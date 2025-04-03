https://ria.ru/20250403/poshliny-2009051071.html

Китай обвинил США в нарушении правил ВТО

Китай обвинил США в нарушении правил ВТО - РИА Новости, 03.04.2025

Китай обвинил США в нарушении правил ВТО

Пошлины США серьезно нарушают правила Всемирной торговой организации (ВТО) и наносят ущерб основанной на правилах многосторонней торговой системе, заявил на... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T10:45:00+03:00

2025-04-03T10:45:00+03:00

2025-04-03T10:45:00+03:00

экономика

сша

китай

дональд трамп

всемирная торговая организация (вто)

введение трампом пошлин на импорт

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ПЕКИН, 3 апр – РИА Новости. Пошлины США серьезно нарушают правила Всемирной торговой организации (ВТО) и наносят ущерб основанной на правилах многосторонней торговой системе, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. “США под видом “взаимности” ввели пошлины на продукцию, экспортируемую в из многих стран, включая Китай, что серьезно нарушает правила ВТО и наносит серьезный ущерб основанной на правилах многосторонней торговой системе”, - сказал Го Цзякунь. Президент США Дональд Трамп ранее в среду объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако, как следует из его слов во время церемонии объявления, тарифы будут индивидуальными и составит половину от того, что они взимают с ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.

https://ria.ru/20250403/poshliny-2009037702.html

сша

китай

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сша, китай, дональд трамп, всемирная торговая организация (вто), введение трампом пошлин на импорт