https://ria.ru/20250403/poshliny-2009004453.html

России не оказалось в списке пошлин Трампа

России не оказалось в списке пошлин Трампа - РИА Новости, 03.04.2025

России не оказалось в списке пошлин Трампа

Россия отсутствует в списке из 185 государств, в отношении которых США ввели новые таможенные пошлины, следует из перечня, опубликованного аккаунтом Белого Дома РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T01:26:00+03:00

2025-04-03T01:26:00+03:00

2025-04-03T01:28:00+03:00

сша

россия

америка

дональд трамп

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МОСКВА, 03 апр — РИА Новости. Россия отсутствует в списке из 185 государств, в отношении которых США ввели новые таможенные пошлины, следует из перечня, опубликованного аккаунтом Белого Дома в соцсети X."Второе апреля 2025 года навсегда войдёт в историю как день возрождения и начало золотого века американской промышленности… Мы начинаем делать Америку вновь богатой", — заявил президент США Дональд Трамп в выступлении, которое транслировалось из Белого дома.Кроме того, в списке не оказалось Белоруссии.В минувшую среду Дональд Трамп представил публике таблицу с тарифами пошлин, которые США вводят в отношении государств. Глава Белого дома назвал указ декларацией экономической независимости. По его словам, как союзники, так и противники многие годы грабили США.

https://ria.ru/20250403/ssha-2008995026.html

сша

россия

америка

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сша, россия, америка, дональд трамп