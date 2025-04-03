https://ria.ru/20250403/poshliny-2009015733.html
Глава Минфина США заявил, что стране удалось избежать финансового кризиса
Глава Минфина США заявил, что стране удалось избежать финансового кризиса - РИА Новости, 03.04.2025
Глава Минфина США заявил, что стране удалось избежать финансового кризиса
Введение зеркальных импортных пошлин, объявленное президентом Дональдом Трампом, может привести к повышению цен в США, однако это не является гарантированным... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T04:28:00+03:00
2025-04-03T04:28:00+03:00
2025-04-03T04:46:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 3 апр – РИА Новости. Введение зеркальных импортных пошлин, объявленное президентом Дональдом Трампом, может привести к повышению цен в США, однако это не является гарантированным исходом, заявил министр финансов Скотт Бессент в интервью телеканалу CNN."(Цены) могут вырасти. Но вовсе не обязательно", - сказал он, добавив, что в первый президентский срок Трампа тарифы не привели к росту цен."Компании не обязаны перекладывать пошлины на потребителей, они могут "проглотить" их сами, или это сделают зарубежные производители", - указал Бессент.По его словам, крупнейший американский ритейлер Walmart "намерен заставить Китай или своих поставщиков в Китае покрыть пошлины", что, по мнению Бессента, может смягчить эффект от новых мер для американских потребителей.Министр также подчеркнул, что "экономика США находилась на пути к финансовому кризису", но, по его словам, "этого удалось избежать"."Сейчас я чувствую, что мы избежали кризиса и движемся вперед", - отметил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Глава Минфина США заявил, что стране удалось избежать финансового кризиса
Глава Минфина Бессент допустил рост цен для американцев из-за пошлин на импорт