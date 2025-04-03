Американские компании могут принять участие в ПМЭФ-2025
"Росконгресс": американские компании могут принять участие в ПМЭФ-2025
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкИнформационный баннер с символикой Петербургского международного экономического форума
Информационный баннер с символикой Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Американские компании планируют принять участие в ПМЭФ-2025, сообщил фонд "Росконгресс".
По его данным, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков обсудил на встрече с президентом и главным исполнительным директором Американской торговой палаты в России Робертом Эйджи перспективы делового сотрудничества стран, в том числе в рамках ПМЭФ.
Названа стоимость участия в ПМЭФ
14 марта, 02:31
"Несмотря на снижение присутствия американских компаний на форуме после 2021 года, представители бизнес-сообщества США продолжают участвовать в мероприятии, и в 2025 году ожидается участие ряда компаний. Уже получены инициативные заявки, что подтверждает заинтересованность в диалоге и взаимодействии", — заявили в "Росконгрессе".
Американская торговая палата в России планирует участвовать в деловой программе форума, рассматривается возможность организации круглого стола.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня.