https://ria.ru/20250403/portnyagina-2009137568.html

Жену блогера Портнягина обвинили в даче взятки на сумму 300 тысяч рублей

Жену блогера Портнягина обвинили в даче взятки на сумму 300 тысяч рублей - РИА Новости, 03.04.2025

Жену блогера Портнягина обвинили в даче взятки на сумму 300 тысяч рублей

Жена блогера Дмитрия Портнягина обвиняется в даче 300 тысяч рублей сотруднику префектуры Северо-Восточного административного округа Москвы, чтобы не сносили... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T15:53:00+03:00

2025-04-03T15:53:00+03:00

2025-04-03T16:45:00+03:00

происшествия

дмитрий портнягин

сlub 500

россия

взятка

коррупция

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Жена блогера Дмитрия Портнягина обвиняется в даче 300 тысяч рублей сотруднику префектуры Северо-Восточного административного округа Москвы, чтобы не сносили самострой, взяткополучателя разыскивают, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры. Уголовное дело в отношении Портнягина, его супруги Екатерины и их общего знакомого, обвиняемых в легализации денежных средств, направлено в суд, отмечается в релизе. "Обвиняемая 27 февраля 2022 года через посредников передала взятку заместителю начальника управления строительства префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы в размере 300 тысяч рублей за неисполнение им служебных обязанностей по сносу самовольной постройки, расположенной на улице Образцова в городе Москве", - говорится в сообщении. Отмечается, что дело против чиновника выделено в отдельное производство, в настоящее время он находится в международном розыске. По версии следствия, Портнягин в 2018-2021 годах, фактически осуществляя руководство деятельностью, связанной с консультированием по вопросам ведения бизнеса и управления, с целью минимизации сумм налогов, подлежащих уплате в бюджет, принял решение о продолжении своей деятельности от имени его супруги и друга, также имеющих статус индивидуальных предпринимателей. Применяя упрощенную систему налогообложения с исчислением налога по ставке 6% и допустимым лимитом доходов в 150 миллионов рублей, обвиняемые, получив доход в существенно большем размере, уклонились от уплаты налогов на сумму более 116 миллионов рублей. Затем соучастники легализовали более 63 миллионов, полагает следствие. "Ущерб, причиненный обвиняемыми в связи с уклонением от уплаты налогов, возмещен ими в полном объеме. Уголовное дело направлено в Мещанский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу", - добавили в прокуратуре. Накануне адвокат Евгений Грицков сообщил РИА Новости, что обвинения в неуплате налогов с Портнягина сняты. Портнягин - бизнесмен, основатель Сlub 500, блогер и автор серии книг "Трансформатор". Сlub 500 - это международный закрытый бизнес-клуб премиального уровня, говорится на сайте организации. Отмечается, что он является "экосистемой для предпринимателей", включающей нетворкинг, бизнес-образование, экскурсии в корпорации, встречи с ментором, инвестиционный клуб и совместные путешествия.

https://ria.ru/20250331/bloger-2008379171.html

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происшествия, дмитрий портнягин, сlub 500, россия, взятка, коррупция