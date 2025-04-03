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Китай выступил против американских пошлин - РИА Новости, 03.04.2025
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05:15 03.04.2025 (обновлено: 05:46 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/poshliny-2009018835.html
Китай выступил против американских пошлин
Китай выступил против американских пошлин - РИА Новости, 03.04.2025
Китай выступил против американских пошлин
Китай выступает решительно против пошлин США, примет контрмеры для защиты своих прав и интересов, говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T05:15:00+03:00
2025-04-03T05:46:00+03:00
китай
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
сша
в мире
дональд трамп
скотт бессент
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ПЕКИН, 3 апр – РИА Новости. Китай выступает решительно против пошлин США, примет контрмеры для защиты своих прав и интересов, говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте минкоммерции КНР.В заявлении говорится, что китайская сторона обратила внимание на сообщения о введении США "взаимных" пошлин."Китай выступает решительно против этого, а также примет контрмеры для защиты своих прав и интересов", - говорится в заявлении."США заявляют, что терпят убытки в международной торговле, и под предлогом так называемой "взаимности" повышают пошлины для всех торговых партнёров. Такой подход игнорирует достигнутый за годы многосторонних торговых переговоров баланс интересов и не учитывает тот факт, что сами США в течение длительного времени извлекали значительную выгоду из международной торговли", - говорится в заявлении.Отмечается, что США вводят так называемые взаимные пошлины, опираясь на субъективные односторонние оценки, что "не соответствует правилам международной торговли и наносит серьезный ущерб законным правам и интересам соответствующих сторон"."Это типичная практика односторонней травли. Многие торговые партнеры уже выразили сильное недовольство и явный протест", - говорится в заявлении.Президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнил министр финансов США Скотт Бессент.
https://ria.ru/20250403/poshliny-2009010882.html
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китай, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, сша, в мире, дональд трамп, скотт бессент
Китай, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, США, В мире, Дональд Трамп, Скотт Бессент
Китай выступил против американских пошлин

Китай выступил против американских пошлин и пообещал принять контрмеры

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкДеловой район Пекина Гомао
Деловой район Пекина Гомао - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Мария Плотникова
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ПЕКИН, 3 апр – РИА Новости. Китай выступает решительно против пошлин США, примет контрмеры для защиты своих прав и интересов, говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте минкоммерции КНР.
В заявлении говорится, что китайская сторона обратила внимание на сообщения о введении США "взаимных" пошлин.
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"Китай выступает решительно против этого, а также примет контрмеры для защиты своих прав и интересов", - говорится в заявлении.
«
"США заявляют, что терпят убытки в международной торговле, и под предлогом так называемой "взаимности" повышают пошлины для всех торговых партнёров. Такой подход игнорирует достигнутый за годы многосторонних торговых переговоров баланс интересов и не учитывает тот факт, что сами США в течение длительного времени извлекали значительную выгоду из международной торговли", - говорится в заявлении.
Отмечается, что США вводят так называемые взаимные пошлины, опираясь на субъективные односторонние оценки, что "не соответствует правилам международной торговли и наносит серьезный ущерб законным правам и интересам соответствующих сторон".
«
"Это типичная практика односторонней травли. Многие торговые партнеры уже выразили сильное недовольство и явный протест", - говорится в заявлении.
Президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнил министр финансов США Скотт Бессент.
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КитайВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыСШАВ миреДональд ТрампСкотт Бессент
 
 
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