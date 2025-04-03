https://ria.ru/20250403/pmef-2009091019.html
Кремль: ПМЭФ открыт для тех, кто интересуется взаимодействием с Россией
Кремль: ПМЭФ открыт для тех, кто интересуется взаимодействием с Россией - РИА Новости, 03.04.2025
Кремль: ПМЭФ открыт для тех, кто интересуется взаимодействием с Россией
Петербургский международный экономический форум открыт для тех, кто интересуется экономическим взаимодействием с РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T13:15:00+03:00
2025-04-03T13:15:00+03:00
2025-04-03T13:25:00+03:00
экономика
россия
сша
дмитрий песков
пмэф — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950395653_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_12de1a513668462f20e670b49b7f6b58.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Петербургский международный экономический форум открыт для тех, кто интересуется экономическим взаимодействием с РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ряд компаний из США намерены принять участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), уже получены заявки, сообщил фонд "Росконгресс". ПМЭФ в этом году пройдет с 18 по 21 июня. "Он открыт именно для тех, кто интересуется экономическим взаимодействием", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250314/pmef-2004896451.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950395653_60:0:2791:2048_1920x0_80_0_0_271cdbba38cc48bda8a60c1c4af231a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сша, дмитрий песков, пмэф — 2025
Экономика, Россия, США, Дмитрий Песков, ПМЭФ — 2025
Кремль: ПМЭФ открыт для тех, кто интересуется взаимодействием с Россией
Песков: ПМЭФ открыт для тех, кто интересуется экономическим взаимодействием с РФ