https://ria.ru/20250403/poshliny-2009072137.html

Мировые лидеры возмутились новыми американскими пошлинами

Мировые лидеры возмутились новыми американскими пошлинами - РИА Новости, 03.04.2025

Мировые лидеры возмутились новыми американскими пошлинами

В среду вечером президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Действия Вашингтона возмутили многих мировых лидеров... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T11:58:00+03:00

2025-04-03T11:58:00+03:00

2025-04-03T12:45:00+03:00

экономика

сша

россия

белоруссия

франсуа байру

густаво петро

введение трампом пошлин на импорт

евросоюз

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В среду вечером президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Действия Вашингтона возмутили многих мировых лидеров. Подробности — в материале РИА Новости.Кого затронут новые тарифыГлава Белого дома анонсировал, что базовая минимальная ставка составит 10%, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.При этом в списке государств, к которым применят эти меры, нет России и Белоруссии.Реакция в миреПозиция СШАПо мнению Трампа, введение пошлин станет декларацией экономической независимости Штатов и поможет использовать огромные средства для выплаты госдолга.В свою очередь, глава Минфина США Скотт Бессент предостерег другие страны от введения ответных мер на американские импортные пошлины, подчеркнув, что это может лишь спровоцировать эскалацию трений в торговой сфере.

https://ria.ru/20250403/poshliny-2009057316.html

https://ria.ru/20250403/poshliny-2009007844.html

https://ria.ru/20250403/glava-2009019601.html

сша

россия

белоруссия

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