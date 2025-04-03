https://ria.ru/20250403/poshliny-2009010398.html
В США прокомментировали отсутствие Белоруссии в списках по пошлинам
В США прокомментировали отсутствие Белоруссии в списках по пошлинам - РИА Новости, 03.04.2025
В США прокомментировали отсутствие Белоруссии в списках по пошлинам
Глава минфина США Скотт Бессент прокомментировал отсутствие России и Белоруссии в списках стран, затронутых новыми американскими пошлинами. Об этом он заявил в... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T02:43:00+03:00
2025-04-03T02:43:00+03:00
2025-04-03T03:21:00+03:00
в мире
министерство финансов сша
скотт бессент
россия
белоруссия
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ВАШИНГТОН, 3 апр – РИА Новости. Глава минфина США Скотт Бессент прокомментировал отсутствие России и Белоруссии в списках стран, затронутых новыми американскими пошлинами. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.Комментируя отсутствие России и Белоруссии в списках стран, затронутых новыми американскими пошлинами, министр пояснил: "Что касается России и Белоруссии, мы не ведём с ними торговли".
https://ria.ru/20250403/poshliny-2009007844.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство финансов сша, скотт бессент, россия, белоруссия
В мире, Министерство финансов США, Скотт Бессент, Россия, Белоруссия
В США прокомментировали отсутствие Белоруссии в списках по пошлинам
Глава Минфина США Бессент: Вашингтон не ведет торговлю с Минском