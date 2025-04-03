Пошлины США затронут остров, где находится их военная база
Пошлины США затронут остров Диего-Гарсия, где находится военная база ВМС
Флаг США. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Новые торговые пошлины, введенные США, затронут архипелаг Чагос, в том числе остров Диего-Гарсия, который арендовал Вашингтон и на котором расположена совместная британско-американская военная база, следует из опубликованной Белым домом информации.
Президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако, как следует из его слов во время церемонии объявления, тарифы будут индивидуальными и составит половину от того, что они взимают с ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
По данным Белого дома, пошлинами в 10% облагается Британская Территория в Индийском Океане. Согласно информации с сайта британского парламента, эта территория состоит из архипелага Чагос, суверенитет над которым Великобритания планирует передать Маврикию. В состав архипелага входит остров Диего-Гарсия.
Ранее газета Telegraph сообщала, что Трамп одобрил спорную сделку о передаче Британией Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос, на котором расположена британо-американская военная база.
Великобритания 3 октября 2024 года объявила о соглашении по передаче Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос в Индийском океане, включая остров Диего-Гарсия. На острове расположена совместная военная база Великобритании и США. По условиям сделки, контроль над ней в течение 99 лет сохранит Лондон. Кроме того, договоренности включают предоставление Маврикию ежегодной индексируемой финансовой помощи. Точная сумма не сообщалась, однако власти Маврикия в октябре заявляли о "миллиардах рупий". Для вступления в силу сделка должна пройти ратификацию в британском парламенте, которая ожидается в 2025 году.
Позднее новое правительство Маврикия, сформированное в ноябре 2024 года, захотело пересмотреть условия сделки о статусе архипелага Чагос. По словам маврикийского премьера Навина Рамгулама, в Лондон были направлены соответствующие предложения, на которые был получен ответ. Как писала в январе газета Financial Times со ссылкой на источники, британские власти предложили Маврикию выплату в размере около 112 миллионов долларов в год в течение 99 лет за аренду острова Диего-Гарсия.
Маврикий и Чагос были колониальными владениями британской короны с 1845 года. В 1968 году Маврикий обрел независимость, однако Чагос продолжал оставаться британской территорией в Индийском океане. В 1960-х и 1970-х годах население Чагоса депортировали на Сейшельские острова или на Маврикий. В 1966 году Британия передала на 50 лет в аренду США крупнейший остров архипелага Диего-Гарсия, на котором была построена американская военная база. В 2016 году аренду продлили до 2036 года.