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Аргентинский аналитик оценил введение Трампом новых пошлин - РИА Новости, 03.04.2025
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05:21 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/poshliny-2009018513.html
Аргентинский аналитик оценил введение Трампом новых пошлин
Аргентинский аналитик оценил введение Трампом новых пошлин - РИА Новости, 03.04.2025
Аргентинский аналитик оценил введение Трампом новых пошлин
Новые пошлины, введённые президентом США Дональдом Трампом, знаменуют начало эры протекционизма, выразил мнение в беседе с РИА Новости аргентинский аналитик... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T05:21:00+03:00
2025-04-03T05:21:00+03:00
экономика
сша
дональд трамп
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 апр - РИА Новости. Новые пошлины, введённые президентом США Дональдом Трампом, знаменуют начало эры протекционизма, выразил мнение в беседе с РИА Новости аргентинский аналитик Кристиан Ламеса. "Я думаю, что, конечно, это (введение пошлин - ред), скорее всего, нанесет ущерб другим экономикам, но это знаменует собой начало эры протекционизма, в которой национальные интересы будут превалировать над глобалистскими отношениями", - считает он. "Эта тарифная политика направлена на протекционизм в отношении американских отраслей и рабочей силы, но она может маскировать и другие цели, связанные с огромной задолженностью, которую имеют Соединенные Штаты", - добавил Ламеса. Президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа , это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
https://ria.ru/20250403/argentina-2009015537.html
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экономика, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
Экономика, США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Аргентинский аналитик оценил введение Трампом новых пошлин

Ламеса: новые пошлины Трампа знаменуют начало эры протекционизма

© AP Photo / Ben MargotНефтеперерабатывающий завод в Калифорнии
Нефтеперерабатывающий завод в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© AP Photo / Ben Margot
Нефтеперерабатывающий завод в Калифорнии. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 апр - РИА Новости. Новые пошлины, введённые президентом США Дональдом Трампом, знаменуют начало эры протекционизма, выразил мнение в беседе с РИА Новости аргентинский аналитик Кристиан Ламеса.
"Я думаю, что, конечно, это (введение пошлин - ред), скорее всего, нанесет ущерб другим экономикам, но это знаменует собой начало эры протекционизма, в которой национальные интересы будут превалировать над глобалистскими отношениями", - считает он.
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"Эта тарифная политика направлена на протекционизм в отношении американских отраслей и рабочей силы, но она может маскировать и другие цели, связанные с огромной задолженностью, которую имеют Соединенные Штаты", - добавил Ламеса.
Президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа , это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
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ЭкономикаСШАДональд ТрампВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
 
 
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