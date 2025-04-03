https://ria.ru/20250403/pitanie-2009012793.html

Врач назвала продукт, снижающий уровень холестерина

Врач назвала продукт, снижающий уровень холестерина - РИА Новости, 03.04.2025

Врач назвала продукт, снижающий уровень холестерина

Фасоль снижает уровень холестерина, а также ускоряет метаболизм и способствует похудению, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T03:18:00+03:00

2025-04-03T03:18:00+03:00

2025-04-03T03:34:00+03:00

общество

московская область (подмосковье)

людмила сухорукова

здоровье

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питание

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Фасоль снижает уровень холестерина, а также ускоряет метаболизм и способствует похудению, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова."Фасоль хорошо насыщает, ускоряет метаболизм, снижает уровень холестерина, способствует расщеплению жиров и похудению", — сказала она.Как уточнила гастроэнтеролог, бобы содержат большое количество витаминов и минералов, в них также есть постный белок, который способен заменить мясо и рыбу.Кроме того, в фасоли очень много клетчатки, благотворно сказывающейся на работе кишечника. Из-за низкого гликемического индекса фасоль можно употреблять на обед и ужин, заключила Сухорукова.

https://ria.ru/20250328/salat-2007843363.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, московская область (подмосковье), людмила сухорукова, здоровье, россия, питание