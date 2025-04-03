https://ria.ru/20250403/pomosch-2009045101.html

В зону СВО передали квадрокоптеры с дневными и ночными камерами

В зону СВО передали квадрокоптеры с дневными и ночными камерами - РИА Новости, 03.04.2025

В зону СВО передали квадрокоптеры с дневными и ночными камерами

Квадрокоптеры с дневными и ночными камерами переданы в зону специальной военной операции из Хабаровского края, сообщает правительство региона. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T10:32:00+03:00

2025-04-03T10:32:00+03:00

2025-04-03T10:32:00+03:00

надежные люди

хабаровский край

сво

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009039960_0:0:923:519_1920x0_80_0_0_699497e682147b2a313a2eee5a3873ab.jpg

ХАБАРОВСК, 3 апр - РИА Новости. Квадрокоптеры с дневными и ночными камерами переданы в зону специальной военной операции из Хабаровского края, сообщает правительство региона. "Правительство Хабаровского края передало квадрокоптеры с дневными и ночными камерами бригаде управления Восточного военного округа (ВВО). Они будут распределены среди военнослужащих спецподразделений, которые защищают интересы нашей Родины на передовой. Квадрокоптеры оснащены мощной оптикой, в том числе и тепловизионной, позволяющей вести мониторинг в самых сложных условиях", - говорится в сообщении. По данным вице-губернатора края Артема Мельникова, для успешного выполнения задач в ходе СВО в регионе задействован весь промышленный потенциал. На базе АНО "Роботизированные комплексы Хабаровского края" производят ФПВ-дроны, роботизированные тележки, разрабатываются свои комплексы РЭБ. Региональным правительством совместно с командованием ВВО, воинских частей и подразделений на СВО в оперативном порядке решаются вопросы приобретения различных средств технической и индивидуальной защиты.

https://ria.ru/20250403/sahalin-2009024618.html

хабаровский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

хабаровский край, сво