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Глава Минфина США заявил, что стране удалось избежать финансового кризиса - РИА Новости, 03.04.2025
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04:28 03.04.2025 (обновлено: 04:46 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/poshliny-2009015733.html
Глава Минфина США заявил, что стране удалось избежать финансового кризиса
Глава Минфина США заявил, что стране удалось избежать финансового кризиса - РИА Новости, 03.04.2025
Глава Минфина США заявил, что стране удалось избежать финансового кризиса
Введение зеркальных импортных пошлин, объявленное президентом Дональдом Трампом, может привести к повышению цен в США, однако это не является гарантированным... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T04:28:00+03:00
2025-04-03T04:46:00+03:00
сша
министерство финансов сша
в мире
скотт бессент
китай
дональд трамп
walmart
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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ВАШИНГТОН, 3 апр – РИА Новости. Введение зеркальных импортных пошлин, объявленное президентом Дональдом Трампом, может привести к повышению цен в США, однако это не является гарантированным исходом, заявил министр финансов Скотт Бессент в интервью телеканалу CNN."(Цены) могут вырасти. Но вовсе не обязательно", - сказал он, добавив, что в первый президентский срок Трампа тарифы не привели к росту цен."Компании не обязаны перекладывать пошлины на потребителей, они могут "проглотить" их сами, или это сделают зарубежные производители", - указал Бессент.По его словам, крупнейший американский ритейлер Walmart "намерен заставить Китай или своих поставщиков в Китае покрыть пошлины", что, по мнению Бессента, может смягчить эффект от новых мер для американских потребителей.Министр также подчеркнул, что "экономика США находилась на пути к финансовому кризису", но, по его словам, "этого удалось избежать"."Сейчас я чувствую, что мы избежали кризиса и движемся вперед", - отметил он.
https://ria.ru/20250403/ssha-2009009956.html
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сша, министерство финансов сша, в мире, скотт бессент, китай, дональд трамп, walmart, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
США, Министерство финансов США, В мире, Скотт Бессент, Китай, Дональд Трамп, Walmart, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Глава Минфина США заявил, что стране удалось избежать финансового кризиса

Глава Минфина Бессент допустил рост цен для американцев из-за пошлин на импорт

© AP Photo / David PhillipАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© AP Photo / David Phillip
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 апр – РИА Новости. Введение зеркальных импортных пошлин, объявленное президентом Дональдом Трампом, может привести к повышению цен в США, однако это не является гарантированным исходом, заявил министр финансов Скотт Бессент в интервью телеканалу CNN.
"(Цены) могут вырасти. Но вовсе не обязательно", - сказал он, добавив, что в первый президентский срок Трампа тарифы не привели к росту цен.
Министр финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
США предостерегли страны от контрмер на пошлины
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"Компании не обязаны перекладывать пошлины на потребителей, они могут "проглотить" их сами, или это сделают зарубежные производители", - указал Бессент.
По его словам, крупнейший американский ритейлер Walmart "намерен заставить Китай или своих поставщиков в Китае покрыть пошлины", что, по мнению Бессента, может смягчить эффект от новых мер для американских потребителей.
Министр также подчеркнул, что "экономика США находилась на пути к финансовому кризису", но, по его словам, "этого удалось избежать".
"Сейчас я чувствую, что мы избежали кризиса и движемся вперед", - отметил он.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
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СШАМинистерство финансов СШАВ миреСкотт БессентКитайДональд ТрампWalmartВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
 
 
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