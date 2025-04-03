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Швейцария решила не принимать контрмер против пошлин США - РИА Новости, 03.04.2025
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16:36 03.04.2025 (обновлено: 16:37 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/poshliny-2009148903.html
Швейцария решила не принимать контрмер против пошлин США
Швейцария решила не принимать контрмер против пошлин США - РИА Новости, 03.04.2025
Швейцария решила не принимать контрмер против пошлин США
Швейцария пока не будет принимать контрмер против пошлин США, чтобы избежать эскалации, заявила на пресс-конференции швейцарский президент Карин Келлер-Зуттер. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T16:36:00+03:00
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экономика
сша
швейцария
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Швейцария пока не будет принимать контрмер против пошлин США, чтобы избежать эскалации, заявила на пресс-конференции швейцарский президент Карин Келлер-Зуттер. "Федеральный совет выражает сожаление по поводу того, что этими решениями США отходят от свободной торговли и торгового порядка, основанного на правилах. Он проведет углубленный анализ конкретных последствий принятых решений и вариантов действий", - заявила Келлер-Зуттер. Трансляция пресс-конференции велась в YouTube-канале Федерального совета Швейцарии. "Эскалация конфликта не отвечает интересам Швейцарии, поэтому в настоящее время решено отказаться от прямых ответных мер, рассматриваются другие решения", - добавила она. Президент США Дональд Трамп накануне подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
https://ria.ru/20250403/medvedev-2009116565.html
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экономика, сша, швейцария, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, США, Швейцария, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Швейцария решила не принимать контрмер против пошлин США

Келлер-Зуттер: Швейцария пока не будет принимать контрмер против пошлин США

© Fotolia / Mikael Lever Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Fotolia / Mikael Lever
Флаг Швейцарии. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Швейцария пока не будет принимать контрмер против пошлин США, чтобы избежать эскалации, заявила на пресс-конференции швейцарский президент Карин Келлер-Зуттер.
"Федеральный совет выражает сожаление по поводу того, что этими решениями США отходят от свободной торговли и торгового порядка, основанного на правилах. Он проведет углубленный анализ конкретных последствий принятых решений и вариантов действий", - заявила Келлер-Зуттер.
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Трансляция пресс-конференции велась в YouTube-канале Федерального совета Швейцарии.
"Эскалация конфликта не отвечает интересам Швейцарии, поэтому в настоящее время решено отказаться от прямых ответных мер, рассматриваются другие решения", - добавила она.
Президент США Дональд Трамп накануне подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
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