https://ria.ru/20250403/piskarev-2009046681.html

Фонд Элтона Джона сотрудничал с НКО-иноагентами, заявили в ГД

Фонд Элтона Джона сотрудничал с НКО-иноагентами, заявили в ГД - РИА Новости, 03.04.2025

Фонд Элтона Джона сотрудничал с НКО-иноагентами, заявили в ГД

Фонд Элтона Джона сотрудничал с российскими НКО-иноагентами, поэтому комиссия ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T10:37:00+03:00

2025-04-03T10:37:00+03:00

2025-04-03T10:38:00+03:00

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Фонд Элтона Джона сотрудничал с российскими НКО-иноагентами, поэтому комиссия ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обращалась в Генпрокуратуру для признания его нежелательным, сообщил глава комиссии Василий Пискарев. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России организации британского музыканта Элтона Джона Elton John AIDS Foundation, которая с начала СВО участвует в очернении России, сообщает надзорное ведомство. "Данный фонд длительное время находится в поле зрения комиссии. Организация была уличена в пропаганде наркопотребления среди молодежи и лоббировании изменений в нашем законодательстве в сторону декриминализации наркотиков. Для этого она тесно сотрудничала с рядом российских НКО-иноагентов. Поэтому мы и обратились в Генпрокуратуру с предложением выдворить их из России и признать деятельность фонда нежелательной", - приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии. Пискарев назвал ожидаемым решение Генпрокуратуры о признании этого фонда нежелательным.

https://ria.ru/20250307/npo-2003652644.html

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россия, элтон джон, василий пискарев, генеральная прокуратура рф, госдума рф, безопасность