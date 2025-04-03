https://ria.ru/20250403/poshliny-2009010398.html

В США прокомментировали отсутствие Белоруссии в списках по пошлинам

В США прокомментировали отсутствие Белоруссии в списках по пошлинам - РИА Новости, 03.04.2025

В США прокомментировали отсутствие Белоруссии в списках по пошлинам

Глава минфина США Скотт Бессент прокомментировал отсутствие России и Белоруссии в списках стран, затронутых новыми американскими пошлинами. Об этом он заявил в... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T02:43:00+03:00

2025-04-03T02:43:00+03:00

2025-04-03T03:21:00+03:00

в мире

министерство финансов сша

скотт бессент

россия

белоруссия

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ВАШИНГТОН, 3 апр – РИА Новости. Глава минфина США Скотт Бессент прокомментировал отсутствие России и Белоруссии в списках стран, затронутых новыми американскими пошлинами. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.Комментируя отсутствие России и Белоруссии в списках стран, затронутых новыми американскими пошлинами, министр пояснил: "Что касается России и Белоруссии, мы не ведём с ними торговли".

https://ria.ru/20250403/poshliny-2009007844.html

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, министерство финансов сша, скотт бессент, россия, белоруссия