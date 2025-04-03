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В Кремле прокомментировали интерес США к ПМЭФ - РИА Новости, 03.04.2025
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13:42 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/pmef-2009097250.html
В Кремле прокомментировали интерес США к ПМЭФ
В Кремле прокомментировали интерес США к ПМЭФ - РИА Новости, 03.04.2025
В Кремле прокомментировали интерес США к ПМЭФ
Американские компании и ранее были заинтересованы в участии в ПМЭФ, сейчас интерес могут проявлять и новые компании, считает пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T13:42:00+03:00
2025-04-03T13:42:00+03:00
экономика
сша
россия
европа
дмитрий песков
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Американские компании и ранее были заинтересованы в участии в ПМЭФ, сейчас интерес могут проявлять и новые компании, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ряд компаний из США намерены принять участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), уже получены заявки, сообщил фонд "Росконгресс". ПМЭФ в этом году пройдет с 18 по 21 июня. В разговоре с журналистами Песков отметил, что зарубежные компании из США и Европы и ранее проявляли интерес к форуму, но не хотели публичить свое участие. "Возможно, сейчас новые компании проявляют интерес. Их всех приветствуют на форуме", - добавил он.
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экономика, сша, россия, европа, дмитрий песков, пмэф — 2025
Экономика, США, Россия, Европа, Дмитрий Песков, ПМЭФ — 2025
В Кремле прокомментировали интерес США к ПМЭФ

Песков: интерес к ПМЭФ сейчас могут проявлять и новые компании из США

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкФлаги-баннеры ПМЭФ в Санкт-Петербурге
Флаги-баннеры ПМЭФ в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Флаги-баннеры ПМЭФ в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Американские компании и ранее были заинтересованы в участии в ПМЭФ, сейчас интерес могут проявлять и новые компании, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ряд компаний из США намерены принять участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), уже получены заявки, сообщил фонд "Росконгресс". ПМЭФ в этом году пройдет с 18 по 21 июня.
В разговоре с журналистами Песков отметил, что зарубежные компании из США и Европы и ранее проявляли интерес к форуму, но не хотели публичить свое участие.
"Возможно, сейчас новые компании проявляют интерес. Их всех приветствуют на форуме", - добавил он.
Информационный баннер с символикой Петербургского международного экономического форума на площади Восстания в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
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ЭкономикаСШАРоссияЕвропаДмитрий ПесковПМЭФ — 2025
 
 
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