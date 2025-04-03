Глава МИД Норвегии заявил о поддержке Дании из-за слов Трампа о Гренландии
Эйде поддержал суверенитет Дании из-за притязаний США на Гренландию
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaГренландия
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Гренландия. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 3 апр - РИА Новости. Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде заявил о поддержке суверенитета Дании на фоне притязаний США на Гренландию.
"Королевство Дании состоит из Дании как таковой, Фарерских островов и Гренландии, и любые внутренние проблемы, которые они имеют с Королевством Дании, решаются ими, а не кем-либо еще, и мы поддерживаем суверенную целостность Королевства Дании, и это также один из принципов, на которых сформирован этот альянс", - сказал он журналистам перед встречей глав МИД НАТО в Брюсселе.
Президент США Дональд Трамп говорит о необходимости присоединения Гренландии к США с декабря 2024 года, при этом ни одна политическая партия в Гренландии и подавляющее большинство населения острова не поддерживают присоединение к Соединенным Штатам. Новый премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен уже заявил, что США не получат остров, а Гренландия сама будет решать свое будущее.
На прошлой неделе Гренландию посетила американская делегация с вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Вэнс во время посещения американской военной базы на острове упрекнул власти Дании в том, что они не смогли обеспечить необходимые военные расходы для защиты Гренландии от угроз и для поддержания базы США.
На заявления Вэнса отреагировал глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен. Он выступил с обращением к американцам, в котором осудил критику Копенгагена Вэнсом из-за выбранных им формулировок и предложил обсудить увеличение военного присутствия Штатов в Гренландии.
В марте Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
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