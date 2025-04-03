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В США прокомментировали отсутствие Белоруссии в списках по пошлинам - РИА Новости, 03.04.2025
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02:43 03.04.2025 (обновлено: 03:21 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/poshliny-2009010398.html
В США прокомментировали отсутствие Белоруссии в списках по пошлинам
В США прокомментировали отсутствие Белоруссии в списках по пошлинам - РИА Новости, 03.04.2025
В США прокомментировали отсутствие Белоруссии в списках по пошлинам
Глава минфина США Скотт Бессент прокомментировал отсутствие России и Белоруссии в списках стран, затронутых новыми американскими пошлинами. Об этом он заявил в... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T02:43:00+03:00
2025-04-03T03:21:00+03:00
в мире
министерство финансов сша
скотт бессент
россия
белоруссия
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ВАШИНГТОН, 3 апр – РИА Новости. Глава минфина США Скотт Бессент прокомментировал отсутствие России и Белоруссии в списках стран, затронутых новыми американскими пошлинами. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.Комментируя отсутствие России и Белоруссии в списках стран, затронутых новыми американскими пошлинами, министр пояснил: "Что касается России и Белоруссии, мы не ведём с ними торговли".
https://ria.ru/20250403/poshliny-2009007844.html
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в мире, министерство финансов сша, скотт бессент, россия, белоруссия
В мире, Министерство финансов США, Скотт Бессент, Россия, Белоруссия
В США прокомментировали отсутствие Белоруссии в списках по пошлинам

Глава Минфина США Бессент: Вашингтон не ведет торговлю с Минском

© AP Photo / Yuri GripasМинистр финансов США Скотт Бессент
Министр финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© AP Photo / Yuri Gripas
Министр финансов США Скотт Бессент. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 апр – РИА Новости. Глава минфина США Скотт Бессент прокомментировал отсутствие России и Белоруссии в списках стран, затронутых новыми американскими пошлинами. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.
Комментируя отсутствие России и Белоруссии в списках стран, затронутых новыми американскими пошлинами, министр пояснил: "Что касается России и Белоруссии, мы не ведём с ними торговли".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Трамп ввел пошлины против необитаемых островов
01:57
 
В миреМинистерство финансов СШАСкотт БессентРоссияБелоруссия
 
 
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