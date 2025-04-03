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Жену блогера Портнягина обвинили в даче взятки на сумму 300 тысяч рублей - РИА Новости, 03.04.2025
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15:53 03.04.2025 (обновлено: 16:45 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/portnyagina-2009137568.html
Жену блогера Портнягина обвинили в даче взятки на сумму 300 тысяч рублей
Жену блогера Портнягина обвинили в даче взятки на сумму 300 тысяч рублей - РИА Новости, 03.04.2025
Жену блогера Портнягина обвинили в даче взятки на сумму 300 тысяч рублей
Жена блогера Дмитрия Портнягина обвиняется в даче 300 тысяч рублей сотруднику префектуры Северо-Восточного административного округа Москвы, чтобы не сносили... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T15:53:00+03:00
2025-04-03T16:45:00+03:00
происшествия
дмитрий портнягин
сlub 500
россия
взятка
коррупция
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Жена блогера Дмитрия Портнягина обвиняется в даче 300 тысяч рублей сотруднику префектуры Северо-Восточного административного округа Москвы, чтобы не сносили самострой, взяткополучателя разыскивают, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры. Уголовное дело в отношении Портнягина, его супруги Екатерины и их общего знакомого, обвиняемых в легализации денежных средств, направлено в суд, отмечается в релизе. "Обвиняемая 27 февраля 2022 года через посредников передала взятку заместителю начальника управления строительства префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы в размере 300 тысяч рублей за неисполнение им служебных обязанностей по сносу самовольной постройки, расположенной на улице Образцова в городе Москве", - говорится в сообщении. Отмечается, что дело против чиновника выделено в отдельное производство, в настоящее время он находится в международном розыске. По версии следствия, Портнягин в 2018-2021 годах, фактически осуществляя руководство деятельностью, связанной с консультированием по вопросам ведения бизнеса и управления, с целью минимизации сумм налогов, подлежащих уплате в бюджет, принял решение о продолжении своей деятельности от имени его супруги и друга, также имеющих статус индивидуальных предпринимателей. Применяя упрощенную систему налогообложения с исчислением налога по ставке 6% и допустимым лимитом доходов в 150 миллионов рублей, обвиняемые, получив доход в существенно большем размере, уклонились от уплаты налогов на сумму более 116 миллионов рублей. Затем соучастники легализовали более 63 миллионов, полагает следствие. "Ущерб, причиненный обвиняемыми в связи с уклонением от уплаты налогов, возмещен ими в полном объеме. Уголовное дело направлено в Мещанский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу", - добавили в прокуратуре. Накануне адвокат Евгений Грицков сообщил РИА Новости, что обвинения в неуплате налогов с Портнягина сняты. Портнягин - бизнесмен, основатель Сlub 500, блогер и автор серии книг "Трансформатор". Сlub 500 - это международный закрытый бизнес-клуб премиального уровня, говорится на сайте организации. Отмечается, что он является "экосистемой для предпринимателей", включающей нетворкинг, бизнес-образование, экскурсии в корпорации, встречи с ментором, инвестиционный клуб и совместные путешествия.
https://ria.ru/20250331/bloger-2008379171.html
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происшествия, дмитрий портнягин, сlub 500, россия, взятка, коррупция
Происшествия, Дмитрий Портнягин, Сlub 500, Россия, Взятка, Коррупция
Жену блогера Портнягина обвинили в даче взятки на сумму 300 тысяч рублей

Жену Портнягина обвинили во взятке на 300 тыс рублей, чтобы не сносили самострой

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевБлогер Дмитрий Портнягин в Тверском районном суде Москвы
Блогер Дмитрий Портнягин в Тверском районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Блогер Дмитрий Портнягин в Тверском районном суде Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Жена блогера Дмитрия Портнягина обвиняется в даче 300 тысяч рублей сотруднику префектуры Северо-Восточного административного округа Москвы, чтобы не сносили самострой, взяткополучателя разыскивают, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.
Уголовное дело в отношении Портнягина, его супруги Екатерины и их общего знакомого, обвиняемых в легализации денежных средств, направлено в суд, отмечается в релизе.
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"Обвиняемая 27 февраля 2022 года через посредников передала взятку заместителю начальника управления строительства префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы в размере 300 тысяч рублей за неисполнение им служебных обязанностей по сносу самовольной постройки, расположенной на улице Образцова в городе Москве", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дело против чиновника выделено в отдельное производство, в настоящее время он находится в международном розыске.
По версии следствия, Портнягин в 2018-2021 годах, фактически осуществляя руководство деятельностью, связанной с консультированием по вопросам ведения бизнеса и управления, с целью минимизации сумм налогов, подлежащих уплате в бюджет, принял решение о продолжении своей деятельности от имени его супруги и друга, также имеющих статус индивидуальных предпринимателей.
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Применяя упрощенную систему налогообложения с исчислением налога по ставке 6% и допустимым лимитом доходов в 150 миллионов рублей, обвиняемые, получив доход в существенно большем размере, уклонились от уплаты налогов на сумму более 116 миллионов рублей. Затем соучастники легализовали более 63 миллионов, полагает следствие.
"Ущерб, причиненный обвиняемыми в связи с уклонением от уплаты налогов, возмещен ими в полном объеме. Уголовное дело направлено в Мещанский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу", - добавили в прокуратуре.
Накануне адвокат Евгений Грицков сообщил РИА Новости, что обвинения в неуплате налогов с Портнягина сняты.
Портнягин - бизнесмен, основатель Сlub 500, блогер и автор серии книг "Трансформатор". Сlub 500 - это международный закрытый бизнес-клуб премиального уровня, говорится на сайте организации. Отмечается, что он является "экосистемой для предпринимателей", включающей нетворкинг, бизнес-образование, экскурсии в корпорации, встречи с ментором, инвестиционный клуб и совместные путешествия.
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ПроисшествияДмитрий ПортнягинСlub 500РоссияВзяткаКоррупция
 
 
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