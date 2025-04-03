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В зону СВО передали квадрокоптеры с дневными и ночными камерами - РИА Новости, 03.04.2025
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Надежные люди
 
10:32 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/pomosch-2009045101.html
В зону СВО передали квадрокоптеры с дневными и ночными камерами
В зону СВО передали квадрокоптеры с дневными и ночными камерами - РИА Новости, 03.04.2025
В зону СВО передали квадрокоптеры с дневными и ночными камерами
Квадрокоптеры с дневными и ночными камерами переданы в зону специальной военной операции из Хабаровского края, сообщает правительство региона. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T10:32:00+03:00
2025-04-03T10:32:00+03:00
надежные люди
хабаровский край
сво
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ХАБАРОВСК, 3 апр - РИА Новости. Квадрокоптеры с дневными и ночными камерами переданы в зону специальной военной операции из Хабаровского края, сообщает правительство региона. "Правительство Хабаровского края передало квадрокоптеры с дневными и ночными камерами бригаде управления Восточного военного округа (ВВО). Они будут распределены среди военнослужащих спецподразделений, которые защищают интересы нашей Родины на передовой. Квадрокоптеры оснащены мощной оптикой, в том числе и тепловизионной, позволяющей вести мониторинг в самых сложных условиях", - говорится в сообщении. По данным вице-губернатора края Артема Мельникова, для успешного выполнения задач в ходе СВО в регионе задействован весь промышленный потенциал. На базе АНО "Роботизированные комплексы Хабаровского края" производят ФПВ-дроны, роботизированные тележки, разрабатываются свои комплексы РЭБ. Региональным правительством совместно с командованием ВВО, воинских частей и подразделений на СВО в оперативном порядке решаются вопросы приобретения различных средств технической и индивидуальной защиты.
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хабаровский край, сво
Надежные люди, Хабаровский край, СВО
В зону СВО передали квадрокоптеры с дневными и ночными камерами

Хабаровский край передал в зону СВО квадрокоптеры с дневными и ночными камерами

© Фото : пресс-служба правительства Хабаровского края Квадрокоптеры с дневными и ночными камерами переданы в зону СВО из Хабаровского края
Квадрокоптеры с дневными и ночными камерами переданы в зону СВО из Хабаровского края - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Фото : пресс-служба правительства Хабаровского края
Квадрокоптеры с дневными и ночными камерами переданы в зону СВО из Хабаровского края
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ХАБАРОВСК, 3 апр - РИА Новости. Квадрокоптеры с дневными и ночными камерами переданы в зону специальной военной операции из Хабаровского края, сообщает правительство региона.
"Правительство Хабаровского края передало квадрокоптеры с дневными и ночными камерами бригаде управления Восточного военного округа (ВВО). Они будут распределены среди военнослужащих спецподразделений, которые защищают интересы нашей Родины на передовой. Квадрокоптеры оснащены мощной оптикой, в том числе и тепловизионной, позволяющей вести мониторинг в самых сложных условиях", - говорится в сообщении.
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По данным вице-губернатора края Артема Мельникова, для успешного выполнения задач в ходе СВО в регионе задействован весь промышленный потенциал. На базе АНО "Роботизированные комплексы Хабаровского края" производят ФПВ-дроны, роботизированные тележки, разрабатываются свои комплексы РЭБ. Региональным правительством совместно с командованием ВВО, воинских частей и подразделений на СВО в оперативном порядке решаются вопросы приобретения различных средств технической и индивидуальной защиты.
 
Надежные людиХабаровский крайСВО
 
 
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