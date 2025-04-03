https://ria.ru/20250403/pmef-2009097250.html

В Кремле прокомментировали интерес США к ПМЭФ

В Кремле прокомментировали интерес США к ПМЭФ - РИА Новости, 03.04.2025

В Кремле прокомментировали интерес США к ПМЭФ

Американские компании и ранее были заинтересованы в участии в ПМЭФ, сейчас интерес могут проявлять и новые компании, считает пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T13:42:00+03:00

2025-04-03T13:42:00+03:00

2025-04-03T13:42:00+03:00

экономика

сша

россия

европа

дмитрий песков

пмэф — 2025

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Американские компании и ранее были заинтересованы в участии в ПМЭФ, сейчас интерес могут проявлять и новые компании, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ряд компаний из США намерены принять участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), уже получены заявки, сообщил фонд "Росконгресс". ПМЭФ в этом году пройдет с 18 по 21 июня. В разговоре с журналистами Песков отметил, что зарубежные компании из США и Европы и ранее проявляли интерес к форуму, но не хотели публичить свое участие. "Возможно, сейчас новые компании проявляют интерес. Их всех приветствуют на форуме", - добавил он.

https://ria.ru/20250403/pmef-2009091019.html

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Ольга Фомченкова

экономика, сша, россия, европа, дмитрий песков, пмэф — 2025