, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Германия, США, Европа, Дональд Трамп, Алиса Вайдель, Илон Маск, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Вайдель призвала Германию показать США необходимость отмены пошлин
Вайдель: ЕС и ФРГ должны показать США, что отмена пошлин станет лучшим итогом