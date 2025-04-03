России не оказалось в списке пошлин Трампа
РФ и Белоруссии нет в списке стран, в отношении которых США вводят пошлины
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 03 апр — РИА Новости. Россия отсутствует в списке из 185 государств, в отношении которых США ввели новые таможенные пошлины, следует из перечня, опубликованного аккаунтом Белого Дома в соцсети X.
"Второе апреля 2025 года навсегда войдёт в историю как день возрождения и начало золотого века американской промышленности… Мы начинаем делать Америку вновь богатой", — заявил президент США Дональд Трамп в выступлении, которое транслировалось из Белого дома.
© Аккаунт Белого дома в соцсети XСписок стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
© Аккаунт Белого дома в соцсети X
1 из 4
© Аккаунт Белого дома в соцсети XСписок стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
© Аккаунт Белого дома в соцсети X
2 из 4
© Аккаунт Белого дома в соцсети XСписок стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
© Аккаунт Белого дома в соцсети X
3 из 4
© Аккаунт Белого дома в соцсети XСписок стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
© Аккаунт Белого дома в соцсети X
4 из 4
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
© Аккаунт Белого дома в соцсети X
1 из 4
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
© Аккаунт Белого дома в соцсети X
2 из 4
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
© Аккаунт Белого дома в соцсети X
3 из 4
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
© Аккаунт Белого дома в соцсети X
4 из 4
Кроме того, в списке не оказалось Белоруссии.
В минувшую среду Дональд Трамп представил публике таблицу с тарифами пошлин, которые США вводят в отношении государств. Глава Белого дома назвал указ декларацией экономической независимости. По его словам, как союзники, так и противники многие годы грабили США.