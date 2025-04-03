https://ria.ru/20250403/polsha-2009198360.html

В Киеве рассказали о получении терминалов Starlink от Польши

В Киеве рассказали о получении терминалов Starlink от Польши - РИА Новости, 03.04.2025

В Киеве рассказали о получении терминалов Starlink от Польши

Украинский вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в четверг заявил, что Польша... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T19:31:00+03:00

2025-04-03T19:31:00+03:00

2025-04-03T19:31:00+03:00

в мире

технологии

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михаил федоров

илон маск

евросоюз

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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Украинский вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в четверг заявил, что Польша передала Украине пять тысяч терминалов Starlink. "Еще 5 тысяч терминалов Starlink получили от Польши… Всего Украина получила более 50 тысяч терминалов Starlink, из них больше всего — 29 500 — от Польши", - написал Федоров в своем Telegram-канале. В середине марта издание Euractiv сообщало, что ЕС намерен финансировать доступ ВСУ к спутниковой связи, предоставляемой европейскими коммерческими поставщиками, на фоне опасений отключения на Украине системы спутникового интернета Starlink. Западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам якобы подняли вопрос прекращения доступа к системе спутникового интернета Starlink. Однако позднее владелец Starlink Илон Маск опроверг эту информацию.

https://ria.ru/20250223/ukraina-2001169888.html

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