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РЖД к юбилею Победы запустили поезда, стилизованные под воинские эшелоны - РИА Новости, 03.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
18:55 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/poezda-2009191408.html
РЖД к юбилею Победы запустили поезда, стилизованные под воинские эшелоны
РЖД к юбилею Победы запустили поезда, стилизованные под воинские эшелоны - РИА Новости, 03.04.2025
РЖД к юбилею Победы запустили поезда, стилизованные под воинские эшелоны
РЖД в год 80-летия Победы запустили стилизованные под воинские эшелоны поезда, которые будут курсировать до конца мая, сообщила компания. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T18:55:00+03:00
2025-04-03T18:55:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
ржд
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. РЖД в год 80-летия Победы запустили стилизованные под воинские эшелоны поезда, которые будут курсировать до конца мая, сообщила компания. "Поезда Победы поехали по стране… В год 80-летия Победы стилизованные под воинские эшелоны поезда можно увидеть на железных дорогах по всей стране. Они будут курсировать по сети до конца мая", - говорится в сообщении. Первый такой состав прибыл в четверг в Махачкалу. Ретропоезд сформирован из товарных вагонов, платформ с военной техникой и салон-вагона, а ведут его два паровоза – Эр739-99 и ФД-20. "Праздничную атмосферу дополняли театрализованные представления. Песни военных лет и настоящие кавказские танцы чередовались с отрывками из литературных произведений", - описывают РЖД. Всего РЖД организовали более 20 маршрутов ретропоездов. Праздничные составы под паровой тягой впервые проедут по Красноярской магистрали. В Калининград паровоз доставили спецрейсом на пароме.
https://ria.ru/20250402/shestvie-2008864539.html
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общество, ржд, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, РЖД, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
РЖД к юбилею Победы запустили поезда, стилизованные под воинские эшелоны

РЖД в год 80-летия Победы запустили поезда, стилизованные под воинские эшелоны

© Фото : пресс-служба РЖДПоезд Победы в Махачкале
Поезд Победы в Махачкале - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Фото : пресс-служба РЖД
Поезд Победы в Махачкале
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. РЖД в год 80-летия Победы запустили стилизованные под воинские эшелоны поезда, которые будут курсировать до конца мая, сообщила компания.
"Поезда Победы поехали по стране… В год 80-летия Победы стилизованные под воинские эшелоны поезда можно увидеть на железных дорогах по всей стране. Они будут курсировать по сети до конца мая", - говорится в сообщении.
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Первый такой состав прибыл в четверг в Махачкалу. Ретропоезд сформирован из товарных вагонов, платформ с военной техникой и салон-вагона, а ведут его два паровоза – Эр739-99 и ФД-20.
"Праздничную атмосферу дополняли театрализованные представления. Песни военных лет и настоящие кавказские танцы чередовались с отрывками из литературных произведений", - описывают РЖД.
Всего РЖД организовали более 20 маршрутов ретропоездов. Праздничные составы под паровой тягой впервые проедут по Красноярской магистрали. В Калининград паровоз доставили спецрейсом на пароме.
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