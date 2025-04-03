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Китай обвинил США в нарушении правил ВТО - РИА Новости, 03.04.2025
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10:45 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/poshliny-2009051071.html
Китай обвинил США в нарушении правил ВТО
Китай обвинил США в нарушении правил ВТО - РИА Новости, 03.04.2025
Китай обвинил США в нарушении правил ВТО
Пошлины США серьезно нарушают правила Всемирной торговой организации (ВТО) и наносят ущерб основанной на правилах многосторонней торговой системе, заявил на... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T10:45:00+03:00
2025-04-03T10:45:00+03:00
экономика
сша
китай
дональд трамп
всемирная торговая организация (вто)
введение трампом пошлин на импорт
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ПЕКИН, 3 апр – РИА Новости. Пошлины США серьезно нарушают правила Всемирной торговой организации (ВТО) и наносят ущерб основанной на правилах многосторонней торговой системе, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. “США под видом “взаимности” ввели пошлины на продукцию, экспортируемую в из многих стран, включая Китай, что серьезно нарушает правила ВТО и наносит серьезный ущерб основанной на правилах многосторонней торговой системе”, - сказал Го Цзякунь. Президент США Дональд Трамп ранее в среду объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако, как следует из его слов во время церемонии объявления, тарифы будут индивидуальными и составит половину от того, что они взимают с ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
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экономика, сша, китай, дональд трамп, всемирная торговая организация (вто), введение трампом пошлин на импорт
Экономика, США, Китай, Дональд Трамп, Всемирная торговая организация (ВТО), Введение Трампом пошлин на импорт
Китай обвинил США в нарушении правил ВТО

МИД КНР: пошлины США наносят серьезный ущерб многосторонней торговой системе

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг КНР у здания генерального консульства в Хьюстоне
Флаг КНР у здания генерального консульства в Хьюстоне - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг КНР у здания генерального консульства в Хьюстоне. Архивное фото
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ПЕКИН, 3 апр – РИА Новости. Пошлины США серьезно нарушают правила Всемирной торговой организации (ВТО) и наносят ущерб основанной на правилах многосторонней торговой системе, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
“США под видом “взаимности” ввели пошлины на продукцию, экспортируемую в из многих стран, включая Китай, что серьезно нарушает правила ВТО и наносит серьезный ущерб основанной на правилах многосторонней торговой системе”, - сказал Го Цзякунь.
Президент США Дональд Трамп ранее в среду объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако, как следует из его слов во время церемонии объявления, тарифы будут индивидуальными и составит половину от того, что они взимают с ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
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ЭкономикаСШАКитайДональд ТрампВсемирная торговая организация (ВТО)Введение Трампом пошлин на импорт
 
 
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