Мировые лидеры возмутились новыми американскими пошлинами
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп после подписания указа о введении пошлин на импортные товары
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп после подписания указа о введении пошлин на импортные товары
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В среду вечером президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Действия Вашингтона возмутили многих мировых лидеров. Подробности — в материале РИА Новости.
Кого затронут новые тарифы
Глава Белого дома анонсировал, что базовая минимальная ставка составит 10%, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.
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Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины.
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины.
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1 из 4
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Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины.
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины.
© Аккаунт Белого дома в соцсети X
2 из 4
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Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины.
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины.
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3 из 4
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Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины.
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины.
© Аккаунт Белого дома в соцсети X
4 из 4
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины.
© Аккаунт Белого дома в соцсети X
1 из 4
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины.
© Аккаунт Белого дома в соцсети X
2 из 4
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины.
© Аккаунт Белого дома в соцсети X
3 из 4
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины.
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4 из 4
При этом в списке государств, к которым применят эти меры, нет России и Белоруссии.
Реакция в мире
- Китай обвинил США в торговом протекционизме, призвал исправить ошибочные действия и пообещал ввести контрмеры.
- Верховная рада: пошлины в размере 10% на украинский импорт — экономический "цинизм высшей пробы".
- Премьер Франции Франсуа Байру назвал пошлины катастрофой для мировой экономики.
- Президент Колумбии Густаво Петро: введение пошлин — смерть неолиберализма.
- Исполняющий обязанности канцлера ФРГ Олаф Шольц: это удар по мировому порядку торговли, от этого пострадают все.
- В ЕС считают меры серьезным ударом по бизнесу и потребителям.
- Премьер Британии Кир Стармер: пошлины будут иметь экономические последствия, Лондон готов к этому.
- Бразилия сожалеет о решении Трампа и будет защищать интересы своих производителей.
- Минфин Греции оценил действия Вашингтона как возврат к протекционизму.
- ЮАР сочла введенные пошлины барьером для общего процветания.
- Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо: в торговой войне нет победителей.
- Япония опасается, что решение США по пошлинам не соответствует соглашению ВТО.
- Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе назвал их "совершенно необоснованными".
Трамп ввел пошлины против необитаемых островов
Вчера, 01:57
Позиция США
По мнению Трампа, введение пошлин станет декларацией экономической независимости Штатов и поможет использовать огромные средства для выплаты госдолга.
В свою очередь, глава Минфина США Скотт Бессент предостерег другие страны от введения ответных мер на американские импортные пошлины, подчеркнув, что это может лишь спровоцировать эскалацию трений в торговой сфере.
В свою очередь, глава Минфина США Скотт Бессент предостерег другие страны от введения ответных мер на американские импортные пошлины, подчеркнув, что это может лишь спровоцировать эскалацию трений в торговой сфере.