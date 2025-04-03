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Пошлины США затронут остров, где находится их военная база - РИА Новости, 03.04.2025
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12:29 03.04.2025 (обновлено: 12:44 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/poshliny-2009079910.html
Пошлины США затронут остров, где находится их военная база
Пошлины США затронут остров, где находится их военная база - РИА Новости, 03.04.2025
Пошлины США затронут остров, где находится их военная база
Новые торговые пошлины, введенные США, затронут архипелаг Чагос, в том числе остров Диего-Гарсия, который арендовал Вашингтон и на котором расположена... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T12:29:00+03:00
2025-04-03T12:44:00+03:00
в мире
сша
маврикий
индийский океан
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Новые торговые пошлины, введенные США, затронут архипелаг Чагос, в том числе остров Диего-Гарсия, который арендовал Вашингтон и на котором расположена совместная британско-американская военная база, следует из опубликованной Белым домом информации. Президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако, как следует из его слов во время церемонии объявления, тарифы будут индивидуальными и составит половину от того, что они взимают с ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. По данным Белого дома, пошлинами в 10% облагается Британская Территория в Индийском Океане. Согласно информации с сайта британского парламента, эта территория состоит из архипелага Чагос, суверенитет над которым Великобритания планирует передать Маврикию. В состав архипелага входит остров Диего-Гарсия. Ранее газета Telegraph сообщала, что Трамп одобрил спорную сделку о передаче Британией Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос, на котором расположена британо-американская военная база. Великобритания 3 октября 2024 года объявила о соглашении по передаче Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос в Индийском океане, включая остров Диего-Гарсия. На острове расположена совместная военная база Великобритании и США. По условиям сделки, контроль над ней в течение 99 лет сохранит Лондон. Кроме того, договоренности включают предоставление Маврикию ежегодной индексируемой финансовой помощи. Точная сумма не сообщалась, однако власти Маврикия в октябре заявляли о "миллиардах рупий". Для вступления в силу сделка должна пройти ратификацию в британском парламенте, которая ожидается в 2025 году. Позднее новое правительство Маврикия, сформированное в ноябре 2024 года, захотело пересмотреть условия сделки о статусе архипелага Чагос. По словам маврикийского премьера Навина Рамгулама, в Лондон были направлены соответствующие предложения, на которые был получен ответ. Как писала в январе газета Financial Times со ссылкой на источники, британские власти предложили Маврикию выплату в размере около 112 миллионов долларов в год в течение 99 лет за аренду острова Диего-Гарсия. Маврикий и Чагос были колониальными владениями британской короны с 1845 года. В 1968 году Маврикий обрел независимость, однако Чагос продолжал оставаться британской территорией в Индийском океане. В 1960-х и 1970-х годах население Чагоса депортировали на Сейшельские острова или на Маврикий. В 1966 году Британия передала на 50 лет в аренду США крупнейший остров архипелага Диего-Гарсия, на котором была построена американская военная база. В 2016 году аренду продлили до 2036 года.
https://ria.ru/20250403/poshliny-2009072137.html
https://ria.ru/20250403/ekonomika-2009027110.html
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маврикий
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в мире, сша, маврикий, индийский океан, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Маврикий, Индийский океан, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Пошлины США затронут остров, где находится их военная база

Пошлины США затронут остров Диего-Гарсия, где находится военная база ВМС

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Новые торговые пошлины, введенные США, затронут архипелаг Чагос, в том числе остров Диего-Гарсия, который арендовал Вашингтон и на котором расположена совместная британско-американская военная база, следует из опубликованной Белым домом информации.
Президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако, как следует из его слов во время церемонии объявления, тарифы будут индивидуальными и составит половину от того, что они взимают с ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
Президент США Дональд Трамп после подписания указа о введении пошлин на импортные товары - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Мировые лидеры возмутились новыми американскими пошлинами
Вчера, 11:58
По данным Белого дома, пошлинами в 10% облагается Британская Территория в Индийском Океане. Согласно информации с сайта британского парламента, эта территория состоит из архипелага Чагос, суверенитет над которым Великобритания планирует передать Маврикию. В состав архипелага входит остров Диего-Гарсия.
Ранее газета Telegraph сообщала, что Трамп одобрил спорную сделку о передаче Британией Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос, на котором расположена британо-американская военная база.
Великобритания 3 октября 2024 года объявила о соглашении по передаче Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос в Индийском океане, включая остров Диего-Гарсия. На острове расположена совместная военная база Великобритании и США. По условиям сделки, контроль над ней в течение 99 лет сохранит Лондон. Кроме того, договоренности включают предоставление Маврикию ежегодной индексируемой финансовой помощи. Точная сумма не сообщалась, однако власти Маврикия в октябре заявляли о "миллиардах рупий". Для вступления в силу сделка должна пройти ратификацию в британском парламенте, которая ожидается в 2025 году.
Позднее новое правительство Маврикия, сформированное в ноябре 2024 года, захотело пересмотреть условия сделки о статусе архипелага Чагос. По словам маврикийского премьера Навина Рамгулама, в Лондон были направлены соответствующие предложения, на которые был получен ответ. Как писала в январе газета Financial Times со ссылкой на источники, британские власти предложили Маврикию выплату в размере около 112 миллионов долларов в год в течение 99 лет за аренду острова Диего-Гарсия.
Маврикий и Чагос были колониальными владениями британской короны с 1845 года. В 1968 году Маврикий обрел независимость, однако Чагос продолжал оставаться британской территорией в Индийском океане. В 1960-х и 1970-х годах население Чагоса депортировали на Сейшельские острова или на Маврикий. В 1966 году Британия передала на 50 лет в аренду США крупнейший остров архипелага Диего-Гарсия, на котором была построена американская военная база. В 2016 году аренду продлили до 2036 года.
Доллары США - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Биржи АТР снижаются после объявления Трампом пошлин на импорт
Вчера, 07:45
 
В миреСШАМаврикийИндийский океанДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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