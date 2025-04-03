Китай выступил против американских пошлин
Китай выступил против американских пошлин и пообещал принять контрмеры
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ПЕКИН, 3 апр – РИА Новости. Китай выступает решительно против пошлин США, примет контрмеры для защиты своих прав и интересов, говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте минкоммерции КНР.
В заявлении говорится, что китайская сторона обратила внимание на сообщения о введении США "взаимных" пошлин.
"Китай выступает решительно против этого, а также примет контрмеры для защиты своих прав и интересов", - говорится в заявлении.
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"США заявляют, что терпят убытки в международной торговле, и под предлогом так называемой "взаимности" повышают пошлины для всех торговых партнёров. Такой подход игнорирует достигнутый за годы многосторонних торговых переговоров баланс интересов и не учитывает тот факт, что сами США в течение длительного времени извлекали значительную выгоду из международной торговли", - говорится в заявлении.
Отмечается, что США вводят так называемые взаимные пошлины, опираясь на субъективные односторонние оценки, что "не соответствует правилам международной торговли и наносит серьезный ущерб законным правам и интересам соответствующих сторон".
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"Это типичная практика односторонней травли. Многие торговые партнеры уже выразили сильное недовольство и явный протест", - говорится в заявлении.
Президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнил министр финансов США Скотт Бессент.