https://ria.ru/20250403/podpole-2009141888.html

Подполье: командование запретило боевикам ВСУ сдаваться в Курской области

Подполье: командование запретило боевикам ВСУ сдаваться в Курской области - РИА Новости, 03.04.2025

Подполье: командование запретило боевикам ВСУ сдаваться в Курской области

Командование ВСУ запрещает сдаваться окруженным и заблокированным украинским военным в Курской области, сообщил РИА Новости представитель антифашистского... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T16:11:00+03:00

2025-04-03T16:11:00+03:00

2025-04-03T21:46:00+03:00

курская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы рф

валерий герасимов

владимир путин

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009146268_0:41:3072:1769_1920x0_80_0_0_8a1172b8ce3668fa97e7793a1e80f107.jpg

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Командование ВСУ запрещает сдаваться окруженным и заблокированным украинским военным в Курской области, сообщил РИА Новости представитель антифашистского подполья."Украинским военным, полностью окруженным и блокированным в районе Гуево Курской области, командование запрещает сдаваться. Даже тяжелораненых, недавно мобилизованных, заставляют буквально умирать в подвалах. У большинства нет ни связи, ни медикаментов, ни провианта", — сказал собеседник агентства.По его словам, одно из окруженных украинских подразделений попросило о помощи."(В ответ. — Прим. ред.) поступил приказ держаться своими силами — и сообщение, что никакой помощи не предвидится", — сказал представитель подполья.В начале марта российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области. По подсчетам РИА Новости на основе последних данных Минобороны, военные освободили более 30 населенных пунктов, в том числе Суджу. Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.Глава государства отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно. Он также предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы.Президент США Дональд Трамп попросил Путина пощадить окруженные украинские войска. Российский лидер заявил, что для реализации этого призыва Киев должен приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен.

https://ria.ru/20250402/vsu-2008987549.html

https://ria.ru/20250403/vsu-2009016342.html

https://ria.ru/20250402/spetsoperatsiya-2008880299.html

курская область

россия

сша

сумская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, валерий герасимов, владимир путин, дональд трамп, сша, сумская область