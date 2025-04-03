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Подполье: командование запретило боевикам ВСУ сдаваться в Курской области - РИА Новости, 03.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:11 03.04.2025 (обновлено: 21:46 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/podpole-2009141888.html
Подполье: командование запретило боевикам ВСУ сдаваться в Курской области
Подполье: командование запретило боевикам ВСУ сдаваться в Курской области - РИА Новости, 03.04.2025
Подполье: командование запретило боевикам ВСУ сдаваться в Курской области
Командование ВСУ запрещает сдаваться окруженным и заблокированным украинским военным в Курской области, сообщил РИА Новости представитель антифашистского... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T16:11:00+03:00
2025-04-03T21:46:00+03:00
курская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
валерий герасимов
владимир путин
дональд трамп
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Командование ВСУ запрещает сдаваться окруженным и заблокированным украинским военным в Курской области, сообщил РИА Новости представитель антифашистского подполья."Украинским военным, полностью окруженным и блокированным в районе Гуево Курской области, командование запрещает сдаваться. Даже тяжелораненых, недавно мобилизованных, заставляют буквально умирать в подвалах. У большинства нет ни связи, ни медикаментов, ни провианта", — сказал собеседник агентства.По его словам, одно из окруженных украинских подразделений попросило о помощи."(В ответ. — Прим. ред.) поступил приказ держаться своими силами — и сообщение, что никакой помощи не предвидится", — сказал представитель подполья.В начале марта российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области. По подсчетам РИА Новости на основе последних данных Минобороны, военные освободили более 30 населенных пунктов, в том числе Суджу. Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.Глава государства отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно. Он также предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы.Президент США Дональд Трамп попросил Путина пощадить окруженные украинские войска. Российский лидер заявил, что для реализации этого призыва Киев должен приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен.
https://ria.ru/20250402/vsu-2008987549.html
https://ria.ru/20250403/vsu-2009016342.html
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курская область, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, валерий герасимов, владимир путин, дональд трамп, сша, сумская область
Курская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Дональд Трамп, США, Сумская область
Подполье: командование запретило боевикам ВСУ сдаваться в Курской области

Командование ВСУ запретило сдаваться украинским военным в Курской области

© Getty Images / Anadolu/Diego Herrera CarcedoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Getty Images / Anadolu/Diego Herrera Carcedo
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Командование ВСУ запрещает сдаваться окруженным и заблокированным украинским военным в Курской области, сообщил РИА Новости представитель антифашистского подполья.
"Украинским военным, полностью окруженным и блокированным в районе Гуево Курской области, командование запрещает сдаваться. Даже тяжелораненых, недавно мобилизованных, заставляют буквально умирать в подвалах. У большинства нет ни связи, ни медикаментов, ни провианта", — сказал собеседник агентства.
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По его словам, одно из окруженных украинских подразделений попросило о помощи.
"(В ответ. — Прим. ред.) поступил приказ держаться своими силами — и сообщение, что никакой помощи не предвидится", — сказал представитель подполья.
В начале марта российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области. По подсчетам РИА Новости на основе последних данных Минобороны, военные освободили более 30 населенных пунктов, в том числе Суджу.
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Глава государства отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно. Он также предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы.
Президент США Дональд Трамп попросил Путина пощадить окруженные украинские войска. Российский лидер заявил, что для реализации этого призыва Киев должен приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныРоссияВооруженные силы РФВалерий ГерасимовВладимир ПутинДональд ТрампСШАСумская область
 
 
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