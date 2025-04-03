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В Киеве рассказали о получении терминалов Starlink от Польши - РИА Новости, 03.04.2025
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19:31 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/polsha-2009198360.html
В Киеве рассказали о получении терминалов Starlink от Польши
В Киеве рассказали о получении терминалов Starlink от Польши - РИА Новости, 03.04.2025
В Киеве рассказали о получении терминалов Starlink от Польши
Украинский вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в четверг заявил, что Польша... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T19:31:00+03:00
2025-04-03T19:31:00+03:00
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Украинский вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в четверг заявил, что Польша передала Украине пять тысяч терминалов Starlink. "Еще 5 тысяч терминалов Starlink получили от Польши… Всего Украина получила более 50 тысяч терминалов Starlink, из них больше всего — 29 500 — от Польши", - написал Федоров в своем Telegram-канале. В середине марта издание Euractiv сообщало, что ЕС намерен финансировать доступ ВСУ к спутниковой связи, предоставляемой европейскими коммерческими поставщиками, на фоне опасений отключения на Украине системы спутникового интернета Starlink. Западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам якобы подняли вопрос прекращения доступа к системе спутникового интернета Starlink. Однако позднее владелец Starlink Илон Маск опроверг эту информацию.
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в мире, технологии, украина, польша, сша, михаил федоров, илон маск, евросоюз, вооруженные силы украины
В мире, Технологии, Украина, Польша, США, Михаил Федоров, Илон Маск, Евросоюз, Вооруженные силы Украины
В Киеве рассказали о получении терминалов Starlink от Польши

Министр Федоров: Польша передала Украине пять тысяч терминалов Starlink

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Украины у посольства Польши в Киеве
Государственный флаг Украины у посольства Польши в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Государственный флаг Украины у посольства Польши в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Украинский вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в четверг заявил, что Польша передала Украине пять тысяч терминалов Starlink.
"Еще 5 тысяч терминалов Starlink получили от Польши… Всего Украина получила более 50 тысяч терминалов Starlink, из них больше всего — 29 500 — от Польши", - написал Федоров в своем Telegram-канале.
В середине марта издание Euractiv сообщало, что ЕС намерен финансировать доступ ВСУ к спутниковой связи, предоставляемой европейскими коммерческими поставщиками, на фоне опасений отключения на Украине системы спутникового интернета Starlink.
Западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам якобы подняли вопрос прекращения доступа к системе спутникового интернета Starlink. Однако позднее владелец Starlink Илон Маск опроверг эту информацию.
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В миреТехнологииУкраинаПольшаСШАМихаил ФедоровИлон МаскЕвросоюзВооруженные силы Украины
 
 
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