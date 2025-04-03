https://ria.ru/20250403/podpole-2009141888.html
Подполье: командование запретило боевикам ВСУ сдаваться в Курской области
Подполье: командование запретило боевикам ВСУ сдаваться в Курской области - РИА Новости, 03.04.2025
Подполье: командование запретило боевикам ВСУ сдаваться в Курской области
Командование ВСУ запрещает сдаваться окруженным и заблокированным украинским военным в Курской области, сообщил РИА Новости представитель антифашистского... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T16:11:00+03:00
2025-04-03T16:11:00+03:00
2025-04-03T21:46:00+03:00
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Командование ВСУ запрещает сдаваться окруженным и заблокированным украинским военным в Курской области, сообщил РИА Новости представитель антифашистского подполья."Украинским военным, полностью окруженным и блокированным в районе Гуево Курской области, командование запрещает сдаваться. Даже тяжелораненых, недавно мобилизованных, заставляют буквально умирать в подвалах. У большинства нет ни связи, ни медикаментов, ни провианта", — сказал собеседник агентства.По его словам, одно из окруженных украинских подразделений попросило о помощи."(В ответ. — Прим. ред.) поступил приказ держаться своими силами — и сообщение, что никакой помощи не предвидится", — сказал представитель подполья.В начале марта российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области. По подсчетам РИА Новости на основе последних данных Минобороны, военные освободили более 30 населенных пунктов, в том числе Суджу. Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.Глава государства отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно. Он также предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы.Президент США Дональд Трамп попросил Путина пощадить окруженные украинские войска. Российский лидер заявил, что для реализации этого призыва Киев должен приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен.
https://ria.ru/20250402/vsu-2008987549.html
https://ria.ru/20250403/vsu-2009016342.html
https://ria.ru/20250402/spetsoperatsiya-2008880299.html
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Подполье: командование запретило боевикам ВСУ сдаваться в Курской области
Командование ВСУ запретило сдаваться украинским военным в Курской области