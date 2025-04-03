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"Грандиозная инициатива": в США раскрыли дерзкий план Европы по России - РИА Новости, 03.04.2025
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02:42 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/plan-2009010215.html
"Грандиозная инициатива": в США раскрыли дерзкий план Европы по России
"Грандиозная инициатива": в США раскрыли дерзкий план Европы по России - РИА Новости, 03.04.2025
"Грандиозная инициатива": в США раскрыли дерзкий план Европы по России
Европейский союз продвигает очередную антироссийскую истерию чтобы реализовать свои интересы, пишет журналист Томас Фаци для UnHerd. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T02:42:00+03:00
2025-04-03T02:42:00+03:00
европа
россия
украина
евросоюз
нато
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МОСКВА, 03 апр — РИА Новости. Европейский союз продвигает очередную антироссийскую истерию чтобы реализовать свои интересы, пишет журналист Томас Фаци для UnHerd."На прошлой неделе по всему Европейскому Союзу было вызвано легкое чувство паники, поскольку граждан призвали готовиться к надвигающемуся бедствию. Это не начало посредственного романа-антиутопии — это новоиспеченная "Стратегия Союза Готовности" ЕС. Эта грандиозная инициатива призвана якобы защитить европейцев от наводнений, пожаров, пандемий и, конечно же, полномасштабного российского вторжения", — указано в статье.Автор отметил, что основной нарратив, лежащий в основе этого толчка, прост: идея о том, что Россия начнет полномасштабное нападение на Европу в ближайшие годы."Мысль о том, что русские скапливаются на границах, замышляя захватить Париж или Берлин, — это фантазия &lt;…&gt; Под шутовским налетом этого толчка скрывается просчитанная цель: попытка ЕС еще больше консолидировать власть на наднациональном уровне, повысив роль комиссии в вопросах безопасности и реагирования на кризисы — сферах, которые традиционно находятся под национальным контролем", — заключил Фаци.Журналист делает вывод, что, несмотря на использование Европой уроков пандемии коронавируса, попытка сконструировать еще один массовый психоз терпит неудачу, поэтому в Брюсселе все чаще прибегают к репрессивной тактике, например, против Марин Ле Пен.Президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к населению в начале марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для его страны и Европы и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. После этого польский премьер Дональд Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений с Россией.Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы", которая предусматривает задействование порядка 800 миллиардов евро в ближайшие четыре года для укрепления обороны стран ЕС и накачивания Украины оружием. Позднее название стратегии поменяли на менее агрессивное "Готовность 2030" из-за протеста нескольких стран-участниц.Владимир Путин не раз объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. По словам президента, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, но "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20250401/posledstviya-2008545066.html
https://ria.ru/20250402/europe-2008983984.html
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европа, россия, украина, евросоюз, нато
Европа, Россия, Украина, Евросоюз, НАТО
"Грандиозная инициатива": в США раскрыли дерзкий план Европы по России

UnHerd: Европа использует страх перед Россией для реализации своих интересов

© AP Photo / Jean-Francois BadiasУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Урсула фон дер Ляйен . Архивное фото
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МОСКВА, 03 апр — РИА Новости. Европейский союз продвигает очередную антироссийскую истерию чтобы реализовать свои интересы, пишет журналист Томас Фаци для UnHerd.
"На прошлой неделе по всему Европейскому Союзу было вызвано легкое чувство паники, поскольку граждан призвали готовиться к надвигающемуся бедствию. Это не начало посредственного романа-антиутопии — это новоиспеченная "Стратегия Союза Готовности" ЕС. Эта грандиозная инициатива призвана якобы защитить европейцев от наводнений, пожаров, пандемий и, конечно же, полномасштабного российского вторжения", — указано в статье.
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Автор отметил, что основной нарратив, лежащий в основе этого толчка, прост: идея о том, что Россия начнет полномасштабное нападение на Европу в ближайшие годы.
"Мысль о том, что русские скапливаются на границах, замышляя захватить Париж или Берлин, — это фантазия <…> Под шутовским налетом этого толчка скрывается просчитанная цель: попытка ЕС еще больше консолидировать власть на наднациональном уровне, повысив роль комиссии в вопросах безопасности и реагирования на кризисы — сферах, которые традиционно находятся под национальным контролем", — заключил Фаци.
Журналист делает вывод, что, несмотря на использование Европой уроков пандемии коронавируса, попытка сконструировать еще один массовый психоз терпит неудачу, поэтому в Брюсселе все чаще прибегают к репрессивной тактике, например, против Марин Ле Пен.
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Президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к населению в начале марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для его страны и Европы и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. После этого польский премьер Дональд Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений с Россией.
Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы", которая предусматривает задействование порядка 800 миллиардов евро в ближайшие четыре года для укрепления обороны стран ЕС и накачивания Украины оружием. Позднее название стратегии поменяли на менее агрессивное "Готовность 2030" из-за протеста нескольких стран-участниц.
Владимир Путин не раз объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. По словам президента, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, но "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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