https://ria.ru/20250403/poshliny-2009121917.html
Медведев рассказал, каким будет ответ на введение американских пошлин
Медведев рассказал, каким будет ответ на введение американских пошлин - РИА Новости, 03.04.2025
Медведев рассказал, каким будет ответ на введение американских пошлин
Против товаров из США могут быть введены встречные тарифы в ответ на новые американские импортные пошлины, которые коснулись почти всего мира, сообщил... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T14:51:00+03:00
2025-04-03T14:51:00+03:00
2025-04-03T14:53:00+03:00
экономика
сша
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дмитрий медведев
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Против товаров из США могут быть введены встречные тарифы в ответ на новые американские импортные пошлины, которые коснулись почти всего мира, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале. По мнению Медведева, последствия от введения американских пошлин почти против всего мира будут глобальными. "Против товаров из США будут введены встречные тарифы", - написал Медведев. Президент США Дональд Трамп накануне подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, россия, дмитрий медведев, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, США, Россия, Дмитрий Медведев, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Медведев рассказал, каким будет ответ на введение американских пошлин
Медведев допустил ввод встречных тарифов на товары из США в ответ на пошлины