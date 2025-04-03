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Американские компании могут принять участие в ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 03.04.2025
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11:29 03.04.2025 (обновлено: 15:09 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/pmef-2009064610.html
Американские компании могут принять участие в ПМЭФ-2025
Американские компании могут принять участие в ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 03.04.2025
Американские компании могут принять участие в ПМЭФ-2025
Американские компании планируют принять участие в ПМЭФ-2025, сообщил фонд "Росконгресс". РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T11:29:00+03:00
2025-04-03T15:09:00+03:00
экономика
россия
сша
антон кобяков
пмэф — 2025
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Американские компании планируют принять участие в ПМЭФ-2025, сообщил фонд "Росконгресс".По его данным, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков обсудил на встрече с президентом и главным исполнительным директором Американской торговой палаты в России Робертом Эйджи перспективы делового сотрудничества стран, в том числе в рамках ПМЭФ."Несмотря на снижение присутствия американских компаний на форуме после 2021 года, представители бизнес-сообщества США продолжают участвовать в мероприятии, и в 2025 году ожидается участие ряда компаний. Уже получены инициативные заявки, что подтверждает заинтересованность в диалоге и взаимодействии", — заявили в "Росконгрессе". Американская торговая палата в России планирует участвовать в деловой программе форума, рассматривается возможность организации круглого стола. Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня.
https://ria.ru/20250314/pmef-2004896451.html
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экономика, россия, сша, антон кобяков, пмэф — 2025
Экономика, Россия, США, Антон Кобяков, ПМЭФ — 2025
Американские компании могут принять участие в ПМЭФ-2025

"Росконгресс": американские компании могут принять участие в ПМЭФ-2025

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкИнформационный баннер с символикой Петербургского международного экономического форума
Информационный баннер с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Информационный баннер с символикой Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Американские компании планируют принять участие в ПМЭФ-2025, сообщил фонд "Росконгресс".
По его данным, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков обсудил на встрече с президентом и главным исполнительным директором Американской торговой палаты в России Робертом Эйджи перспективы делового сотрудничества стран, в том числе в рамках ПМЭФ.
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"Несмотря на снижение присутствия американских компаний на форуме после 2021 года, представители бизнес-сообщества США продолжают участвовать в мероприятии, и в 2025 году ожидается участие ряда компаний. Уже получены инициативные заявки, что подтверждает заинтересованность в диалоге и взаимодействии", — заявили в "Росконгрессе".
Американская торговая палата в России планирует участвовать в деловой программе форума, рассматривается возможность организации круглого стола.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня.
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ЭкономикаРоссияСШААнтон КобяковПМЭФ — 2025
 
 
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