В зону СВО передали квадрокоптеры с дневными и ночными камерами
Хабаровский край передал в зону СВО квадрокоптеры с дневными и ночными камерами
© Фото : пресс-служба правительства Хабаровского края Квадрокоптеры с дневными и ночными камерами переданы в зону СВО из Хабаровского края
© Фото : пресс-служба правительства Хабаровского края
Квадрокоптеры с дневными и ночными камерами переданы в зону СВО из Хабаровского края
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ХАБАРОВСК, 3 апр - РИА Новости. Квадрокоптеры с дневными и ночными камерами переданы в зону специальной военной операции из Хабаровского края, сообщает правительство региона.
"Правительство Хабаровского края передало квадрокоптеры с дневными и ночными камерами бригаде управления Восточного военного округа (ВВО). Они будут распределены среди военнослужащих спецподразделений, которые защищают интересы нашей Родины на передовой. Квадрокоптеры оснащены мощной оптикой, в том числе и тепловизионной, позволяющей вести мониторинг в самых сложных условиях", - говорится в сообщении.
По данным вице-губернатора края Артема Мельникова, для успешного выполнения задач в ходе СВО в регионе задействован весь промышленный потенциал. На базе АНО "Роботизированные комплексы Хабаровского края" производят ФПВ-дроны, роботизированные тележки, разрабатываются свои комплексы РЭБ. Региональным правительством совместно с командованием ВВО, воинских частей и подразделений на СВО в оперативном порядке решаются вопросы приобретения различных средств технической и индивидуальной защиты.