https://ria.ru/20250403/poshliny-2009018835.html

Китай выступил против американских пошлин

Китай выступил против американских пошлин - РИА Новости, 03.04.2025

Китай выступил против американских пошлин

Китай выступает решительно против пошлин США, примет контрмеры для защиты своих прав и интересов, говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T05:15:00+03:00

2025-04-03T05:15:00+03:00

2025-04-03T05:46:00+03:00

китай

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

сша

в мире

дональд трамп

скотт бессент

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ПЕКИН, 3 апр – РИА Новости. Китай выступает решительно против пошлин США, примет контрмеры для защиты своих прав и интересов, говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте минкоммерции КНР.В заявлении говорится, что китайская сторона обратила внимание на сообщения о введении США "взаимных" пошлин."Китай выступает решительно против этого, а также примет контрмеры для защиты своих прав и интересов", - говорится в заявлении."США заявляют, что терпят убытки в международной торговле, и под предлогом так называемой "взаимности" повышают пошлины для всех торговых партнёров. Такой подход игнорирует достигнутый за годы многосторонних торговых переговоров баланс интересов и не учитывает тот факт, что сами США в течение длительного времени извлекали значительную выгоду из международной торговли", - говорится в заявлении.Отмечается, что США вводят так называемые взаимные пошлины, опираясь на субъективные односторонние оценки, что "не соответствует правилам международной торговли и наносит серьезный ущерб законным правам и интересам соответствующих сторон"."Это типичная практика односторонней травли. Многие торговые партнеры уже выразили сильное недовольство и явный протест", - говорится в заявлении.Президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнил министр финансов США Скотт Бессент.

https://ria.ru/20250403/poshliny-2009010882.html

https://ria.ru/20250403/gvatemala-2009019884.html

китай

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, сша, в мире, дональд трамп, скотт бессент