https://ria.ru/20250403/porsche-2009141724.html

Porsche опроверг планы по возобновлению производства танков

Porsche опроверг планы по возобновлению производства танков - РИА Новости, 03.04.2025

Porsche опроверг планы по возобновлению производства танков

Представитель немецкого холдинга Porsche SE Кристоф Цемелка заявил РИА Новости, что компания не собирается возвращаться к производству танков, вопреки... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T16:11:00+03:00

2025-04-03T16:11:00+03:00

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Представитель немецкого холдинга Porsche SE Кристоф Цемелка заявил РИА Новости, что компания не собирается возвращаться к производству танков, вопреки сообщениям СМИ. Ранее немецкое издание Europäische Sicherheit & Technik написало о том, что Porsche SE намерен вернуться к производству вооружений на фоне убытков в размере около 20 миллиардов евро за 2024 год. После этого в российских СМИ появились сообщения о планах компании начать производство танков. "Заявление о том, что "Porsche SE снова будет производить танки", я могу опровергнуть совершенно точно и однозначно", - сообщил Цемелка РИА Новости. Создатель Porsche Фердинанд Порше в 1940-е годы принимал участие в разработке немецких тяжёлых танков Tiger (P), а также сверхтяжёлого танка Maus. В 1960-х годах его компания участвовала в создании танка Leopard. Ранее газета Stuttgarter Zeitung сообщила, что в свете экономических трудностей Porsche сократит порядка 1,9 тысячи рабочих мест к 2029 году. Porsche SE - немецкий автомобильный холдинг, владеющий крупными пакетами акций автоконцерна Volkswagen SE и автопроизводителя Porsche AG. Его штаб-квартира находится в Штутгарте.

https://ria.ru/20250319/armija-2005955971.html

https://ria.ru/20250225/shvejtsarija-2001592040.html

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