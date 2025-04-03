https://ria.ru/20250403/poshliny-2009148903.html

Швейцария решила не принимать контрмер против пошлин США

Швейцария решила не принимать контрмер против пошлин США - РИА Новости, 03.04.2025

Швейцария решила не принимать контрмер против пошлин США

Швейцария пока не будет принимать контрмер против пошлин США, чтобы избежать эскалации, заявила на пресс-конференции швейцарский президент Карин Келлер-Зуттер. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T16:36:00+03:00

2025-04-03T16:36:00+03:00

2025-04-03T16:37:00+03:00

экономика

сша

швейцария

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Швейцария пока не будет принимать контрмер против пошлин США, чтобы избежать эскалации, заявила на пресс-конференции швейцарский президент Карин Келлер-Зуттер. "Федеральный совет выражает сожаление по поводу того, что этими решениями США отходят от свободной торговли и торгового порядка, основанного на правилах. Он проведет углубленный анализ конкретных последствий принятых решений и вариантов действий", - заявила Келлер-Зуттер. Трансляция пресс-конференции велась в YouTube-канале Федерального совета Швейцарии. "Эскалация конфликта не отвечает интересам Швейцарии, поэтому в настоящее время решено отказаться от прямых ответных мер, рассматриваются другие решения", - добавила она. Президент США Дональд Трамп накануне подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.

https://ria.ru/20250403/medvedev-2009116565.html

https://ria.ru/20250403/tramp-2009039831.html

сша

швейцария

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сша, швейцария, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт