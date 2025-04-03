https://ria.ru/20250403/poshliny-2009044840.html

МИД КНР прокомментировал введение США пошлин

МИД КНР прокомментировал введение США пошлин - РИА Новости, 03.04.2025

МИД КНР прокомментировал введение США пошлин

Китай призывает США немедленно исправить ошибочные действия, регулировать разногласия с другими странами на основе равенства, заявил на брифинге в четверг... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T10:30:00+03:00

2025-04-03T10:30:00+03:00

2025-04-03T10:48:00+03:00

в мире

китай

введение трампом пошлин на импорт

сша

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ПЕКИН, 3 апр - РИА Новости. Китай призывает США немедленно исправить ошибочные действия, регулировать разногласия с другими странами на основе равенства, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.Президент США Дональд Трамп в среду объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако, как следует из его слов во время церемонии объявления решения, тарифы будут индивидуальными и составят половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, новые пошлины станут "декларацией экономической независимости" Соединенных Штатов и помогут использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга."Китай настоятельно призывает США немедленно исправить ошибочные действия и урегулировать торговые разногласия со странами по всему миру, включая Китай, путем консультаций, на основе равенства, уважения и взаимной выгоды", - сказал Го Цзякунь, комментируя новые пошлины Соединенных Штатов.Официальный представитель МИД КНР также отметил, что пошлины наносят ущерб общим интересам народов всех стран и не помогут США решить собственных проблем.Ранее глава МИД Китая Ван И в интервью РИА Новости заявил, что повышение США пошлин на товары из КНР не имеет под собой никаких оснований, наносит урон глобальным рынкам и вредит репутации самих властей в Вашингтоне. Как подчеркнул министр иностранных дел, если Соединенные Штаты действительно хотят решить проблемы, то они должны остановить "грубый тарифный шантаж в пользу проведения равноправных консультаций с китайской стороной и поиска путей к взаимовыгодному сотрудничеству".

https://ria.ru/20250403/poshliny-2009037702.html

https://ria.ru/20250310/torgovlya-2003958074.html

китай

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, китай, введение трампом пошлин на импорт, сша