https://ria.ru/20250403/poshliny-2009010882.html

Пошлины не помогут Трампу решить проблему госдолга, заявил эксперт

Пошлины не помогут Трампу решить проблему госдолга, заявил эксперт - РИА Новости, 03.04.2025

Пошлины не помогут Трампу решить проблему госдолга, заявил эксперт

Введение пошлин на импорт товаров из ряда стран вряд ли поможет США решить проблему госдолга и дефицита бюджета, кроме того, может ускориться инфляция и... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T02:53:00+03:00

2025-04-03T02:53:00+03:00

2025-04-03T02:53:00+03:00

сша

россия

азия

дональд трамп

евросоюз

рэу имени г. в. плеханова

федеральная резервная система сша

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Введение пошлин на импорт товаров из ряда стран вряд ли поможет США решить проблему госдолга и дефицита бюджета, кроме того, может ускориться инфляция и замедлиться рост ВВП, прокомментировал РИА Новости действительный госсоветник РФ, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Павел Севостьянов. Американский президент Дональд Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран: базовая ставка составит 10%. Однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с ввозящих американские товары. Во время церемонии объявления новых тарифов Трамп заявил, что это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. "Решить проблему госдолга и дефицита бюджета тарифы вряд ли смогут: их доходы не покроют масштабный дефицит ... а экономическое замедление сократит налоговые поступления", - считает Севостьянов. По данным минфина США, дефицит американского бюджета за первый полный месяц правления Трампа вырос на 28% в годовом выражении и составил 307 миллиардов долларов. Эксперт также отметил, что пошлины могут усилить инфляцию в США из-за роста цен на импортные товары, например, как это было в 2018-2019 годах в его первый срок. Также может замедлиться рост ВВП, "учитывая снижение потребления и возможные ответные меры партнёров, ударяющие по экспорту". "Риски стагфляции потенциально существуют, особенно если ФРС продолжит борьбу с инфляцией жёсткой монетарной политикой, усугубляя спад", - подчеркнул эксперт. За пределами Штатов наиболее уязвимы от введения пошлин электронный сектор Китая, автопром ЕС и мексиканский сельскохозяйственный сектор. При этом из-за снижения торговли и цепочек поставок ВВП этих стран может потерять 0,5-1,5%. "Ответные тарифы и смещение торговых потоков, например в Азию, спровоцируют фрагментацию рынков, рост издержек для бизнеса", - отметил Севостьянов. В России же действие тарифов США может прийтись на узкие секторы: металлургию (алюминий, сталь) и химическую промышленность. "Однако доля экспорта в США мала, менее 5%, и его можно перенаправить в Азию. Сильнее пострадают компании без диверсификации рынков, то есть работающие только с США. Влияние на ВВП РФ будет ограниченным, но точечные отрасли могут столкнуться с падением доходов", - объяснил эксперт. Говоря о дальнейшем развитии событий, Севостьянов отметил, что главный вопрос в том, распространится ли торговая война с промышленных товаров на услуги облачного хранения данных и спутникового интернета. "Если ЕС введет такие пошлины на одну из самых прибыльных статей экспорта США - ситуация перейдет в разряд уже настоящей торговой войны и ударит по одному из ключевых центров прибыли очень больших компаний, так как коснется экспорта технологических продуктов на сумму около 300 миллиардов долларов США ежегодно", - заключил он.

https://ria.ru/20250403/poshliny-2009007844.html

https://ria.ru/20250402/poshliny-2008993829.html

https://ria.ru/20250402/poshliny-2008923384.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, россия, азия, дональд трамп, евросоюз, рэу имени г. в. плеханова, федеральная резервная система сша, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире