https://ria.ru/20250403/pmef-2009064610.html

Американские компании могут принять участие в ПМЭФ-2025

Американские компании могут принять участие в ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 03.04.2025

Американские компании могут принять участие в ПМЭФ-2025

Американские компании планируют принять участие в ПМЭФ-2025, сообщил фонд "Росконгресс". РИА Новости, 03.04.2025

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Американские компании планируют принять участие в ПМЭФ-2025, сообщил фонд "Росконгресс".По его данным, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков обсудил на встрече с президентом и главным исполнительным директором Американской торговой палаты в России Робертом Эйджи перспективы делового сотрудничества стран, в том числе в рамках ПМЭФ."Несмотря на снижение присутствия американских компаний на форуме после 2021 года, представители бизнес-сообщества США продолжают участвовать в мероприятии, и в 2025 году ожидается участие ряда компаний. Уже получены инициативные заявки, что подтверждает заинтересованность в диалоге и взаимодействии", — заявили в "Росконгрессе". Американская торговая палата в России планирует участвовать в деловой программе форума, рассматривается возможность организации круглого стола. Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня.

https://ria.ru/20250314/pmef-2004896451.html

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экономика, россия, сша, антон кобяков, пмэф — 2025