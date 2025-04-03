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Глава МИД Польши заявил о праве на компенсацию за поставки оружия Украине

Глава МИД Польши заявил о праве на компенсацию за поставки оружия Украине - РИА Новости, 03.04.2025

Глава МИД Польши заявил о праве на компенсацию за поставки оружия Украине

Польша претендует на компенсацию в 400-500 миллионов евро из фондов Европейского союза за поставленное Украине вооружение, заявил журналистам министр... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T16:33:00+03:00

2025-04-03T16:33:00+03:00

2025-04-03T16:51:00+03:00

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ВАРШАВА, 3 апр - РИА Новости. Польша претендует на компенсацию в 400-500 миллионов евро из фондов Европейского союза за поставленное Украине вооружение, заявил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после неформальной встречи глав МО в Варшаве. "У нас уже есть часть инструментов, которые позволили бы использовать средства за переданное Украине вооружение. Это очень большие деньги. В Польше мы оцениваем это на примерно 400-500 миллионов евро", - сказал Косиняк-Комыш. Он отметил, что пока компенсации странам НАТО за поставки вооружения Украине блокирует Венгрия. "Мы могли бы этим воспользоваться, если бы не блокада со стороны Венгрии. Надеюсь, что она будет сломлена", - отметил польский министр. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250402/posol-2008853101.html

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в мире, украина, польша, россия, владислав косиняк-камыш , сергей лавров, нато