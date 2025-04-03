https://ria.ru/20250403/poezda-2009191408.html

РЖД к юбилею Победы запустили поезда, стилизованные под воинские эшелоны

РЖД к юбилею Победы запустили поезда, стилизованные под воинские эшелоны - РИА Новости, 03.04.2025

РЖД к юбилею Победы запустили поезда, стилизованные под воинские эшелоны

РЖД в год 80-летия Победы запустили стилизованные под воинские эшелоны поезда, которые будут курсировать до конца мая, сообщила компания. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T18:55:00+03:00

2025-04-03T18:55:00+03:00

2025-04-03T18:55:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

ржд

россия

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. РЖД в год 80-летия Победы запустили стилизованные под воинские эшелоны поезда, которые будут курсировать до конца мая, сообщила компания. "Поезда Победы поехали по стране… В год 80-летия Победы стилизованные под воинские эшелоны поезда можно увидеть на железных дорогах по всей стране. Они будут курсировать по сети до конца мая", - говорится в сообщении. Первый такой состав прибыл в четверг в Махачкалу. Ретропоезд сформирован из товарных вагонов, платформ с военной техникой и салон-вагона, а ведут его два паровоза – Эр739-99 и ФД-20. "Праздничную атмосферу дополняли театрализованные представления. Песни военных лет и настоящие кавказские танцы чередовались с отрывками из литературных произведений", - описывают РЖД. Всего РЖД организовали более 20 маршрутов ретропоездов. Праздничные составы под паровой тягой впервые проедут по Красноярской магистрали. В Калининград паровоз доставили спецрейсом на пароме.

https://ria.ru/20250402/shestvie-2008864539.html

https://ria.ru/20250401/pobeda-2008701227.html

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общество, ржд, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне