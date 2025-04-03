https://ria.ru/20250403/poshliny-2009007844.html
Трамп ввел пошлины против необитаемых островов
Трамп ввел пошлины против необитаемых островов - РИА Новости, 03.04.2025
Трамп ввел пошлины против необитаемых островов
Президент США Дональд Трамп ввел тарифные пошлины в отношении необитаемых островов, свидетельствует список на странице Белого дома в соцсети X. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T01:57:00+03:00
2025-04-03T01:57:00+03:00
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МОСКВА, 03 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ввел тарифные пошлины в отношении необитаемых островов, свидетельствует список на странице Белого дома в соцсети X.Речь идет об островах Херд и Макдональд, которые находятся в Индийском океане недалеко от Антарктиды. Они считаются внешними территориями Австралии.В 1997 году острова включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.В минувшую среду Дональд Трамп представил публике таблицу с тарифами пошлин, которые США вводят в отношении государств. Глава Белого дома назвал указ декларацией экономической независимости. По его словам, как союзники, так и противники многие годы грабили возглавляемое им государство.
https://ria.ru/20250403/poshliny-2009004453.html
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в мире, сша, дональд трамп, индийский океан
В мире, США, Дональд Трамп, Индийский океан
Трамп ввел пошлины против необитаемых островов
Трамп ввел пошлины против необитаемых островов Херд и Макдональд