https://ria.ru/20250403/poshliny-2009121917.html

Медведев рассказал, каким будет ответ на введение американских пошлин

Медведев рассказал, каким будет ответ на введение американских пошлин - РИА Новости, 03.04.2025

Медведев рассказал, каким будет ответ на введение американских пошлин

Против товаров из США могут быть введены встречные тарифы в ответ на новые американские импортные пошлины, которые коснулись почти всего мира, сообщил... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T14:51:00+03:00

2025-04-03T14:51:00+03:00

2025-04-03T14:53:00+03:00

экономика

сша

россия

дмитрий медведев

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Против товаров из США могут быть введены встречные тарифы в ответ на новые американские импортные пошлины, которые коснулись почти всего мира, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале. По мнению Медведева, последствия от введения американских пошлин почти против всего мира будут глобальными. "Против товаров из США будут введены встречные тарифы", - написал Медведев. Президент США Дональд Трамп накануне подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.

https://ria.ru/20250403/poshliny-2009057316.html

https://ria.ru/20250402/ssha-2008763245.html

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сша, россия, дмитрий медведев, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт