Porsche опроверг планы по возобновлению производства танков
Представитель Porsche Цемелка: компания не будет производить танки
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗначок немецкой автомобильной компании Porsche
Значок немецкой автомобильной компании Porsche. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Представитель немецкого холдинга Porsche SE Кристоф Цемелка заявил РИА Новости, что компания не собирается возвращаться к производству танков, вопреки сообщениям СМИ.
Ранее немецкое издание Europäische Sicherheit & Technik написало о том, что Porsche SE намерен вернуться к производству вооружений на фоне убытков в размере около 20 миллиардов евро за 2024 год. После этого в российских СМИ появились сообщения о планах компании начать производство танков.
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"Заявление о том, что "Porsche SE снова будет производить танки", я могу опровергнуть совершенно точно и однозначно", - сообщил Цемелка РИА Новости.
Создатель Porsche Фердинанд Порше в 1940-е годы принимал участие в разработке немецких тяжёлых танков Tiger (P), а также сверхтяжёлого танка Maus. В 1960-х годах его компания участвовала в создании танка Leopard.
Ранее газета Stuttgarter Zeitung сообщила, что в свете экономических трудностей Porsche сократит порядка 1,9 тысячи рабочих мест к 2029 году.
Porsche SE - немецкий автомобильный холдинг, владеющий крупными пакетами акций автоконцерна Volkswagen SE и автопроизводителя Porsche AG. Его штаб-квартира находится в Штутгарте.
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