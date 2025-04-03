МИД КНР прокомментировал введение США пошлин
МИД КНР назвал введение пошлин США ошибочным действием и призвал исправить их
© AP Photo / Ng Han GuanПекин
© AP Photo / Ng Han Guan
Пекин. Архивное фото
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ПЕКИН, 3 апр - РИА Новости. Китай призывает США немедленно исправить ошибочные действия, регулировать разногласия с другими странами на основе равенства, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
Президент США Дональд Трамп в среду объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако, как следует из его слов во время церемонии объявления решения, тарифы будут индивидуальными и составят половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, новые пошлины станут "декларацией экономической независимости" Соединенных Штатов и помогут использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
"Китай настоятельно призывает США немедленно исправить ошибочные действия и урегулировать торговые разногласия со странами по всему миру, включая Китай, путем консультаций, на основе равенства, уважения и взаимной выгоды", - сказал Го Цзякунь, комментируя новые пошлины Соединенных Штатов.
Официальный представитель МИД КНР также отметил, что пошлины наносят ущерб общим интересам народов всех стран и не помогут США решить собственных проблем.
Ранее глава МИД Китая Ван И в интервью РИА Новости заявил, что повышение США пошлин на товары из КНР не имеет под собой никаких оснований, наносит урон глобальным рынкам и вредит репутации самих властей в Вашингтоне. Как подчеркнул министр иностранных дел, если Соединенные Штаты действительно хотят решить проблемы, то они должны остановить "грубый тарифный шантаж в пользу проведения равноправных консультаций с китайской стороной и поиска путей к взаимовыгодному сотрудничеству".
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