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Медведев рассказал, каким будет ответ на введение американских пошлин - РИА Новости, 03.04.2025
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14:51 03.04.2025 (обновлено: 14:53 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/poshliny-2009121917.html
Медведев рассказал, каким будет ответ на введение американских пошлин
Медведев рассказал, каким будет ответ на введение американских пошлин - РИА Новости, 03.04.2025
Медведев рассказал, каким будет ответ на введение американских пошлин
Против товаров из США могут быть введены встречные тарифы в ответ на новые американские импортные пошлины, которые коснулись почти всего мира, сообщил... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T14:51:00+03:00
2025-04-03T14:53:00+03:00
экономика
сша
россия
дмитрий медведев
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Против товаров из США могут быть введены встречные тарифы в ответ на новые американские импортные пошлины, которые коснулись почти всего мира, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале. По мнению Медведева, последствия от введения американских пошлин почти против всего мира будут глобальными. "Против товаров из США будут введены встречные тарифы", - написал Медведев. Президент США Дональд Трамп накануне подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
https://ria.ru/20250403/poshliny-2009057316.html
https://ria.ru/20250402/ssha-2008763245.html
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экономика, сша, россия, дмитрий медведев, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, США, Россия, Дмитрий Медведев, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Медведев рассказал, каким будет ответ на введение американских пошлин

Медведев допустил ввод встречных тарифов на товары из США в ответ на пошлины

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Против товаров из США могут быть введены встречные тарифы в ответ на новые американские импортные пошлины, которые коснулись почти всего мира, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
По мнению Медведева, последствия от введения американских пошлин почти против всего мира будут глобальными.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Эксперты объяснили, почему США не ввели пошлины на импорт из России
Вчера, 11:05
"Против товаров из США будут введены встречные тарифы", - написал Медведев.
Президент США Дональд Трамп накануне подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
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2 апреля, 08:00
 
ЭкономикаСШАРоссияДмитрий МедведевДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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