https://ria.ru/20250403/poshliny-2009148903.html
Швейцария решила не принимать контрмер против пошлин США
Швейцария решила не принимать контрмер против пошлин США - РИА Новости, 03.04.2025
Швейцария решила не принимать контрмер против пошлин США
Швейцария пока не будет принимать контрмер против пошлин США, чтобы избежать эскалации, заявила на пресс-конференции швейцарский президент Карин Келлер-Зуттер. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T16:36:00+03:00
2025-04-03T16:36:00+03:00
2025-04-03T16:37:00+03:00
экономика
сша
швейцария
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92344/84/923448446_0:424:4692:3063_1920x0_80_0_0_f8e158219296440d91893aa67c6a3361.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Швейцария пока не будет принимать контрмер против пошлин США, чтобы избежать эскалации, заявила на пресс-конференции швейцарский президент Карин Келлер-Зуттер. "Федеральный совет выражает сожаление по поводу того, что этими решениями США отходят от свободной торговли и торгового порядка, основанного на правилах. Он проведет углубленный анализ конкретных последствий принятых решений и вариантов действий", - заявила Келлер-Зуттер. Трансляция пресс-конференции велась в YouTube-канале Федерального совета Швейцарии. "Эскалация конфликта не отвечает интересам Швейцарии, поэтому в настоящее время решено отказаться от прямых ответных мер, рассматриваются другие решения", - добавила она. Президент США Дональд Трамп накануне подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
https://ria.ru/20250403/medvedev-2009116565.html
https://ria.ru/20250403/tramp-2009039831.html
сша
швейцария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92344/84/923448446_23:0:4671:3486_1920x0_80_0_0_b1f2bfc2ac380499cc0b985a274e3308.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, швейцария, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, США, Швейцария, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Швейцария решила не принимать контрмер против пошлин США
Келлер-Зуттер: Швейцария пока не будет принимать контрмер против пошлин США