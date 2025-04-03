Рейтинг@Mail.ru
России не оказалось в списке пошлин Трампа - РИА Новости, 03.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:26 03.04.2025 (обновлено: 01:28 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/poshliny-2009004453.html
России не оказалось в списке пошлин Трампа
России не оказалось в списке пошлин Трампа - РИА Новости, 03.04.2025
России не оказалось в списке пошлин Трампа
Россия отсутствует в списке из 185 государств, в отношении которых США ввели новые таможенные пошлины, следует из перечня, опубликованного аккаунтом Белого Дома РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T01:26:00+03:00
2025-04-03T01:28:00+03:00
сша
россия
америка
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1946001308_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7cc0d84dc6b4c20efad6d9fbd1c16bf2.jpg
МОСКВА, 03 апр — РИА Новости. Россия отсутствует в списке из 185 государств, в отношении которых США ввели новые таможенные пошлины, следует из перечня, опубликованного аккаунтом Белого Дома в соцсети X."Второе апреля 2025 года навсегда войдёт в историю как день возрождения и начало золотого века американской промышленности… Мы начинаем делать Америку вновь богатой", — заявил президент США Дональд Трамп в выступлении, которое транслировалось из Белого дома.Кроме того, в списке не оказалось Белоруссии.В минувшую среду Дональд Трамп представил публике таблицу с тарифами пошлин, которые США вводят в отношении государств. Глава Белого дома назвал указ декларацией экономической независимости. По его словам, как союзники, так и противники многие годы грабили США.
https://ria.ru/20250403/ssha-2008995026.html
сша
россия
америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1946001308_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_f8ec19df2bb45e0ac1c2b7bfa03b75b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, америка, дональд трамп
США, Россия, Америка, Дональд Трамп
России не оказалось в списке пошлин Трампа

РФ и Белоруссии нет в списке стран, в отношении которых США вводят пошлины

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом
Белый дом - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 03 апр — РИА Новости. Россия отсутствует в списке из 185 государств, в отношении которых США ввели новые таможенные пошлины, следует из перечня, опубликованного аккаунтом Белого Дома в соцсети X.
"Второе апреля 2025 года навсегда войдёт в историю как день возрождения и начало золотого века американской промышленности… Мы начинаем делать Америку вновь богатой", — заявил президент США Дональд Трамп в выступлении, которое транслировалось из Белого дома.
© Аккаунт Белого дома в соцсети XСписок стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
© Аккаунт Белого дома в соцсети X
1 из 4
© Аккаунт Белого дома в соцсети XСписок стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
© Аккаунт Белого дома в соцсети X
2 из 4
© Аккаунт Белого дома в соцсети XСписок стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
© Аккаунт Белого дома в соцсети X
3 из 4
© Аккаунт Белого дома в соцсети XСписок стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
© Аккаунт Белого дома в соцсети X
4 из 4
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
© Аккаунт Белого дома в соцсети X
1 из 4
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
© Аккаунт Белого дома в соцсети X
2 из 4
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
© Аккаунт Белого дома в соцсети X
3 из 4
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
© Аккаунт Белого дома в соцсети X
4 из 4
Кроме того, в списке не оказалось Белоруссии.
В минувшую среду Дональд Трамп представил публике таблицу с тарифами пошлин, которые США вводят в отношении государств. Глава Белого дома назвал указ декларацией экономической независимости. По его словам, как союзники, так и противники многие годы грабили США.
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
США введут торговую пошлину против Украины
00:00
 
СШАРоссияАмерикаДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала