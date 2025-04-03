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Врач назвала продукт, снижающий уровень холестерина
Врач назвала продукт, снижающий уровень холестерина - РИА Новости, 03.04.2025
Врач назвала продукт, снижающий уровень холестерина
Фасоль снижает уровень холестерина, а также ускоряет метаболизм и способствует похудению, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T03:18:00+03:00
2025-04-03T03:18:00+03:00
2025-04-03T03:34:00+03:00
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Фасоль снижает уровень холестерина, а также ускоряет метаболизм и способствует похудению, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова."Фасоль хорошо насыщает, ускоряет метаболизм, снижает уровень холестерина, способствует расщеплению жиров и похудению", — сказала она.Как уточнила гастроэнтеролог, бобы содержат большое количество витаминов и минералов, в них также есть постный белок, который способен заменить мясо и рыбу.Кроме того, в фасоли очень много клетчатки, благотворно сказывающейся на работе кишечника. Из-за низкого гликемического индекса фасоль можно употреблять на обед и ужин, заключила Сухорукова.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, московская область (подмосковье), людмила сухорукова, здоровье, россия, питание
Общество, Московская область (Подмосковье), Людмила Сухорукова, Здоровье, Россия, Питание
Врач назвала продукт, снижающий уровень холестерина
Врач Сухорукова: фасоль снижает уровень холестерина и способствует похудению
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Фасоль снижает уровень холестерина, а также ускоряет метаболизм и способствует похудению, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова.
"Фасоль хорошо насыщает, ускоряет метаболизм, снижает уровень холестерина, способствует расщеплению жиров и похудению", — сказала она.
Как уточнила гастроэнтеролог, бобы содержат большое количество витаминов и минералов, в них также есть постный белок, который способен заменить мясо и рыбу.
Кроме того, в фасоли очень много клетчатки, благотворно сказывающейся на работе кишечника. Из-за низкого гликемического индекса фасоль можно употреблять на обед и ужин, заключила Сухорукова.