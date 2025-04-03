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Мировые лидеры возмутились новыми американскими пошлинами - РИА Новости, 03.04.2025
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11:58 03.04.2025 (обновлено: 12:45 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/poshliny-2009072137.html
Мировые лидеры возмутились новыми американскими пошлинами
Мировые лидеры возмутились новыми американскими пошлинами - РИА Новости, 03.04.2025
Мировые лидеры возмутились новыми американскими пошлинами
В среду вечером президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Действия Вашингтона возмутили многих мировых лидеров... РИА Новости, 03.04.2025
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экономика
сша
россия
белоруссия
франсуа байру
густаво петро
введение трампом пошлин на импорт
евросоюз
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В среду вечером президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Действия Вашингтона возмутили многих мировых лидеров. Подробности — в материале РИА Новости.Кого затронут новые тарифыГлава Белого дома анонсировал, что базовая минимальная ставка составит 10%, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.При этом в списке государств, к которым применят эти меры, нет России и Белоруссии.Реакция в миреПозиция СШАПо мнению Трампа, введение пошлин станет декларацией экономической независимости Штатов и поможет использовать огромные средства для выплаты госдолга.В свою очередь, глава Минфина США Скотт Бессент предостерег другие страны от введения ответных мер на американские импортные пошлины, подчеркнув, что это может лишь спровоцировать эскалацию трений в торговой сфере.
https://ria.ru/20250403/poshliny-2009057316.html
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сша
россия
белоруссия
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экономика, сша, россия, белоруссия, франсуа байру, густаво петро, введение трампом пошлин на импорт, евросоюз, дональд трамп, верховная рада украины, всемирная торговая организация (вто)
Экономика, США, Россия, Белоруссия, Франсуа Байру, Густаво Петро, Введение Трампом пошлин на импорт, Евросоюз, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины, Всемирная торговая организация (ВТО)

Мировые лидеры возмутились новыми американскими пошлинами

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп после подписания указа о введении пошлин на импортные товары
Президент США Дональд Трамп после подписания указа о введении пошлин на импортные товары - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп после подписания указа о введении пошлин на импортные товары
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В среду вечером президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Действия Вашингтона возмутили многих мировых лидеров. Подробности — в материале РИА Новости.

Кого затронут новые тарифы

Глава Белого дома анонсировал, что базовая минимальная ставка составит 10%, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.
© Аккаунт Белого дома в соцсети X

Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины.

Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов

Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины.

© Аккаунт Белого дома в соцсети X
1 из 4
© Аккаунт Белого дома в соцсети X

Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины.

Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов

Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины.

© Аккаунт Белого дома в соцсети X
2 из 4
© Аккаунт Белого дома в соцсети X

Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины.

Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов

Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины.

© Аккаунт Белого дома в соцсети X
3 из 4
© Аккаунт Белого дома в соцсети X

Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины.

Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов

Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины.

© Аккаунт Белого дома в соцсети X
4 из 4

Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины.

© Аккаунт Белого дома в соцсети X
1 из 4

Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины.

© Аккаунт Белого дома в соцсети X
2 из 4

Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины.

© Аккаунт Белого дома в соцсети X
3 из 4

Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины.

© Аккаунт Белого дома в соцсети X
4 из 4
При этом в списке государств, к которым применят эти меры, нет России и Белоруссии.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Эксперты объяснили, почему США не ввели пошлины на импорт из России
Вчера, 11:05

Реакция в мире

  • Китай обвинил США в торговом протекционизме, призвал исправить ошибочные действия и пообещал ввести контрмеры.
  • Верховная рада: пошлины в размере 10% на украинский импорт — экономический "цинизм высшей пробы".
  • Премьер Франции Франсуа Байру назвал пошлины катастрофой для мировой экономики.
  • Президент Колумбии Густаво Петро: введение пошлин — смерть неолиберализма.
  • Исполняющий обязанности канцлера ФРГ Олаф Шольц: это удар по мировому порядку торговли, от этого пострадают все.
  • В ЕС считают меры серьезным ударом по бизнесу и потребителям.
  • Премьер Британии Кир Стармер: пошлины будут иметь экономические последствия, Лондон готов к этому.
  • Бразилия сожалеет о решении Трампа и будет защищать интересы своих производителей.
  • Минфин Греции оценил действия Вашингтона как возврат к протекционизму.
  • ЮАР сочла введенные пошлины барьером для общего процветания.
  • Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо: в торговой войне нет победителей.
  • Япония опасается, что решение США по пошлинам не соответствует соглашению ВТО.
  • Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе назвал их "совершенно необоснованными".
Президент США Дональд Трамп демонстрирует подписанный указ о введении пошлин на импортные товары. 2 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Трамп ввел пошлины против необитаемых островов
Вчера, 01:57

Позиция США

По мнению Трампа, введение пошлин станет декларацией экономической независимости Штатов и поможет использовать огромные средства для выплаты госдолга.

В свою очередь, глава Минфина США Скотт Бессент предостерег другие страны от введения ответных мер на американские импортные пошлины, подчеркнув, что это может лишь спровоцировать эскалацию трений в торговой сфере.
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Глава Минфина США не может предсказать реакцию рынков на пошлины
Вчера, 05:35
 
ЭкономикаСШАРоссияБелоруссияФрансуа БайруГуставо ПетроВведение Трампом пошлин на импортЕвросоюзДональд ТрампВерховная Рада УкраиныВсемирная торговая организация (ВТО)
 
 
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